St.Galler Krawalle «Die Leute wurden eingekesselt wie im Krieg»: Inhaber der «Südbar» kritisiert Stadtpolizei für Wegweisung seiner Take-away-Gäste Die St.Galler Stadtpolizei führte am Ostersonntag sowohl am Hauptbahnhof als auch in der Innenstadt Personenkontrollen durch und stellte rund 500 Wegweisungen aus. Darunter befinden sich auch Take-away-Gäste der «Südbar». Inhaber Ruedi Gamper ist frustriert über das Vorgehen der Polizei. Natascha Arsić 07.04.2021, 05.00 Uhr

Auch Personen, die sich auf dem Blumenmarktplatz aufhielten, wurden von der Polizei kontrolliert. Bild: FM1Today

Rund 500 Wegweisungen, 60 Festnahmen sowie Sicherstellung von Pyros, Vermummungsmaterial und Brennsprit: So lautet die Bilanz der Stadtpolizei St.Gallen für den Ostersonntagabend. Nach den Ausschreitungen am Abend des 26. März und vom Karfreitag änderte die Polizei ihre Strategie und führte am Sonntag zwischen 18 Uhr und 1 Uhr in der Nacht grossflächig Personenkontrollen in der Stadt durch, um so eine dritte Krawallnacht zu verhindern.

Vor allem am Hauptbahnhof und am Roten Platz wurden Jugendliche angehalten und kontrolliert. Die Polizei war aber auch in der Innenstadt präsent, wie beispielsweise auf dem Platz vor der «Südbar». Inhaber Ruedi Gamper findet:

«Die Aktion war völlig übertrieben und unter aller Sau.»

Aufgrund der Coronamassnahmen ist die «Südbar» zurzeit zwar geschlossen, bietet aber abends Drinks und Bier zum Mitnehmen an. «Etwa 40 bis 50 Personen, die sich bei uns etwas zu trinken geholt hatten, hielten sich in kleineren Gruppen auf dem Blumenmarktplatz auf. Wir hatten von den Polizeikontrollen gar nichts mitbekommen. Es war ein absolut friedlicher Abend – bis die Polizei gekommen ist», erzählt Gamper. Dann seien die Leute von uniformierten Polizisten eingekesselt worden «wie im Krieg». «Die Leute hatten Angst», fügt er an.

Ruedi Gamper, Inhaber der St.Galler «Südbar». Bild: Ralph Ribi (4. Mai 2020)

Sofort habe der Inhaber der «Südbar» das Gespräch mit dem Einsatzleiter gesucht, wie er weiter sagt. «Er teilte mir mit, dass Personen, die nicht verdächtigt werden, bleiben dürfen.» Doch es kam anders. Laut Gamper erhielten alle Take-away-Gäste eine Wegweisung aus der Stadt für 30 Tage.

«Sie kamen auf uns zu, als wären wir Schwerverbrecher»

Der 37-Jährige ist auch Tage nach dem Einsatz über das Vorgehen der Stadtpolizei frustriert. «Das Durchschnittsalter unserer Gäste liegt zwischen 28 und 40 Jahren. Ich könnte die Entscheidung der Polizei verstehen, wenn fragwürdige Personen dabei gewesen wären. Doch dem war nicht so. Niemand von ihnen verhielt sich aggressiv.»

Es habe für die Polizei deshalb keinen Grund gegeben, bei der Personenkontrolle auf dem Blumenmarktplatz so zu reagieren, sagt Gamper. «Sie kamen auf uns zu, als wären wir Schwerverbrecher. Dabei waren unter den Gästen auch Familien oder beispielsweise eine verletzte junge Frau mit Krücken.» Und obwohl alle etwas von der «Südbar» zu trinken gehabt hätten, seien sie «als Kriminelle» hingestellt worden und mussten die Wegweisung «unter Druck unterschreiben».

Gamper hätte erwartet, dass die Polizei das Gespräch mit ihm sucht oder ihn im Voraus informiert, sagt er. «Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Bar am Sonntag gar nicht erst geöffnet.»

«Nun wurden uns einmal mehr die Gäste weggenommen.»

Er wolle sich aber nicht darüber aufregen, sagt der 37-Jährige. «Die Polizei macht ja sowieso, was sie will.» Ob sich die Wegweisungen auf das Geschäft auswirken, kann der Inhaber der «Südbar» noch nicht einschätzen. «Das kann ich erst sagen, wenn die 30 Tage abgelaufen sind.» Bei einem Take-away-Betrieb müsse auch das Wetter mitspielen. Gamper hofft, dass die Gäste trotz Wegweisung aus der Stadt St.Gallen nicht fernbleiben und sich schriftlich dagegen wehren.

Polizei ist bereit, Wegweisungen zurückzunehmen

Roman Kohler, Leiter Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Und was sagt die Stadtpolizei St.Gallen zu diesen Vorwürfen? «Uns ist bewusst, dass die vielen Kontrollen und Wegweisungen zu reden geben. Doch eine besondere Lage erfordert besondere Massnahmen, und es ging darum, eine weitere Krawallnacht zu verhindern», sagt Mediensprecher Roman Kohler auf Anfrage.

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag per Medienmitteilung und in den sozialen Medien über die geplanten Personenkontrollen informiert. Es sei laut Kohler nicht möglich gewesen, alle Take-away-Betriebe einzeln zu informieren. Zudem seien der Stadtpolizei auch gar nicht alle Betriebe bekannt, die Take-away anbieten. «Wir haben gemacht, was wir in dieser kurzen Zeit konnten.»

Zu den ausgestellten Wegweisungen vor der «Südbar» kann sich Kohler nicht äussern, da er nicht dabei war, wie er sagt. Es sei klar, dass am Sonntag auch Personen unterwegs waren, die keine bösen Absichten hatten. Der Mediensprecher hält deshalb fest: «Wer sich ungerecht behandelt fühlt, kann sich bei uns melden.» Die Polizei sei bereit, Wegweisungen in bestimmten Fällen zurückzunehmen. Wer die verfügte Wegweisung aber missachtet, muss mit einer Strafanzeige rechnen.