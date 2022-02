St.Galler Fasnacht Sechs St.Gallerinnen und St.Galler die es sicher auch verdient hätten Ehrenfödlebürger 2022 zu werden Am Samstagabend wird beim Vadian-Denkmal der Ehren-Födlebürger der St.Galler Fasnacht gekürt. Auch die Stadtredaktion hätte Vorschläge. Stadtredaktion Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Buschor. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Markus Buschor verdient den Titel des Ehren-Födle­bür­gers, kurz Föbü, ganz sicher. Einmal hat er sich als Parteiloser in eine Stadtregierung gewagt, die zum Einflussbereich der Parteien gehört und von diesen traditionellerweise mit Zähnen und Klauen verteidigt wird. Zum andern ist Buschor konsequenter Hutträger. Wie er die jeweils passende Kopfbedeckung aus dem Schrank zaubert, ist eines Föbüs würdig. Lieblingshut der Redaktion ist das weisse Teil, das er 2018 am Kinderfest spazieren führte.

Den Föbü-Titel verdient Markus Buschor jetzt aber aus einem anderen Grund. Vor gut einem Jahr hat er die Schulen abgegeben und die Baudirektion übernommen. Was ein schwieriger Verwaltungszweig ist. Ein­facher wird’s nicht, dass man sich schwertut, für den Stadtbaumeister eine Nachfolge zu finden. Und jetzt ist auch noch dessen Stellvertreterin gegangen. Wenn’s so weitergeht, führt Buschor den Laden bald einmal als Einmannbetrieb. Was Dauerärger bedeuten würde. Um die berufliche Perspektive auszuhalten, braucht’s schon viel Mut – oder eben Födle. (vre)

Hildegard Aepli. Bild: Michel Canonica

Mitten in der Pandemie sich freiwillig einschliessen lassen: Nein, das war keine Übung zur Selbstisolation. Auch keine Flucht vor einer Ansteckung. Diese Aktion entpuppte sich als Projekt mit grosser Wirkung. Die Theologin und katholische Seelsorgerin Hildegard Aepli hat gegen Widerstand und Spott ein ungewöhnliches Projekt aufgezogen, das dieses Jahr sogar wiederholt wird. Sie liess eine Klause bauen bei der Kirche St.Mangen, in welcher sich zehn Freiwillige für je eine Woche einschliessen liessen. Um an die Heilige Wiborada zu erinnern, die vergessene Stadtheilige.

Das Projekt kam an. Unzählige kamen zum Fenster der Klause, um mit den Wiboradas und Wiborados (auch Männer begaben sich auf Wiboradas Spuren) zu sprechen. Aepli selber bewies Födle und hockte sich auf ihr Födle: Sie liess sich als Erste einschliessen. Und war überwältigt vom Zuspruch, den sie am Zellenfenster erfuhr. Auch deswegen wird Aepli das Projekt 2022 erneut durchführen. Neue Coronawellen wären kein Hindernis: Voll und ganz pandemiekonform ist die Aktion ja noch immer. (miz)

Jordi Quintilla. Bild: Belinda Schmid

Ein bisschen übel hat man es ihm in der Ostschweiz schon genommen: Im Sommer 2021 verliess Jordi Quintillà den FC St.Gallen und wechselte ausgerechnet ans Rheinknie nach Basel. Dort sagte er in einem seiner ersten Interviews: «Ich wollte schon immer zum FC Basel.» Was für ein Schlag in die Magengrube der grün-weissen Fangemeinde. Ein halbes Jahr später, im Januar 2022, kehrte der katalanische Edeltechniker zurück zum FC St.Gallen. Und er wurde empfangen wie ein verlorener Sohn. Seither läuft es wie geschmiert für die Espen: Vier Siege und ein Unentschieden zum Rückrundenauftakt. Und auch wenn Quintillà in Lugano vor einer Woche mit Rot vom Platz flog: Übel nimmt ihm das kaum jemand, auch weil am Schluss drei Punkte resultierten.

