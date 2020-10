St.Galler Hotel trotzt Corona: Die Sorell-Gruppe eröffnet das Hotel City Weissenstein Boutique An der Davidstrasse vis-à-vis vom jetzigen Standort hat das Hotel City Weissenstein einen Ableger eröffnet. Dieser nennt sich «Sorell Hotel City Weissenstein Boutique». Die 32 neuen Zimmer wurden von den beiden Textilunternehmern Christian Fischbacher und Jakob Schlaepfer eingerichtet. Basil Schnellmann 02.10.2020, 11.30 Uhr

Der neue Hoteltrakt des Sorell City Weissenstein von aussen. Bild: Basil Schnellmann

Im Frühstücksraum sitzen vier Gäste an den Tischen, schlürfen Kaffee und führen leise Gespräche. Durch die grossen Fenster scheint die Sonne. Viel ist nicht los an diesem Morgen in der «Boutique» an der Davidstrasse 21 in St.Gallen.

Andreas Seubert, General Manager des Sorell Hotel City Weissenstein Bild: Basil Schnellmann

Die Coronakrise macht der Tourismusbranche zu schaffen. Bis Mitte August sei hier einiges mehr los gewesen, sagt Hoteldirektor Andreas Seubert. Viele Romands und Ticinesi hätten die Sommerferien genutzt, um die Ostschweiz kennenzulernen.

Das alte Hotel auf der anderen Strassenseite gehört seit 2011 zur ZFV-Gruppe. Die «Boutique» wurde erst vor kurzem eröffnet. Momentan sind etwa die Hälfte der Zimmer im neuen Hotelteil belegt. «Da die internationalen Gäste ausbleiben, ist das alte Hotel gegenüber aktuell geschlossen», sagt Seubert.

125 Jahre Pioniergeist 1894 gründen visionäre Zürcher Bürgersfrauen den «Frauenverein für Mässigkeit und Volkswohl»: Den Zürcher Frauen Verein (ZFV). Mit der Führung alkoholfreier Restaurants wollen sie den in der Gesellschaft grassierenden Alkoholismus bekämpfen, die Besserstellung der Frau in den gastgewerblichen Berufen erreichen und das Volkswohl generell verbessern. 1897 wagen die engagierten Unternehmerinnen den Schritt in die Hotellerie und übernehmen das Hotel Rütli am Eingang zum Zürcher Niederdorf. Im Jahr 2002 wird schliesslich die Marke «Sorell Hotels» aus der Taufe gehoben. Die bisher unter dem Namen ZFV Hotels auftretende Gruppe wird umbenannt. Die Namensgebung erinnert an die Gründerin der ZFV-Unternehmungen und Wirtschafts-Pionierin Susanna Orelli.

In der Hotellobby der «Boutique» fällt dem Betrachter als erstes das grosse Wandbild auf:

Das grosse Wandbild im Sorell City Weissenstein. Bild: Ralph Ribi

Gross prangen da Säntis, Stiftskirche, Gockel und Bär. St.Galler Symbolik, von den beiden Textilunternehmer Christian Fischbacher und Jakob Schlaepfer in Szene gesetzt.

St.Galler Textilkunst im Schlaf erleben

Verschiedene Textilhersteller aus der Region sind in den vergangenen Jahre Kooperationen mit regionalen Hotels eingegangen. Die Idee: Die Zimmer mit Bettzeug und Kissen aus St.Galler Stoffen einzurichten und so ein Stück St.Galler Geschichte zugänglich machen. Mittlerweile bieten diverse Hotels sogenannte «Textilzimmer» an, unter anderem das Hotel Heiden oder das Schloss Wartegg.

In der «Boutique» passt diese Zusammenarbeit auch zur Geschichte des Hauses. Dieses wurde 1910 bis 1911 als Stickereigeschäftshaus erbaut und in der Vergangenheit als Bürogebäude genutzt. Die textile Einrichtung wird damit zur Hommage an die St.Galler Vergangenheit.

Gleich unter dem Dach, mit Blick auf die Sterne: Atelier im neuen Hotelteil. Bild: Basil Schnellmann

Beim Rundgang durch die neuen Zimmer werden die gestalterischen Akzente der beiden Designer dann ersichtlich. Die farbigen Kissen springen ins Auge und in den Ateliers im Dachgeschoss hängen diverse Stoffstücke an der Wand, die angefasst werden dürfen.

Das Angebot soll alle ansprechen

Im Moment nächtigen vor allem Langzeitgäste und Touristen im Hotel. Nebst dieser Zielgruppen sollen aber auch Geschäftsreisende aus dem In- und Ausland angesprochen werden.

Insgesamt stehen den Gästen vier unterschiedliche Zimmerkategorien zur Verfügung. Zwei unterschiedliche Grössen von Doppelzimmern, kleine Apartments mit Küche und zwei Suiten im obersten Stock mit Aussicht über St.Gallen.

Im Untergeschoss besitzt das Hotel Sorell City Weissenstein Boutique auch einen Seminarraum, der eine Kapazität von bis zu 50 Personen hat. Dieser kann auch von Externen gebucht und benutzt werden. In der «Boutique» werden nebst dem Frühstücksbuffet auch Drinks angeboten. Alles in allem verteilt sich der Hotelbetrieb so auf acht Stockwerke.