St.Gallen Zwei Kreisel in Tübach sind heute 30 Jahre alt: Warum die Rondellen den Verkehr fliessen lassen – aber nicht immer Vor 30 Jahren wurden der Landhaus- und der Waldeggkreisel in Tübach dem Verkehr übergeben – als erste im Kanton St.Gallen überhaupt. Seither ist das Rondell auf dem Vormarsch. Ein Überblick über die Region. Dinah Hauser Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

In Tübach fing vor 30 Jahren mit zwei Kreiseln alles an. Im Bild der Landhauskreisel. Bild: Ralph Ribi

Der Kreisverkehr feiert heute am 11. November im Kanton St.Gallen sein 30-jähriges Bestehen. 1991 sind in Tübach die ersten beiden Kreisel eröffnet worden – der Landhaus- und der Waldeggkreisel. Beide wurden aufgrund von schweren Unfällen erstellt.

Seither hat sich viel getan im Kanton St.Gallen. Auf Kantonsstrassen sind mittlerweile 72 Kreisel zu finden, wie von Sascha Bundi, Leiter der kantonalen Amtsstelle für Mobilität und Planung, zu erfahren ist. Davon befinden sich acht im Wahlkreis St.Gallen und zehn im Wahlkreis Rorschach. Nicht mitgezählt sind dabei Kreisel auf Gemeindestrassen. Diese sind nicht im kantonalen Inventar aufgeführt. Am meisten Rondelle weist das Rheintal auf mit 17 Stück, wo in Widnau auch der grösste Kreisel des Kantons steht: 50 auf 73 Meter misst das Oval bei der Autobahnausfahrt.

Tübach hat den ältesten und den grössten der Region

Sascha Bundi, Leiter der kantonalen Amtsstelle für Mobilität und Planung. Bild: PD

Tübach hat nicht nur den ältesten Kreisel des Kantons, sondern auch den grössten der Region Gossau-St.Gallen-Rorschach: Der Waldeggkreisel mit einem Durchmesser von 43,5 Metern. Der kleinste der Region auf einer Kantonsstrasse ist vor dem Goldacher Rathaus zu finden, jedoch ist er nun im Besitz der Gemeinde. Es ist ein aufgemalter blauer Punkt mit weissen Begrenzungslinien und einem Durchmesser von 16 Metern. Ist das denn überhaupt noch ein Kreisel?

«Das ist oft auch Diskussionsthema in Fachkreisen», sagt Sascha Bundi. Bautechnisch gebe es verschiedene Definitionen. Verkehrsrechtlich gesehen ist die Antwort einfacher: Alles, was mit der runden, blauen Tafel mit den weissen, im Gegenuhrzeigersinn weisenden Pfeilen signalisiert ist, gilt als Kreisverkehr und ist entsprechend zu befahren.

Der kleinste Kreisel auf einer Kantonsstrasse ist in Goldach beim Rathaus zu finden. Bild: Ralph Ribi Nicht alle mögen den getupften Hubbel in Gossau. Der Kreisel war auch schon Opfer von Vandalismus. Bild: Ralph Ribi Kreisel sind mit der blauen Verkehrstafel signalisiert. Im Bild der Kreisel beim Autobahnanschluss Tübach-Goldach. Bild: Ralph Ribi Der grösste Kreisel des Kantons St.Gallen ist im Rheintal zu finden. Genauer gesagt in Widnau beim Autobahnanschluss. Bild: Ralph Ribi

Darum hat die Stadt St.Gallen weniger Kreisel

In der Stadt St.Gallen sind derzeit vier Kreisel in Betrieb; drei davon im Westen der Stadt an der Peripherie (Rechenstrasse im Sittertal, Interio und Autobahnanschluss Winkeln). Am Spisertor – dem einzigen Rund im Zentrum – führt gar noch die Trogenerbahn mitten über die Rondelle. Hinzu kommen laut Stadtrat Markus Buschor, Direktion Planung und Bau, noch kleinere Kreisel, die hauptsächlich als Buswendeplätze dienen. Zum Beispiel beim Gallusmarkt oder beim Schwimmbad Drei Weieren. Im Vergleich zum Umland weist die Kantonshauptstadt wenig Kreisel auf. Hat es auf Stadtgebiet denn nicht mehr Potenzial?

Einer der wenigen Kreisel auf St.Galler Stadtgebiet: Am Spisertor fährt gar noch die Trogenerbahn über den Kreisel. Bild: Ralph Ribi

Das fragte bereits die FDP-Fraktion im Mai 2016 den Stadtrat. Auf eben diese Interpellation verweist Buschor auch heute noch, «denn die grundsätzlichen Aussagen haben weiterhin Gültigkeit». Demnach sind Lichtsignalanlagen bei grossen Verkehrsmengen eine geeignete Lösung. Knoten mit Kreisel stellen einen entschleunigten und stetigen Verkehrsfluss sicher. Sie benötigen allerdings mehr Platz und eine Bevorzugung einzelner Fahrtrichtungen wie auch des ÖV oder Veloverkehrs ist bei Kreiseln nicht möglich. Sascha Bundi bestätigt dies.

