St.Gallen: Veloweg über Sitterviadukt wird zwei Jahre gesperrt

St.Gallen Wirbel um lange Bauzeit: Deshalb wird der Velo- und Fussweg über das SBB-Sitterviadukt zwei Jahre gesperrt Ab Montag wird der Fuss- und Veloweg auf der SBB-Sitterbrücke erneuert und verbreitert – von zwei auf vier Meter Breite. Dass die Brücke deshalb aber bis 2023 gesperrt ist, stösst dem VCS sauer auf. Der Stadtingenieur verteidigt das Vorhaben. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 29.09.2021, 20.06 Uhr

Mit diesen Tafeln weist die Stadt auf die bevorstehende Sperrung der SBB-Sitterbrücke und die Umleitung für Velofahrerinnen und Fussgänger hin. Viele fahren jedoch an den Tafeln vorbei, ohne davon Notiz zu nehmen. Bild: Raphael Rohner (29.09.2021)

Zwei Velofahrerinnen stehen verdutzt vor der Infotafel an der Westseite der SBB-Sitterbrücke. Ihre Reaktion auf das dort Geschriebene schwankt zwischen Unverständnis und bissiger Ironie: «Ich soll künftig also da runter und auf der anderen Seite wieder mühsam hinauf fahren müssen?» Ihre Kollegin fragt:

«Ist das ein Schreibfehler? Bis 2023 soll die Sperrung dauern, wirklich?»

Ab kommendem Montag beginnen die Bauarbeiten an der SBB-Sitterbrücke zwischen Bruggen und Winkeln. Der schmale Velo- und Fussweg, der neben den Bahngleisen verläuft, soll von zwei auf vier Meter verbreitert werden. Doch während den Ausbauarbeiten, die bis Sommer 2023 dauern, wird der Weg für den Langsamverkehr über das 1925 gebaute Viadukt komplett gesperrt. Fussgängerinnen und Velofahrer müssen einen Umweg über die Kräzerenstrasse nehmen – also zur Hälfte ins Sittertobel hinunter und auf der anderen Seite wieder hinauf.

Begründet wird die lange Bauzeit damit, dass der an der Brücke befestigte Weg, bausprachlich als Auskragung bezeichnet, komplett abgebrochen und neu erstellt wird. Der neue Kragträger werde in das bestehende Brückenbauwerk verankert, schreibt die Stadt in ihren Unterlagen. Gemäss der Baustelleninfo auf den auf der Ost- und Westseite der Brücke aufgestellten Hinweistafeln, wird vom 18. bis 22. Oktober 2021 während der Nacht gearbeitet. Im Oktober des kommenden Jahres sollen während fünf Wochen weitere Nachtarbeiten stattfinden. In diesen Nächten wird die Bahnlinie gesperrt.

Höhendifferenz von 100 Metern fällt ins Gewicht

Ruedi Blumer, Präsident VCS Sektion St.Gallen/Appenzell. Bild: PD

Auf grosses Unverständnis stösst die zweijährige Bauzeit bei Ruedi Blumer. Er sitzt für die SP im St.Galler Kantonsrat, ist Präsident des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS) sowie Präsident der VCS-Sektion St.Gallen und Appenzell. Seine Worte haben Gewicht. In einer Medienmitteilung kritisiert Blumer: «Der VCS ist befremdet von dieser extrem langen Bauzeit und erwartet eine bessere Berücksichtigung der Interessen des Fuss- und Veloverkehrs während der Umbauzeit.»

Für viele sei die SBB-Brücke eine Schlüsselstelle auf ihrem Arbeitsweg, sagt Blumer am Telefon. «Wenn sie mit dem Velo von St.Gallen nach Gossau oder Herisau fahren und umgekehrt.» Denn immer mehr Leute würden mit dem Velo zur Arbeit fahren.

«Dass die Veloinfrastruktur ausgebaut wird, begrüsse ich und der VCS sehr.»

Er habe jedoch den Eindruck, dass man die Wichtigkeit der Verkehrsverbindung unterschätzt habe. «Es ist nicht bloss ein Spazierweg», sagt Blumer. Der Umweg über die Kräzerenstrasse verlängere die zurückzulegende Strecke um 1,5 Kilometer und habe eine Höhendifferenz von 100 Metern. «Nicht alle haben ein E-Bike.» Für diejenigen ohne, die den Veloweg jeden Tag fahren, falle die Höhendifferenz ins Gewicht.

Das Sitterviadukt wurde 1925 gebaut. Der Velo- und Fussweg wurde nachträglich auf der Südseite angebaut. Bild: Raphael Rohner

In der Mitteilung schlägt der VCS-Präsident gleich einen ganzen Massnahmenkatalog zur Verbesserung der Situation vor. So müsse besser und grossräumiger über die Umleitung informiert und Tempo 30 auf der ganzen Kräzerenstrasse eingeführt werden. Da existiere nicht einmal ein Velostreifen, kritisiert Blumer.

