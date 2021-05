Lokremise St.Gallen: Neue Brasserie chez Lok leidet unter Regen

St.Gallen «Die Leute trinken gern ein Glas Champagner am Nachmittag»: Die neue Brasserie in der Lokremise begeistert frankophile Gourmets und leidet unter dem Regenwetter Nach einer langen Coronadurststrecke hat die «Brasserie chez Lok» in der St.Galler Lokremise ihre Terrasse eröffnet. Nebst französischen Spezialitäten wie Austern und Tarte Tatin lockt auch die glamouröse John-Armleder-Bar Schaulustige. Das schlechte Wetter macht den Gastronomen finanziell aber zu schaffen. Melissa Müller 17.05.2021, 18.30 Uhr

«Viele St.Gallerinnen und St.Galler haben noch nicht gemerkt, dass es uns gibt»: Geschäftsführer Mehmet Daku in der neuen Brasserie in der Lokremise. Bild: Ralph Ribi

Die Menukarte ist auf Französisch verfasst, die Tarte Tatin für 12 Franken erinnert an Paris und rote Rosen schmücken das Lokal. Die neue «Brasserie chez Lok» hat ihre Terrasse in der St.Galler Lokremise pandemiebedingt still und leise geöffnet. «Wir hätten gern schon im Januar geöffnet», sagt Geschäftsführer Mehmet Daku, der das Lokal von Peter Schildknecht übernommen hat. «Viele St.Gallerinnen und St.Galler haben noch nicht gemerkt, dass es uns gibt.»

Die Bilanz nach den ersten drei Wochen: «Die Gäste haben Freude, das französische Konzept kommt gut an.» Vor allem das überbackene Entrecôte «Café de Paris» und die Moules frites (32 Fr.) entpuppen sich als gute Wahl. Die Miesmuscheln gehen immer wieder aus. Da sie absolut frisch sein müssen, bestellt der Chef maximal sechs Kilo pro Tag aus der Bretagne. Mehmet Daku stellt fest, dass in St.Gallen auch gern Austern geschlürft wird:

«Die Leute gönnen sich was und trinken gern am Nachmittag ein Glas Champagner auf der Rondelle.»

Die Rondelle sei ein Ort, an dem Kino- und Theatergäste gern verweilen. Daku will sie demnächst mit Schirmplatanen bepflanzen, die Schatten spenden.

Sogar das Guetsli zum Kaffee ist französisch

Einzelne Gerichte können auf Wunsch vegan bestellt werden, wie die Artischockenravioli (33.50 Fr.). Sogar die Gavotte, ein hauchdünnes Biscuit, das zum Kaffee gereicht wird, stammt aus einer bretonischen Konditorei. «Ich brauchte lange, um einen Lieferanten für die Gavottes zu finden.»

Wenn das Wetter mitspielt, laufe das Restaurant «super». Wenn es kühl und regnerisch ist, bleiben die Tische auf der Rondelle hingegen leer. Es sind harte Tage für alle Gastronomen, die auf den 31. Mai warten, wenn sie wohl wieder im Innenbereich wirten dürfen. «Die Leute haben Lust auf das, was wir machen. Jetzt müssen wir nur noch richtig aufmachen können.» Dann soll auch wieder der beliebte Sonntagsbrunch angeboten werden.

Daku fragt:

«Lust auf eine Auster mit Champagner?»

Das gebe es nur in der Lok. Er knackt eine Muschel und reicht den Gästen einen Flacon mit Absinth, um die Delikatesse zu besprühen.

Die Austern kommen beim St.Galler Publikum gut an. Bild: Ralph Ribi

Daku lässt sich den salzigen Meeresgeschmack mit Zitrone auf der Zunge zergehen. «Wenn man die Augen schliesst, ist man für ein paar Sekunden am Meer. Und wenn man die Augen wieder aufmacht, ist man wieder hier», sagt er und schaut hinaus in den Regen.

Einsam stehen die Gartenstühle auf der Rondelle, die Sonnenschirme sind zugeklappt. Solche Tage sind ein Minusgeschäft für den 29-Jährigen, der acht Vollzeitangestellte im Service, eine fünfköpfige Küchenbrigade und drei Lehrlinge beschäftigt. Bei Regen darf drinnen am offenen Fenster getafelt werden – hierfür hat Daku eine Bewilligung der Gewerbepolizei. Trotzdem sagt er:

«Es lohnt sich nicht, bei solchem Wetter offen zu haben.»

Auf Wunsch des Stiftungsrats der Lokremise ist das Restaurant jedoch täglich von 11.30 bis 21 Uhr geöffnet, an warmen Tagen noch länger.

Bar mit Spiegel und Silberglanz

Die grösste Veränderung, die mit den neuen Pächtern Marcel Walker, Mehmet Daku und Samuel Vörös Einzug gehalten hat, ist die runde «John-Armleder-Bar», die beim Eingang hingebaut wurde. Im Vorfeld war sie umstritten, weil sie die bereits bestehende Bar des Kinoks konkurrenzieren könnte.

Der Preis ist geheim: Die Bar schafft Gesprächsstoff. Bild: Ralph Ribi

Über dem runden Tresen schweben drei Lichtringe, die sich in der Decke spiegeln. Schaut man an die Decke, steht ein Teil des Restaurants auf dem Kopf. «Die Neonröhren samt Spiegel gelten als Kunst am Bau», sagt Mirjam Hadorn, die Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise.

Die Bar verströmt einen kühlen, teuren Chic. Sie korrespondiert mit den 40 silbernen Halbkugeln über der langen Wand zur Restaurantküche, die ebenfalls vom Genfer John Armleder stammen. Wie kostspielig sein zweiter Eingriff in der Lokremise war, will niemand verraten. Hadorn betont, dass keine öffentlichen Gelder verwendet wurden:

«Grosszügige Sponsoren haben das Kunstwerk vollumfänglich ermöglicht.»

Mirjam Hadorn, Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise. Bild: Beat Belser

Eine Vernissage mit John Armleder soll noch folgen. Dann würden auch die Sponsoren genannt.

Die Bar sei ein «cooler Ort» zum Arbeiten, sagt Mehmet Daku. Der Barmann oder die Barfrau stehe darin wie ein Pilot im Cockpit und sehe von dort aus alles. Hier soll ein «Espresso au Bar» für 2.50 Franken serviert werden. «Die Bar ist so schön und wir dürfen sie noch nicht nutzen.» Mehmet Daku kann es kaum erwarten, dass sich der grosse leere Raum mit den 120 Sitzplätzen mit Lachen, Stimmengewirr und dem Klirren von Besteck und Gläsern füllt. Er sagt:

«Sobald es möglich ist, zelebrieren wir die Eröffnung der Brasserie mit einem grossen Fest.»