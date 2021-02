St.Galler Fasnacht Diese St.Gallerinnen und St.Galler hätten 2021 Ehrenfödlebürger werden können Gäbe es keine Pandemie, würde am Samstagabend ein Ehrenfödlebürger verschossen. Die Stadtredaktion hat locker drei Anwärterinnen und drei Anwärter gefunden. Stadtredaktion 13.02.2021, 05.00 Uhr

Markus Buschor. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

(ghi) Es gibt Dinge, die tut kein Politiker gerne. Vor allem nicht in einem Wahljahr. Ein Volksfest absagen gehört definitiv dazu. Der St.Galler Stadtrat hat es vergangenen Sommer trotzdem getan und das Kinderfest 2021 abgesagt. Ein Gremiumsentscheid, gewiss. Aber jemand muss immer den Kopf hinhalten.

Und dieser Jemand war der damalige Schuldirektor Markus Buschor. Der Aufschrei war gross: Die epidemiologische Lage hatte sich zum Zeitpunkt der Absage entspannt. Dass das Abblasen des Traditionsanlasses auch finanziell begründet wurde, kam nicht gut an. Man warf Buschor vor, auf dem Rücken der Kinder zu sparen und mutlos zu agieren. Das Gegenteil war der Fall. Es brauchte eine grosse Portion Födle, den umstrittenen Entscheid gegen aussen zu vertreten. Heute lässt sich sagen: Gut so. Ein Kinderfest im Frühsommer scheint tatsächlich utopisch.

Und Buschor selbst hat’s auch nicht geschadet: Fürs Stadtpräsidium reichte es im Wahlherbst zwar nicht, dafür für die Wiederwahl in den Stadtrat. Das Jubiläumskinderfest 2024 kann der Parteilose als Baudirektor im Hintergrund geniessen.

Christine Bolt. Bild: Urs Bucher

(mha) Drei Tage vor dem ersten Lockdown wird Christine Bolt als erste Frau zur Direktorin der Olma-Messen gewählt. Und vier Tage nach Amtsantritt muss sie die wichtigste und grösste Messe der Ostschweiz, die Olma, absagen. Schon kurz nach dem Start muss Bolt also Födle beweisen. Trotzdem verzagt sie nicht, sondern versucht, das Beste aus der Situation zu machen.

Entgegen allen Unkenrufen und entgegen allen Prognosen, im Herbst würden die Coronafallzahlen wieder steigen, organisiert sie mit ihrem Team Pätch. Eine Mini-Olma und damit ein Pflästerli auf die wunden Seelen der Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgaller. Das geht gut, gleichzeitig fällt eine erste Bilanz im Herbst schlecht aus. Die Olma-Messen verlieren gemäss einer Prognose 80 Prozent ihres Jahresumsatzes.

Ein finanzielles Desaster und das ausgerechnet jetzt, wo die flüssigen Mittel im Bau der neuen Halle 1, dem Projekt Neuland, gebunden sind. Für Bolt heisst das: Erneut hinstehen und die öffentliche Hand um Geld bitten. Für die ersten sechs Monate im Amt ist das sehr viel Neuland.

Matthias Hüppi. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

(dwi) Der Fussballclub St.Gallen macht Freude. Seit Matthias Hüppi den ältesten Fussballclub des europäischen Festlands präsidiert, geniessen die Grün-Weissen in der Stadt und in der Region St.Gallen viel Goodwill. Dabei sind die Umstände äusserst schwierig: Wegen der Coronapandemie dürfen aktuell keine Zuschauer in den Kybunpark; das lässt die Einnahmen des FC St.Gallen einbrechen.

Im Sommer 2020, als noch Zuschauer ins Stadion durften, beleidigte ein Dummkopf einen Spieler des FC Zürich rassistisch aufs Übelste. Hüppi stand vorne hin, zeigte Kante und sprach Klartext: Mit solchen Leuten wolle der FC St.Gallen nichts zu tun haben. Es wurde Anzeige erstattet. Als die Behörden die Strafuntersuchung im Winter einstellten, liess es Hüppi nicht dabei bewenden. Er wandte sich in einem offenen Brief an «Herrn Unbekannt» – nicht mit dem Ziel, dass dieser die 5000 Franken Busse übernehme, sondern sich beim FCZ-Spieler entschuldigen solle.