«Wenn das schon zwei Jahre sein muss, dann soll der Umweg wenigstens verbessert werden.»

Weiter müsse die Fürstenlandbrücke als Alternativroute besser beschildert werden. Und schliesslich soll der Velotransport im Zug zwischen St.Gallen, Gossau und Herisau während der Bauzeit gratis sein. «Das wäre grosszügig», so Blumer.

Auch im Quartier gibt die lange Bauzeit zu reden

Stevan Dronjak, Präsident des Einwohnervereins Bruggen. Bild: PD

Auch in Bruggen ist die bevorstehende Sperrung das Thema der Stunde. Stevan Dronjak, Präsident des Einwohnervereins Bruggen, sagt: «Es gibt erst einige negative Stimmen. Viele merken aber erst jetzt, was die Sperrung tatsächlich bedeutet.»

Dabei hat die Stadt die Bröggler im Vorfeld mit einem Brief informiert. «Und die Hinweistafeln bei der Brücke stehen seit den Sommerferien», sagt Dronjak. «Doch die lange Dauer der Sperrung gibt im Quartier schon zu reden.»

Stadtingenieur: «Wir sind auf die Flexibilität der SBB angewiesen»

Frage deshalb an Stadtingenieur Beat Rietmann: Wieso dauert die Verbreiterung des Velo- und Fusswegs zwei Jahre? Rietmann schreibt, die Arbeiten stellten bau- und sicherheitstechnisch sehr hohen Anforderungen.

Beat Rietmann, Stadtingenieur Stadt St.Gallen. Bild: PD

«Einerseits wird auf einer Höhe von rund 60 Metern von einem Hängegerüst aus gebaut. Andererseits sind die Auflagen in Bezug auf den uneingeschränkt laufenden Bahnbetrieb der SBB enorm.»

Dies führe zu extrem eingeschränkten Platzverhältnissen, die nur einen schrittweisen und sehr aufwendigen Bauablauf und Baufortschritt zuliessen. Entsprechend sei die Bauzeit kalkuliert und die Gleissperrungen in der Nacht veranlasst worden. «Diese müssen zwingend zwei Jahre im Voraus eingegeben werden», so Rietmann.

Stadt, Projektverfasser und Bauunternehmung seien daran, Lösungen zu finden, um die Bauzeit – ohne Sicherheits- und Qualitätseinbussen – wesentlich zu verkürzen. «Dabei sind wir aber auch auf die Flexibilität der SBB betreffend Nachsperrungen angewiesen», schreibt der Stadtingenieur. Da vorgezogene Nachtsperrungen seitens der SBB noch nicht zugesichert seien, könne er diesbezüglich auch noch nicht kommunizieren.

Der jetzige Steg entlang der Brücke wird zurückgebaut und dann ein neuer, breiterer Weg in der Brücke verankert. Bild: Raphael Rohner (29.09.2021)

Rietmann wehrt sich gegen den bereits geäusserten Vorwurf, die Stadt habe zu wenig informiert. Man habe Medienmitteilung verschickt, Informationstafeln aufgestellt, Baustelleninformation an die Anwohnerschaft versandt und auf die Umleitung aufmerksam gemacht. Signalisiert wird die Umleitung am Montag – auch online auf Schweiz Mobil. Rietmann weist zudem auf den Beschluss des Stadtparlaments hin. Im November des vergangenen Jahres gab das Parlament grünes Licht für das Bauprojekt – im Wissen um die knapp zwei Jahre dauernde Sperrung.

Einsprache verzögert Baustart für neue Oberstocken-Passerelle Auch die Passerelle Oberstockenweg sorgt für Gesprächsstoff. Im Frühling 2020 wurde die Fussgängerbrücke über die Bahnlinie abgebrochen, noch bevor das Ersatzprojekt rechtskräftig war. Stadtingenieur Beat Rietmann sagt, der Zustand der Passerelle habe sich zuvor massiv verschlechtert und stellte ein Sicherheitsrisiko dar. «In einer Abwägung zwischen teurer Instandstellung und Demontage hat sich der Stadtrat für Zweiteres entschieden.» Die Fertigstellung der neuen Passerelle sei auf Juni 2021 vorgesehen gewesen. Aktuell sei aber noch eine Einsprache gegen das Projekt hängig, was den Baustart verzögere. (sab)

VCS-Präsident Ruedi Blumer sagt, dies sei allenfalls im Parlament untergegangen. «Oder man hat die Tragweite unterschätzt und deshalb keine Alternativen überlegt.» Die Stadtverwaltung hätte aber in Blumers Augen trotz allem mehr machen und viel früher auf die bevorstehende Sperrung hinweisen müssen. «Bei der Sanierung der Stadtautobahn hat man schon Jahre vor dem Baubeginn die Bevölkerung vorinformiert – aber bei diesem wichtigen Veloweg wird es erst jetzt vielen bewusst.»