«Bei Kreiseln regelt sich der Verkehr spontan selbst. Eine Bevorzugung gibt es nicht.»

Einzig Fussgängerinnen und Fussgänger hätten Vortritt auf den Fussgängerstreifen bei den Ausfahrten. Nur in speziellen Situationen – wie etwa beim Spisertor – wird ein Ampelsystem eingesetzt, «damit im Fall der Trogenerbahn die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden gewährleistet ist». In Zentren sei die Verkehrsmenge oftmals grösser als in ländlicheren Gegenden. «Daher sind Kreisel in Städten eher rar», sagt Bundi.

St.Gallen sei daher auch nicht die Ausnahme. Bundi verweist auf eine Untersuchung, welche die SNZ Ingenieure und Planer AG mit Sitz in Zürich veröffentlicht hat. Diese zeigt die Verhältnisse Kreisel zu Lichtsignalen in den Städten Zürich und Winterthur auf. In diesen Städten übersteigt die Anzahl Lichtsignalanlagen (LSA) diejenige der Kreisel um das zehn- bis hundertfache (Zürich: 4 Kreisel / 400 LSA; Winterthur: 6 Kreisel / 55 LSA). Fachexperten würden dieses Ergebnis als illustrativen, deutlichen Fakt beschreiben, dass Lichtsignale Kreiseln in dichten, stark belasteten Räumen überlegen seien, in denen der Verkehr aktiv gemanagt werden muss. Bundi sagt: «Generell werden Kreisel an eher weniger belasteten Knoten und Lichtsignalanlagen an stärker belasteten Knoten angeordnet.»

Kreisel als Angsträume

Bundi macht darauf aufmerksam, dass Kreisel auch Angsträume sein können – insbesondere wenn sie viel befahren oder zweispurig sind. Doch auch Eltern fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder.

«Kreisel sind vor allem auf Schulwegen ein Thema.»

Falls deswegen nicht mit dem Velo zur Schule gefahren wird, trage das nicht zur Veloförderung bei.

Lichtsignalanlagen hätten den Vorteil, dass jede Verkehrsteilnehmerin sicher über die Kreuzung komme. Während bei Kreiseln Fussgängerinnen und Fussgänger längere Wege zurücklegen müssen, sind bei Lichtsignalanlagen generell die Wartezeiten unbeliebt. Es habe sich aber gezeigt, dass die Wartezeiten beim Kreisverkehr nicht unbedingt kürzer ausfallen als vor Ampeln. «Es ist immer ein bisschen Bewegung drin. Das suggeriert kürzere Wartezeiten», sagt Bundi. So würden Kreisel häufig als angenehme Verkehrsknotenform wahrgenommen.

Weniger Unfälle dank Kreisel

«Im Allgemeinen sind Kreisel sehr sicher», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Denn der Kreisverkehr nimmt allen Verkehrsteilnehmenden, die einfahren, grundsätzlich den Vortritt. «Man passt deswegen besser auf und ist konzentrierter.» Unfälle würden deshalb in der Regel passieren, wenn jemand mutwillig den Vortritt erzwingt oder unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Substanzen steht.

Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Schneider führt für die Verbesserung der Verkehrssicherheit «das eindrücklichste Beispiel der vergangenen zehn Jahre im Kanton an». So wurden in Niederhelfenschwil bei der Sprochbrugg in den drei Jahren vor dem Kreiselbau elf Unfälle polizeilich aufgenommen – mit insgesamt zwei Schwer- und sechs Leichtverletzten. Hauptursache sei jeweils das Missachten des Stopps gewesen.

Seit der Fertigstellung 2013 sind bis Sommer 2021 noch zwei Unfälle aufgenommen worden und es gab keine Verletzten. Ein Unfall davon ereignete sich auf vereister Fahrbahn.

Keine 0815-Lösungen

«Nicht zuletzt gibt es nicht den einen Kreisel oder die Mustervorlage», sagt Bundi. Verschiedene Aspekte seien zu berücksichtigen und je nach Ort anders zu gewichten. Dazu gehören etwa die Sicherheit, die Leistungsfähigkeit, der Platzbedarf, die Verkehrslast wie auch die Verkehrsteilnehmenden. So können beispielsweise zu viele Querungen von fussläufigen Personen ein Verkehrssystem zum Erliegen bringen.

«Zwar gibt es Normen. Aber jeder Verkehrsknoten ist einzigartig und braucht eine auf ihn zugeschnittene Lösung.»

Ein Kreisel kann also eine gute Lösung sein, aber nicht immer.

