St.Gallen/Gossau Es hat ausgedient: Das Tanklager Breitfeld wird abgerissen Drei Tanklager der Eduard Waldburger AG werden rückgebaut. Was mit den Grundstücken geschieht, ist noch offen. Rita Bolt 24.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In St.Gallen-Winkeln sind von den 13 Tanks schon fast alle abgerissen. Bild: Ralph Ribi

Der mächtige Kran steht still, denn die grosse Schrottschere ist defekt. Sie wollte sich gerade am zweitletzten Stahltank zu schaffen machen und die Brüstung auf dem Dach fertig abbrechen. Elf Tanks der Eduard Waldburger AG auf dem Areal Breitfeld in St.Gallen-Winkeln hat sie schon dem Erdboden gleichgemacht.

Es ist kein Unglück, dass die Arbeiten etwas ruhen. «Ich schätze, dass wir Ende nächster Woche mit dem oberirdischen Rückbau fertig sein werden», sagt Reto Hürlimann, rechte Hand von Victor Waldburger, dem heutigen Inhaber des St.Galler Mineralölunternehmens. Die Tanks werden rückgebaut, die Materialien sortiert und abgeführt. Es bestehe ein umfassendes Recyclingkonzept.

Reto Hürlimann, Unternehmensberater der Eduard Waldburger AG. Bild: Ralph Ribi

Bald wird nichts mehr an die Tanks erinnern, die zwischen 1952 und 1962 gebaut wurden und jahrzehntelang als Lager für Heizöl und Diesel gedient hatten. In St.Gallen-Winkeln standen 13 Tanks mit einem Gesamtfassungsvermögen von 16 Millionen Liter. Vier der 13 waren grösser, 22 Meter hoch: Jeder hatte bei einem Durchmesser von 13 Metern und Platz für 2,6 Millionen Liter Mineralölprodukte.

Die Tanks wurden in den vergangenen Monaten sukzessive geleert. «Wir haben heute keinen Verwendungszweck mehr für sie», sagt Hürlimann. Ein wesentlicher Grund sei der rückläufige Bedarf an Treib- und Brennstoffen, mit der Folge, dass der Bund die Pflichtlagerbestände gesenkt habe. Derzeit muss die Vorratsmenge von Diesel- und Heizöle für viereinhalb Monate reichen.

Goldacher Lager bereits abgerissen, St.Margrethen bleibt

Die Eduard Waldburger AG hat in den vergangenen 60 Jahren vier Tanklager selbst betrieben: Buchs, Goldach, St.Margrethen und St.Gallen-Winkeln. In Buchs laufen ebenfalls Rückbauarbeiten. Im Mai wurde begonnen, spätestens im Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Das Goldacher Tanklager-Areal ist bereits Geschichte, die vier Tanks mit gesamthaft neun Millionen Liter Fassungsvermögen wurden vor gut zwei Wochen abgebaut. Und Ende nächste Woche werden auch alle Tanks im Breitfeld dem Erdboden gleichgemacht sein. Wie viel der Rückbau der drei Tanklager kostet, weiss Hürlimann noch nicht genau. «Es ist aber bestimmt eine siebenstellige Zahl. Der grössere Teil der Kosten wird von der Pflichtlager Organisation Carbura entschädigt.»

Halb auf Gossauer Boden, halb auf St.Galler

Der Unternehmensberater erzählt nebenbei, dass ein Teil des Tankareals auf St.Galler Boden sei, der andere Teil auf Gossauer Boden. Das Tanklager in St.Margrethen mit einem Fassungsvermögen von 17 Millionen Litern wird stehen bleiben. Zum Vergleich: Das gegenwärtig grösste Tanklager der Schweiz mit 750 Millionen Litern Fassungsvermögen steht in Mellingen. Es dient vor allem dazu, einen Teil der vom Bundesrat verfügten Pflichtlager von Benzinen, Dieseltreibstoff und Heizöl zu führen.

Vor drei Jahren hat die Eduard Waldburger AG die Strategie im Mineralölmarkt festgelegt. «Wir haben beschlossen, ins Hauptlager St.Margrethen zu investieren und drei Standorte aufzulösen. Wir wollen das Unternehmen fit für die Zukunft machen», sagt Hürlimann. Das bedinge strukturelle und logistische Anpassungen. Hätte man alle Tanklager weiterbetrieben, wäre das vor dem Hintergrund der Marktentwicklung nicht sinnvoll gewesen. Denn man hätte wie in St.Margrethen investieren müssen, in die Sicherheit beispielsweise.

Auch die Schilder der Eduard Waldburger AG werden nicht verschont. Bild: Ralph Ribi

Die Geschäftspraktiken hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten zudem verändert. «Wir sind am Tanklager Tägerschen im Thurgau beteiligt und können unsere lokalen Kunden zusammen mit dem Standort St.Margrethen bestens versorgen.» Auch wenn die Eduard Waldburger AG drei Tanklager aufgibt; sie sei als Brenn- und Treibstoffhändler und den 16 «Spurt»-Tankstellen immer noch ein namhafter Player in der Branche.

Grundstück neuer Nutzung zuführen

Alle Grundstücke gehören dem St.Galler Unternehmen – auch jenes im Breitfeld. Hürlimann weiss, dass das insgesamt rund 25’000 Quadratmeter grosse Areal mitten in einem attraktiven wirtschaftlichen Entwicklungsgebiet liegt. «Wir hätten das Areal schon einige Male verkaufen können», antwortet er auf eine entsprechende Frage. In der Übergangsphase würden vermutlich grossflächig Abstellplätze vermietet, bis der neue Verwendungszweck bestimmt sei. Auch dafür gebe es schon einige Anfragen. Altlasten weise der Boden keine auf. «Es gibt wohl nutzungsbedingte Verunreinigungen», sagt Hürlimann. Das Areal sei, wie üblich bei langjähriger industrieller Nutzung, im Kataster für belastete Standorte eingetragen.

Voraussichtlich auf Anfang 2022 spaltet die Eduard Waldburger AG das Mineralölgeschäft vom grösseren, über die ganze Schweiz verteilten Immobilienportfolio ab. Das Mineralölgeschäft mit den Tankstellen wird zukünftig unter Spurt AG betrieben und die Eduard Waldburger AG wird als Immobilienunternehmen ihre zahlreichen Grundstücke weiterentwickeln.