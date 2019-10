Der grünliberale Stadtparlamentarier Zsolt Ferenc Takàcs tritt per sofort zurück. Seine Begründung: Er will kein Störenfried sein.

St.Galler rechnet mit grünliberalen Parteikollegen ab: «Ich fühle mich als notwendiges Übel» Daniel Wirth

Er sei froh, sein Mandant niederlegen zu können: Der Grünliberale Zsolt Ferenc Takàcs hat genug. (Bild: Beat Belser)

«Ich, Zsolt Ferenc Takàcs, erkläre hiermit per sofort meinen Rücktritt aus dem Stadtparlament.» Der Politiker der Grünliberalen postete sein Rücktrittsschreiben an die Adresse der Stadtkanzlei gestern auf Facebook. Es sei ihm eine Ehre gewesen, einen Blick in das politische Leben der Stadt St.Gallen werfen zu dürfen. Da er seit Beginn seiner Tätigkeit im Parlament von links bis rechts nur ein Störenfried gewesen sei, und man ihn das auch habe spüren lassen, sei er froh, sein Mandat niederlegen zu können.

Ohne Verein und HSG-Studium

Mit ihm habe niemand im Stadtparlament ein vernünftiges politisches Gespräch führen wollen, schreibt der 57-jährige Politiker auf Facebook weiter. Der grünliberalen Partei und deren Fraktion sei er von Anfang an «ein notwendiges Übel» gewesen. Er sei zu keiner Zeit geschätzt worden. Takàcs lässt Dampf ab; er rechnet ab mit den Grünliberalen. Er sei halt nur ein kleiner Unternehmer, kein HSG-Absolvent, er habe auch nie eine Kantonsschule besucht und stehe keinem Verein nahe. Und genau das alles werde im Stadtparlament hoch gewichtet. Das ist dicke Facebook-Post, die Zsolt Ferenc Takàcs öffentlich an die Adresse der Grünliberalen richtet.

Thomas Brunner, der am Sonntag überraschend in den Nationalrat gewählt wurde und die GLP-Fraktion im Stadtparlament präsidiert, sagte gestern, seine Fraktion habe erst indirekt vom Rücktritt von Takàc erfahren, was nicht untypisch sei. Takàcs politisierte schon seit einiger Zeit eher eigenwillig und hat in jüngster Zeit auch mit etlichen Vorstössen überrascht, ohne seine Fraktionskollegen zu informieren. Dass er nun aus dem Parlament zurücktrete, sei sein gutes Recht, was ihm niemand übel nehmen dürfe, sagt der GLP-Fraktionspräsident.

Er stellte eine Zerreissprobe dar für die Grünliberalen

Im Sommer hielt sich hartnäckig das Gerücht, Takàcs beabsichtige, die Fraktion zu wechseln. Wäre das passiert, hätten die Grünliberalen nicht nur Takàcs verloren, sondern auch die Fraktionsstärke, die sie bei den Wahlen im Herbst 2016 mit fünf Gewählten erstmals erreicht hatten. «Wir waren diesbezüglich auf alle Szenarien vorbereitet», sagt Brunner heute mit einem Unterton der Erleichterung. Jetzt verlieren die Grünliberalen zwar einen Fraktionskollegen, aber sie können die Legislatur 2017 bis 2020 als eigenständige Fraktion fortsetzen.

Seine politische Karriere begann Takàcs bei der SVP

Takàcs, Sohn eines ungarischen Flüchtlings und einer Schweizerin, hatte 2012 auf der SVP-Liste kandidiert. Er landete auf dem 17. von 19 Plätzen. Der Unternehmer und Geschäftsführer konnte im Herbst 2014 durch den Rücktritt des langjährigen Autopartei- und SVP-Stadtparlamentariers Michael Keller in den Rat nachrücken. Dort fiel er rasch durch eine Serie von Vorstössen auf.

Aus der SVP-Fraktion trat Takàcs im Februar 2016 im Streit aus. Er politisierte dann als Parteiloser und wurde von der SP/Juso/PFG-Fraktion aufgenommen. Im Herbst 2016, bei den Gesamterneuerungswahlen für die laufende Legislatur, kandidierte Zsolt Ferenc Takàcs auf der Liste der Grünliberalen und schaffte die Wiederwahl.

Das Rücktrittsschreiben von Takàcs ist gestern noch nicht bei der Stadtkanzlei eingetroffen. Stadtschreiber Manfred Linke sagte auf Anfrage, sobald dies geschehe, werde Ralf Schäpper angefragt, ob er für Takàcs nachrücken möchte. Er war 2016 der GLP-Kandidat mit den drittmeisten Stimmen der Nichtgewählten. David Jud hatte abgesagt, als es darum ging, den Sitz des zurückgetretenen Daniel Rüttimann zu besetzen, für ihn rückte Jacqueline Gasser-Beck nach.

Der Rücktritt von Takàcs ist der 15. in der laufenden Legislatur. Franziska Ryser, die am Sonntag für die Grünen in den Nationalrat gewählt wurde, verlässt das Stadtparlament demnächst ebenfalls, wie sie dem «Tagblatt» sagte. Damit wäre in der laufenden Amtsperiode bereits ein Viertel des Parlaments ausgewechselt worden.