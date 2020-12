St.Gallen Wohnen auf engstem Raum: Auf dem Güterbahnhofareal sollen erstmals Mikrowohnungen realisiert werden In St.Gallen sollen Mikrowohnungen gebaut werden. Auf dem Güterbahnhofareal, ganz aus Holz, CO2-arm und nur als Zwischennutzung. Die Blumer Lehmann AG als Initiantin hofft aber, dass das Projekt auch danach in der Stadt Platz findet. Diana Hagmann 07.12.2020, 17.00 Uhr

Visiere markieren den Standort, an dem die Blumer Lehmann AG auf dem Güterbahnhofareal Mikrowohnungen bauen möchte. Benjamin Manser (7. Dezember 2020)

Zehn grosse Schritte, 90-Grad-Drehung, dreieinhalb grosse Schritte, der Blick schweift 2,7 Meter nach oben an die Decke: Erfasst sind die Masse der 25 neuen Wohnungen, die bis Sommer 2021 auf dem Güterbahnhofareal neben der Remise entstehen sollen. Wer hier wohnt, der kocht, schläft, badet, arbeitet und entspannt sich auf kleinstem Raum. Mikrowohnung nennt sich dieses Wohnkonzept, das nach Grossstädten nun auch St.Gallen erreichen soll. Die Einheiten in den zwei dreistöckigen Gebäuden sind kaum grösser als bei anderen das Wohnzimmer.

Die Abmessungen der Wohnungen sind sehr überschaubar. Benjamin Manser (7. Dezember 2020)

Initiantin des Projekts ist die Blumer Lehmann AG aus Gossau, eine international tätige Holzbaufirma. Sie will damit St.Gallen «spannender und lebendiger» machen, wie Richard Jussel sagt, zuständig für Projektentwicklung und Verkauf. Jugendliche kämen zwar in die Stadt, um zu studieren oder sich weiterzubilden, danach würden sie aber oft rasch weiterziehen:

Richard Jussel, Projektentwicklung und Verkauf. Benjamin Manser

«Ihnen fehlen urbane Orte. Die Siedlung mit Mikrowohnungen soll einer werden»

Vor einigen Tagen hat Blumer Lehmann ein entsprechendes Baugesuch bei der Stadt eingereicht. Eine Trägerschaft aus Firmen und Privaten soll das Projekt finanziell tragen. Wer dazu gehören wird, verrät Jussel noch nicht.

Siedlung lässt sich in einer Woche zügeln

Die Mikrowohnungen bleiben nicht für immer, sie sind Teil der Zwischennutzung auf dem Güterbahnhofareal. Spätestens, wenn hier die Baumaschinen für die Teilspange zur Liebegg an der Stadtgrenze zu Teufen auffahren und der unterirdische Kreisel mit Aus- und Einfahrten an die Oberfläche begonnen wird, verschwinden die Holzmodule wieder.

Bevor der Aufbau begonnen hat, ist der Rückbau denn auch schon geplant: «In einer Woche lässt sich die Minisiedlung zügeln», sagt Jussel. Eine Mikrowohnung besteht aus einem Holzmodul, es wiegt 12 bis 14 Tonnen. Ein Lastwagen genüge, um es an einen anderen Ort zu bringen.

«Wir würden uns freuen, wenn die Module auch nach der Zwischennutzung in der Stadt bleiben können.»

Jussel spricht von «Mehrfachnutzen» und «Nichts-Wegwerfen». «Das Projekt soll ein Beispiel für CO2-armes Bauen sein.» Vorgesehen sind eine Luftwasserwärmepumpe sowie eine Fotovoltaikanlage. Auch sei es Musterstück für digitales Bauen und Planen, so Jussel weiter. Jeder beteiligte Unternehmer arbeite mit einem eigenen 3D-Modell, das dann in das gemeinsame 3D-Modell übertragen werde.

Möbel samt Aussparungen für Unverpacktes

Die 25 Mikrowohnungen unterscheiden sich minim in der Grösse. Auch habe jede ihren eigenen Charakter, sagt Jussel. «Wir ordnen ihnen verschiedene Themen zu, die in der Agenda 2030 der Immobilienwirtschaft enthalten sind.» Tönt theoretisch, kann im Alltag aber ganz praktisch sein, wie ein Beispiel zeigt. Eine Einheit soll zum Beispiel mit extragrossem Kühlschrank ausgestattet sein. Und Möbeln mit Aussparungen.

«Hier kann sich jemand besonders wohlfühlen, der gerne unverpackte Ware einkauft und Platz für Glasgefässe braucht, in denen er seine Dinge verstauen kann.»

Alle Wohnungen sind möbliert, alle verfügen sie über eine kleine Terrasse.