Wer sich öffentlich und so hartnäckig gegen Rassismus einsetzt wie Hüppi, zeigt Mut und hätte den Titel des Ehrenfödlebürgers verdient.

Claudia Braun

(sab) Der erste Lockdown im März traf die Gastroszene schweizweit mit voller Wucht. Vom einen auf den anderen Tag mussten die Restaurants zumachen. Keine Gäste, keine Einnahmen. Viele Wirte standen vor dem Aus. Auch Claudia Braun, die Geschäftsführerin des Restaurants Drahtseilbähnli bei der Talstation Mühlegg, wusste nicht mehr weiter.

Sie wendet sich mit einem Crowd­funding an ihre Stammgäste. Das Ziel: 20000 Franken. Das Doppelte kommt zusammen. Mehr als 40000 Franken spenden St.Gallerinnen und St.Galler für den Erhalt des Lokals oder kaufen Gutscheine für die Zeit danach. Braun zeigte sich von der Solidaritätswelle überwältigt. Das Restaurant lege Wert auf Familiäres und Vertrautheit. Das alles komme jetzt zurück. Auch andere St.Galler Beizen sammeln fleissig Geld, um über die Runden zu kommen. Doch die Krise ist auch ein Jahr später immer noch akut.

Trotz Crowdfunding-Rekord bleibt Braun bescheiden. Und trotz allen Widrigkeiten standhaft, beweist Födle: Im zweiten Lockdown stellt sie jedes Wochenende Brunch-Pakete für ihre treuen Gäste zusammen.

Christoph Keller. Bild: Tobias Garcia

(miz) Der Titel seines neuen Buches ist provokant und selbstbewusst: «Jeder Krüppel ein Superheld». Der St.Galler Schriftsteller Christoph Keller ist ein begnadeter Erzähler, und er hat eine Mission. Auf die Anliegen von Menschen mit Beeinträchtigung hinweisen, mehr noch: Die Gesellschaft aufrütteln.

Selber im Rollstuhl, macht er beharrlich anderen, unsensiblen oder schlicht ignoranten Mitmenschen klar, wo im Alltag für ihn und alle mit Beeinträchtigungen Hindernisse lauern. Das braucht Mut, Ausdauer ­– und Födle. Seit September 2020 schreibt Keller Briefe an Prominente, die er im Blog «Wir wollen da raus! Briefe aus der Exklusion» auf tagblatt.ch veröffentlicht, samt den Antworten von Simonetta Sommaruga, Bruno Damann oder Klaus Schwab. Das WEF sei eine Welt der Exklusion, geschaffen für Milliardäre, Politiker und Medienstars, so Keller an Schwab. Der lud ihn daraufhin als Speaker ans WEF 2022 ein.

Dort wird Keller die grosse Bühne nutzen und die fortdauernde Exklusion anprangern. Übrigens: Auch den Föbinen und Föbüs würde etwas mehr Inklusion gut stehen.

Samantha Wanjiru. Bild: Benjamin Manser

(woo) Erlaubt waren 300. Gekommen sind 1100 Frauen und Männer. Sie alle zogen am 13. Juni durch die Altstadt und demonstrierten gegen Rassismus und für Gleichberechtigung. Zu verdanken war das Samantha Wanjiru. Die 26-jährige Psychologiestudentin hatte die erste St.Galler Black-Lives-Matter-Demonstration organisiert.

Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA hatte 2020 weltweit Proteste ausgelöst – auch in der Schweiz. Weil es aber in der Ostschweiz keine Möglichkeit gab, auf die Strasse zu gehen, organisierte Wanjiru selber eine Demo. Die gebürtige Kenianerin, die in Deutschland aufgewachsen ist und heute in St.Gallen lebt, kennt Rassismus aus eigener Erfahrung. Sie will deshalb Stereotypen und Vorurteilen entgegenwirken. Ihre erste Demo? Ein voller Erfolg.

Samantha Wanjiru erhebt nicht nur mutig ihre Stimme gegen Rassismus, sie brachte auch die Black-Lives-Matter-Bewegung in die Ostschweiz. Gemeinsam mit Verbündeten baut sie zudem eine neue Plattform für St.Gallen auf, mit der Menschen mit Migrationshintergrund gefördert werden sollen.