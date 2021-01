St.Gallen «Wir verlieren unsere stärksten Monate»: Auch die Brautmodegeschäfte leiden unter der erneuten Schliessung Mit den neuen Massnahmen des Bundes müssen auch die Brautmodegeschäfte nächsten Montag schliessen – just in der Hauptsaison. Urs Wehrle, Inhaber des Brautmodegeschäfts Liluca, sagt: «Die Schliessung ist fatal.» Geheiratet wird aber auch in der Krise. Perrine Woodtli 15.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im St.Galler Liluca gibt es eine grosse Auswahl an Braut- und Festmode. Bild: Ralph Ribi (14. Januar 2020)

Weiblich elegant wie eine Meerjungfrau? Verträumt romantisch wie eine Prinzessin? Oder doch lieber Vintage? Eine Braut hat bei ihrer Suche nach dem Traum in Weiss die Qual der Wahl. Für viele Brautpaare dürfte der schönste Tag im Leben in den vergangenen Monaten aber etwas in den Hintergrund gerückt sein.

Schliesslich war es seit dem Ausbruch des Coronavirus nicht – und wenn doch, nur eingeschränkt – möglich, eine richtige Hochzeitsfeier auf die Beine zu stellen. Auch die Fest- und Hochzeitsmesse auf dem Olma-Areal Anfang November wurde abgesagt.

Nun hat die Coronapandemie weitere Auswirkungen auf das Geschäft mit Brautmode. Wie alle anderen Läden mit Waren des nicht-täglichen Bedarfs müssen auch sie ab nächsten Montag wieder schliessen. Vorerst bis Ende Februar.

30 Prozent weniger Umsatz

Kleider in Hülle und Fülle bietet in der Stadt St.Gallen unter anderem das Brautmodegeschäft Liluca an. Am Montag ist aber auch dort Schluss. Die Schliessung bis Ende Februar sei fatal, sagt Inhaber Urs Wehrle, der nebst der Filiale in der Gallusstadt auch eine in Zürich betreibt. «Damit fallen zwei unserer stärksten Monate weg.» Zwischen Januar und April sei jeweils Hochsaison.

Urs Wehrle, Inhaber Liluca. Bild: PD

Da viele Paare im Frühling oder Sommer heiraten, müssen sich diese bereits Anfang Jahr auf die Suche nach Kleidern machen. Denn für viele Brautkleider gibt es eine mehrmonatige Lieferfrist.

Er sei zwar strikt gegen einen Lockdown, sagt Wehrle. Für seine Branche sei dieser aber einfacher als die unklare Situation zuvor, die keine Planung zugelassen habe. «Das schafft wenigstens klare Verhältnisse.» Liluca habe in den vergangenen Monaten rund 30 Prozent weniger Umsatz erzielt. Vielen Kolleginnen und Kollegen in der Branche ergehe es ähnlich.

Auch Accessoires werden angeboten. Bild: Ralph Ribi (14. Januar 2020)

Kundinnen wollen Kleid zurückgeben

Das vergangene Jahr war ein Auf und Ab für Liluca. Im Januar und Februar lief das Geschäft wie immer sehr gut. Dann kam der Lockdown und zwei der einnahmestärksten Monate fielen weg. Zwischen Juni und Oktober sei das Geschäft dann wieder ordentlich gewesen, sagt Wehrle. «Aber auch nicht mehr. Damit konnten wir den März und April nicht retten.» Seit den Verschärfungen im November laufe das Geschäft nun wieder schlechter.

Ein Traum in Weiss. Bild: Ralph Ribi (14. Januar 2020)

Viele Kundinnen und Kunden hätten ihre Hochzeit auf 2021 verschoben. «Wir erhielten Anfragen, ob sie ihr Kleid zurückgeben können», sagt Wehrle. Teilweise sei er sich wie in einem Reisebüro vorgekommen. Oft hätten sie auch den Frust der Paare auffangen müssen.

«Eine Hochzeit ist eine emotionale Geschichte. Wenn diese abgesagt werden muss, ist das tragisch. Das berührt einen.»

Schlicht statt aufwendig

Nicht alle aber sagten ihre Feier ab. «Hochzeiten finden auch in solchen Situationen statt», sagt Wehrle. Auch Romano Prader, Inhaber der Labhart Chronometrie und Goldschmiede in St.Gallen, der unter anderem Trauringe verkauft, sagte im November dieser Zeitung: «Ich habe nicht das Gefühl, dass die Nachfrage aufgrund der Pandemie kleiner ist. Geheiratet wird immer.»

Durch die Pandemie habe sich aber die Art der Hochzeiten verändert, sagt Wehrle. Paare entschieden sich, im kleinen Rahmen zu feiern. Auch das hat Konsequenzen für einen Laden wie Liluca. Wehrle sagt:

«Bei einer grösseren Hochzeit will die Braut auffallen und betreibt einen grossen Aufwand, um ganz speziell schön zu sein.»

Geschäftsinhaber Urs Wehrle mit seinem Sohn Louis. Dieser führt die Filiale in Zürich. Bild: PD

An einem kleinen Fest hingegen ziehen manche Frauen ein schlichtes Kleid einem spektakulären Prinzessinnenkleid vor.

Liluca hat zudem nicht nur Bräute und Bräutigame verloren. Das Geschäft bietet auch Fest- und Abendmode an. «Wenn aber keine Events und Bälle stattfinden, braucht auch niemand ein Kleid.»

Folgt auf die Pandemie ein Festrausch?

Wehrle führt das Familienunternehmen in der dritten Generation. Seit über einem Jahr ist die vierte Generation mit Sohn Louis dabei. Er sei auch international vernetzt und tausche sich regelmässig mit anderen Händlern aus, sagt Urs Wehrle. «Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, sich gegenseitig aufzubauen.»

Er hofft, dass es nach dem Ende der Pandemie «einen Festrausch» geben wird. «Das sind aber reine Spekulationen. Doch wir hoffen alle, dass es bald vorbei ist und wieder Feste gefeiert werden dürfen. Deshalb beissen wir durch.» Welche Schäden das Ganze hinterlasse, werde sich zeigen.

Auch die passende Unterwäsche gibt's dazu. Bild: Ralph Ribi (14. Januar 2020)

Ein Onlineshop sei kein Thema, sagt Wehrle. Ein solcher sei für das «anspruchsvolle Brautkleid» ungeeignet. Das Verkaufen eines Brautkleides sei eine Sache. Danach müsse es aber auch noch angepasst werden, was oft sehr aufwendig sei.

«Der Kauf eines Brautkleids ist zudem ein emotionaler Akt, wo man gerne Mutter, Familie oder Freundinnen mit dabei haben will. Das funktioniert über das Internet nicht.»

Nun versuche man, noch bis und mit Samstag viele der im Voraus gebuchten Beratungstermine wahrzunehmen. Für jene Paare, die noch dieses Jahr auf ein Fest der Liebe hoffen.