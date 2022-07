Shopping-Arena: Restaurant Piazza d'Arena schliesst

St.Galler Gastroszene «Wir sind uns bewusst, welches Erbe wir antreten»: Das sagt der neue Pächter der Stadionbeiz im Kybunpark Die «Piazza d'Arena» in der Shopping-Arena muss Ende Juli überraschend schliessen. Der Pachtvertrag wurde nicht verlängert. Neu übernimmt Gastronom Oliver Scheuber vom «Dreilinden» und der «Vorstadtbeiz». Statt Pizza von der «Piazza» gibt es in der «Arena» bald internationale Küche und viel Sport. Sandro Büchler und Marlen Hämmerli 27.07.2022, 17.00 Uhr

Am 30. Juli ist Schluss: Dann nehmen Wirt Nicola Lazraj und seine Familie nach 14 Jahren im Restaurant Piazza d'Arena Abschied. Bild: Tobias Garcia

Neben dem Bild von Fussballgott Marc Zellweger steht es gross geschrieben. Das Restaurant Piazza d'Arena macht zu. In weisser Schrift steht auf einem Spiegel: «Wir sagen Tschüss. Vielen Dank für 14 geile Jahre!» Das italienische Restaurant in der Shopping-Arena, untergebracht am Westeingang, schliesst in drei Tagen. Das berichtete TVO am Dienstagabend.

Quelle: TVO Online