PD/Blumer Lehmann AG

Minimalismus liegt im Trend

Weniger bezahlen, weniger heizen, weniger putzen: Kleine Wohnungen haben laut Jussel grosse Vorteile:

«Haus und Garten verursachen viel Arbeit. Wer in Mikrowohnungen lebt, hat mehr Zeit fürs Leben. Für Hobbys und anderes, das er gerne unternimmt»

Wer in eine Mikrowohnung zieht, dem fällt es leicht, mit wenig auszukommen. Oder er will daran arbeiten, mit wenig auszukommen. Ein minimalistischer Lebensstil liegt gerade sehr im Trend. Doch es gibt Momente, da brauchen auch Asketen mehr als ein paar Quadratmeter. Blumer Lehmann hat bei der Planung an solche Momente gedacht.

Gemeinschaftsräume in der Remise

In der Remise, dem Güterschuppen nebenan, richtet sie Räume ein, die alle nutzen können. «Hier sollen sich die Bewohner treffen und Gemeinschaft leben. Auch um das Gemeinsame geht es in diesem Projekt.» Stühle und Tische werden bereitstehen, ein Trainingsraum ist hier untergebracht, auch Abstell- und Stauräume.

Begegnungsorte entstehen ebenfalls ausserhalb. Auf der grossen Veranda soll über Gott und die Welt geredet werden. Und Jussel sieht die Bewohner schon gemeinsam unter Bäumen, alten bestehenden und neu gepflanzten, sitzen. Schöne Plätze für die Bewohner also. Und eine schöne Strasse für die Nachbarn. «Auf Wunsch des Quartiers verbinden wir Zimmerstrasse und Güterbahnhofstrasse. So gelangt man auf direkterem Weg in die Stadt.»

Studenten, Lehrlinge, Geschäftsleute, Pensionäre

Jussel glaubt, dass sich Studenten, Lehrlinge und Geschäftsleute hier ansiedeln werden. «Mietpreise zwischen 500 und 1000 Franken sollen ihnen entgegenkommen», sagt Jussel. Aber auch für Ältere, die nicht mehr gut zu Fuss seien und in der Nähe des Zentrums leben wollten, könne eine Miniwohnung sinnvoll sein.

Seit eineinhalb Jahren arbeitet er an dem Projekt, anfänglich unterstützt von Rolf Geiger, dem ehemaligen Leiter der Geschäftsstelle der Regio Appenzell-St.Gallen-Bodensee und Treiber der Zwischennutzung Lattich. Ursprünglich waren die Mikrowohnungen denn auch im Lattich-Gebäude vorgesehen. Wegen einer Einsprache verzichtete man auf die Umsetzung. «Nun verwirklichen wir das Projekt auf einem ruhigeren Teil des Geländes.»

Im zweiten Anlauf soll es klappen

Jussel hofft nun, dass die Stadt für modernes Wohnen bereit ist. Will heissen: dass es diesmal keine Einsprachen gibt. Baubeginn soll im Mai sein, Bezug im Sommer 2021. Fehlen nur noch die Bewohner, die grosses Potenzial im Kleinen sehen. Immobilienexperten von Grossbanken glauben schon seit mehreren Jahren an die neue Wohnform, auch in der Schweiz. Familien machen hier nur noch 30 Prozent aller Haushalte aus, Singles mit 35 Prozent sind unterdessen die grösste Gruppe. Baudirektorin Maria Pappa sagt zu den Plänen:

«Dieser Wohntrend kommt aus Metropolen, wo es nur noch wenig Platz gibt und Wohnungsnot herrscht. Dieses Problem haben wir zwar nicht. Aber der Stadtrat freut sich, dass St.Gallen als Ort wahrgenommen wird, wo man Dinge ausprobieren kann»

Maria Pappa, Baudirektorin der Stadt St.Gallen. Bild: Nik Roth

Sie begrüsse es deshalb, dass nun erstmals mit Mikrowohnungen experimentiert werde. Zielgruppe des Projektes seien Menschen, die so wenig Raum wie möglich besetzen, aber trotzdem sozial leben wollen. Pappa glaubt, dass diese Zielgruppe in der Stadt nicht allzu gross ist. «Wir werden solche Projekt deshalb nicht selber fördern. Wir investieren in neue, grössere Wohnungen, in denen auch Patchworkfamilien genug Platz haben. Sie fehlen in St.Gallen, wie eine Analyse anlässlich der Wohnbaustrategie gezeigt hat.»

Blumer Lehmann habe sich für die Mikrowohnungen den richtigen Ort ausgesucht, glaubt Pappa. Der Standort für ein solches Projekt müsse zentral sein, Bewohner solcher Einheiten wollten am Puls der Stadt leben. «An urbaner, dichter Stelle kann ich mir solche Wohnungen auch für immer vorstellen.»