Holt er mit dem FC St.Gallen dieses Jahr den Cupsieg, verewigt sich der 28-Jährige in der Klubgeschichte. Nicht nur diesen Titel hätte er dieses Jahr verdient, auch Ehren-Födlebürger würde passen. Denn alle machen Fehler, aber nur die mit Födle bügeln sie so schnell wieder aus. (ghi)

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Maria Pappa. Bild: Benjamin Manser

Ihr Einstieg ins neue Amt war alles andere als leicht. Mitten in der Coronapandemie übernahm Maria Pappa Anfang 2021 das Stadtpräsidium. Kurz vor Ostern hatten Jugendliche dann die Nase voll von den Massnahmen, zogen durch die Strassen der Innenstadt und verwüsteten einige Geschäfte. Eine Woche später am Karfreitag fanden erneut Ausschreitungen statt, sie sollten als Osterkrawalle in die jüngere Stadtgeschichte eingehen. Mittendrin: Die Stadtpräsidentin, kaum drei Monate im Amt. Die gelernte Sozialpädagogin ging zusammen mit einer Handvoll Parlamentariern auf die Strasse, wollte von den Jugendlichen direkt hören, wo der Schuh drückt.

Diese Dialogbereitschaft brachte Pappa im Nachgang viel Lorbeeren ein, für sie schien es selbstverständlich. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Stadtpräsidentin einen Draht zur Jugend hat. Manchmal ist es eben viel einfacher, mit wütenden Nachtbuben und Nachtmädchen zu sprechen als mit einigen Stadtparlamentariern oder – noch schlimmer – mit Kantonsräten. (dh)

Jürg Brunner. Bild: Ralph Ribi

Stadtparlamentspräsidenten haben ein ganzes Jahr Zeit, um sich als Vize auf das Amt vorzubereiten. Jürg Brunner blieb eine Woche. Der designierte Parlamentspräsident Christian Neff hatte nach Knatsch um seinen Impfstatus alle Ämter niedergelegt. Die SVP brauchte fast über Nacht einen neuen Kandidaten. Brunner sagte zu. Statt Ferien zu machen, bereitete er sich auf das Amt vor. Bei seiner Antrittsrede forderte er, sich auf Stärken statt Schwächen zu konzentrieren. Er kennt das aus dem eigenen Leben. Seine Sehkraft beträgt nur 20 Prozent. Dennoch wurde er Ostschweizer Meister im Judo.

Brunner schwimmt gerne gegen den Parteistrom. Er ist geboostert, setzt sich für Energiewende und ÖV-Ausbau ein. Vielleicht fordert er bald mehr Kita-Plätze oder wagt gar einen Anlauf mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. In seiner Antrittsrede sagte er, er sehe allgemein schlecht, aber am schlechtesten sehe er in die Zukunft. Was Jürg Brunner an Sehkraft fehlt, macht er mit Födle mehr als wett. Und denen mit Födle gehört schliesslich die Zukunft. (dbu)

Céline Fuchs. Bild: Andri Vöhringer, Tobias Garcia

Mit Haut und Haaren stürzte sich Céline Fuchs mit Walter Boos ins Projekt «Hektor», die Eventhalle im Güterbahnhofareal. Vollmundig kündigten die beiden in den Medien an, welch rauschende Feste in ihrer urbanen Location schon in Bälde steigen sollten. Von Kongressen, Foodfestivals, Konzerten und Workouts war die Rede. Doch die ehemalige SBB-Halle steht immer noch leer. Einsprachen legen das Projekt lahm. Ein finanzielles Fiasko, das an die Substanz geht. Es braucht mächtig Födle, um sich so naiv ins Ungewisse zu stürzen. Und um sich so lang durchzubeissen bis zum «Point of no Return».

Engagiert war die 42-Jährige schon als treibende Kraft des Nachwuchsband-Wettbewerbs Band-X-Ost. Die Engelburgerin fördert und berät junge Musikerinnen und Musiker im Hintergrund und lässt ihre Kontakte in der Musikszene spielen. Céline Fuchs kämpft für ihre Visionen – und wäre darum eine würdige Föbine. Wenn die Party schon (noch) nicht im «Hektor» steigen kann, sollte Fuchs wenigstens im bunten Konfettiregen baden dürfen. (mem)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen