St.Galler Stadtparlament wählt Stefan Keller zum Präsidenten

St.Gallen «Wir müssen Vorurteile hinterfragen»: Der höchste Stadtsanktgaller Stefan Keller fordert Respekt und Verantwortung ein Der 54-jährige Architekt Stefan Keller (FDP) ist am Dienstagnachmittag vom Stadtparlament einstimmig zu seinem Präsidenten für das Amtsjahr 2022 gewählt worden. Neuer Vizepräsident ist Vica Mitrovic (SP). Weitere spannende Themen waren die regionale Kulturförderung, das über 4000 Meter tiefe Geothermie-Bohrloch «St.Gallen GT-1» und die Vision «Grünes Gallustal» des WWF. Sandro Büchler, Marlen Hämmerli und Daniel Wirth 1 Kommentar 10.01.2023, 18.50 Uhr

Stadtparlament wählt Stefan Keller (FDP) einstimmig zu seinem Präsidenten

Die Wahl Stefan Kellers im Waaghaussaal ist am Dienstagnachmittag erwartungsgemäss einstimmig erfolgt. Der 54-jährige Architekt hat Jürg Brunner von der SVP als Präsident des Stadtparlaments abgelöst.

Der Freisinnige Stefan Keller (links) wird neuer Stadtparlamentspräsident. Er löst Jürg Brunner von der SVP ab. Bild: Ralph Ribi

Keller bedankte sich bei Jürg Brunner, der vor einem Jahr ohne Vorbereitung als Vizepräsident wie die Jungfrau zum Kind zum präsidialen Amt gekommen sei und die Herausforderung trotz seiner Sehbehinderung bestens gemeistert und stets den Durchblick behalten habe.

Jürg Brunner bedankte sich in seiner Abschiedsrede zuvor bei Stefan Keller für dessen Unterstützung, die er ihm als Vizepräsident hatte zukommen lassen. Um deutlich zu machen, wie Brunner als sehbeinträchtiger Präsident das Parlament erlebt hatte im Jahr 2022, verteilte er den Ratsmitgliedern Demonstrationsbrillen des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesens.

«Wahnsinn» oder «Da siehst du einfach gar nichts», tönte es nicht nur einmal aus den Reihen des Parlaments, nachdem sich die Ratsmitglieder die Brillen aufgesetzt hatten. Jürg Brunner bekam lang anhaltenden Applaus.

Wie schlecht sieht Jürg Brunner? Die Brillen machten es deutlich. Bild: Ralph Ribi

Er hatte viele Vorbehalte gegenüber der Gallusstadt

Stefan Keller sagte in seiner Antrittsrede, er sei auf einem Bauernhof im Oberthurgau aufgewachsen. Als Kind habe es für ihn wenig Gründe gegeben, in die Gallusstadt zu reisen. Die Olma und die breite Auswahl an Geschäften in der Altstadt kamen ihm in den Sinn. Als Kind habe er aber nicht nur Positives mit der Stadt St.Gallen in Verbindung gebracht.

«Nein, es war noch nicht die grosse Liebe, zu lang war die Liste der negativen Punkte.» Keller nannte als Beispiele den Lärm und die Abgase, oder die Blechlawinen, durch die sich Velofahrerinnen und Fussgänger hätten den Weg suchen müssen. Der Freisinnige bezeichnete die Stadt St.Gallen in seinen Erinnerungen gar als «Krebsgeschwür», das sich in die Landschaft gefressen und noch die letzten Quadratmeter Wiese oder Ackerland verschlungen habe.

Als Kind habe es für ihn kaum Argumente gegeben, in die Stadt zu ziehen. Heute habe er nun bereits mehr als die Hälfte seines Lebens in der Stadt St.Gallen verbracht. Als Familienvater, Unternehmer und mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im Stadtparlament fühle er sich durchaus in der Lage, die damals gehegten Vorbehalte objektiv zu beurteilen und festzustellen: «So schlimm ist es um die Stadt nicht bestellt.»

Die Verdichtung wird sich laut Keller fortsetzen

Keller sagte zu seinem Vorurteil «Lärm», in den Tempo-30-Zonen in den Quartieren der Stadt sei es ruhiger geworden im Vergleich zu früher. Nicht mehr ganz einig seien sich die Politikerinnen und Politiker, ob Tempo 30 auch flächendeckend eingeführt werden solle. Zu seinem Vorurteil «Velos im Nachteil» sagte der frisch gewählte Parlamentspräsident, noch nie sei in der Stadt soviel in den Ausbau von Veloinfrastrukturen investiert worden wie aktuell.

Zu seinem kindlichen Vorurteil, Wiesen und Ackerland seien den Städtern nichts wert, sagte Stefan Keller, die Begrünung der Stadt werde nicht erst seit der Diskussion über die jüngst präsentierte Vision «Grünes Gallustal» vorangetrieben. «Wir haben mittlerweile ein Reglement für ein gesundes Stadtklima, eine Biodiversitätsstrategie, eine Freiraumstrategie und wenn es nach dem Willen des Parlaments geht, werden künftig alle Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 80 Zentimetern geschützt - und das auch in privaten Gärten.» Am 12. März wird über die Erweiterung der Baumschutzgebiete abgestimmt.

Zum Vorurteil, die Stadt St.Gallen sei ein «Krebsgeschwür», sagte der Freisinnige, seit Jahren habe sich das Siedlungsgebiet der Stadt St.Gallen kaum merklich vergrössert und auch in der Teilrevision der Richtplanung fehlten grosszügige Gebiete, die demnächst einmal eingezont werden könnten. Die Stadt werde sich, wenn sie weiter wachsen soll, primär nach innen verdichten, auch wenn dieser Prozess der Verdichtung für den einen oder die andere auch Nachteile bringen werde.

Nachdem Keller die Vorurteile aus seiner Jugend gegenüber der Stadt relativiert hatte, sagte der Architekt, er werde jetzt nicht den gleichen Fehler machen wie anno dazumal und umgekehrt behaupten, in der Stadt sei alles besser als auf dem Land. Es gebe Vergleichspunkte, das sei die Landbevölkerung der Stadtbevölkerung um mehrere Nasenlängen voraus. Und dabei denke er nicht nur an den Steuerfuss.

Es gehe darum, die Vor- und Nachteile von Stadt und Land zu kennen, diese zu respektieren und nicht gegenseitig zu verteufeln. Hier schlug Keller den Bogen zur Politik und zur Arbeit des Parlaments. «Begegnen wir den Sorgen und Wünschen der anderen Parteien offen und ohne Vorurteile», sagte Keller.

Er gab zu bedenken, dass hinter sämtlichen politischen Vorstössen Bevölkerungsgruppen stünden, für welche die Parlamentarierinnen und Parlamentarier politisierten. «Wir wurden durch diese Bevölkerungsgruppen gewählt und erfüllen hier unsere Aufgabe als Volksvertreter», sagte der neue «höchste Stadtsanktgaller».

Keller wünscht sich Respekt und Verantwortung

Er wünsche sich für seine Präsidialjahr, sagte Stefan Keller am Schluss seiner Antrittsrede, dass «wir versuchen, unsere Vorurteile und vorgefassten Meinungen verstärkt zu hinterfragen.» Auch wenn Politikerinnen und Politiker nicht immer einer Meinung seien, so wünsche er sich doch Respekt und allenfalls auch Verständnis für die Anliegen der anderen Parteien und Fraktionen. «Gehen wir verantwortungsvoll mit unserem Amt um, respektieren wir anderen Meinungen und Argumente.»

Vizepräsident im laufenden Jahr ist Vica Mitrovic (SP). Auch er wurde einstimmig gewählt.

Stadtrat will abwarten – und findet Zustimmung

Vor knapp zehn Jahren, am 20. Juli 2013, bebte die Erde in St.Gallen und der Region. Mehrere Erdstösse mit einer Magnitude von 3,6 setzten einem ehrgeizigen Ziel ein Ende. Denn verursacht hatte die Beben höchstwahrscheinlich das Bohrloch im Sittertobel.

Dort bohrte man für ein Geothermie-Heizkraftwerk in rund 4500 Metern Tiefe nach heissem Wasser. Wasser, um die Stadt künftig zu heizen. Energie, mit der man vom grossen städtischen Anteil an Gasheizungen wegkommen wollte. Neben der Fernwärme sollte mit dem Geothermie-Projekt auch erneuerbarer Strom produziert werden.

So sieht der Kopf des provisorisch verschlossenen Bohrlochs aus. Bild: Adriana Ortiz Cardozo (29.08.2019)

2010 hatte das St.Galler Stimmvolk einem 159-Millionen-Kredit für das Vorhaben mit 82,9 Prozent Ja zugestimmt. Nach den Erdstössen war alles in Frage gestellt. 2014 wurde die Geothermie-Projekt abgebrochen. Das seismische Risiko wurde als zu gross erachtet, und zu wenig Thermalwasser war in der Tiefe gefunden worden. Das Bohrloch wurde verschlossen, sporadisch wird der Druck im Bohrkopf kontrolliert. Passiert ist seither nichts. Der Untergrund blieb ruhig.

Verändert hat sich seither das Leben an der Erdoberfläche. Der Ukraine-Krieg hat die Dringlichkeit zur Suche nach Alternativen für Gas beschleunigt. Die städtische Politik hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 den CO 2 -Ausstoss auf Null zu senken. Ökologische und grüne Anliegen sind kein Trend, sie sind das Gebot der Stunde.

Da rückte auch das stillgelegte Bohrloch wieder in den Fokus. Was soll mit ihm geschehen? Findet sich tief unter St.Gallen nicht doch vielleicht Gas? Oder heisses Wasser? Soll ein neuer Versuch gestartet werden? Oder könnte CO 2 im Loch versenkt werden? Auf diesen Fragekatalog hatte der Stadtrat in einem 20-seitigen Postulatsbericht geantwortet.

Quintessenz: Das Bohrloch soll vorderhand so bleiben, wie es ist. Nämlich noch nicht endgültig verschlossen, so dass auch eine künftige Nutzung – wie auch immer diese aussehen möge – möglich bleibt.

Am Dienstagabend diskutierte das Stadtparlament über den Bericht. EVP-Parlamentarier Daniel Bertoldo von der vorberatenden Kommission sagte, dass die Überwachung des Bohrlochs weiterhin Geld koste. Es sei für einen Betrieb von 50 Jahren ausgelegt, da schliesse es sich nicht automatisch im Laufe der Zeit.

Donat Kuratli von der SVP-Fraktion hielt eine Lobeshymne auf den Stadtrat und den mustergültigen, umfassenden Bericht. «Wie aus dem Lehrbuch, wie der Stadtrat die Möglichkeiten geprüft hat.» Es sei nun wichtig, das Projekt nicht auf Eis zu legen – solange eine künftige Nutzung noch nicht abschliessend geklärt sei. «Schliesslich hat das Volk einst Ja gesagt dazu.»

Veronika Meyer, Stadtparlamentarierin Grüne. Bild: PD

«Manche Träume enden mit einem Knall», sagte Veronika Meyer. Auch ihre Fraktion der Grünen und Jungen Grünen wolle das Loch nicht endgültig verschliessen. Aber eine Gasförderung solle nicht weiterverfolgt werden. «Gas, das vielleicht hundert Millionen Jahre alte Produkt aus Sonnenenergie, sollten wir dort lassen, wo es jetzt gut versorgt ist. Es wäre einerseits lächerlich und andererseits fahrlässig, uns auf diese mögliche Gasreserve zu verlassen, um hier ein paar Monate lang – im allerbesten Fall vielleicht zwei Winter lang – unsere Wohnungen zu heizen.»

Angelica Schmid-Baerlocher von der SP/Juso/PFG-Fraktion lobte das damals mutige und innovative Projekte. «Aber die Zeit für das Bohrloch ist trotz Krieg und Klimawandel noch nicht gekommen.» Konstantin Hälg von der Freisinnigen-Fraktion forderte den Stadtrat auf, nochmals einen Ideenwettbewerb zu starten.

Stadtrat Peter Jans im Parlament. Bild: Donato Caspari (22.03.2022)

Stadtrat Peter Jans sagte, dass er ob so viel Lob von bürgerlicher Seite fast rot werde. Es sei die richtige Lösung, das Bohrloch nur provisorisch zu verschliessen, weiter zu beobachten und abzuwarten. «Wir sollten nicht in Aktivismus verfallen.» Denn das Loch sei in der wissenschaftlichen Szene inzwischen bestens bekannt. «Und was die Zukunft bringt, werden wir dann sehen.» Das Stadtparlament schrieb das Postulat am Schluss einstimmig ab.

Der Abend begann mit einer Ankündigung. Die Abstimmungsanlage werde künftig erst am Schluss einer Abstimmung anzeigen, wer wie abgestimmt hat, sagte Noch-Parlamentspräsident Jürg Brunner. Das heisst: Während der Abstimmung wird nur angezeigt, wer schon abgestimmt hat. Sobald die Abstimmung beendet ist, wird durch Farben angezeigt, wer sich enthalten, Ja oder Nein gestimmt hat. Das Präsidium habe dies am 12. Dezember so entschieden, um das Demokratieverhalten zu verbessern, sagte Brunner.

Er wollte fortfahren und das Traktandum 1 eröffnen, da stellte Evelyne Angehrn, SP/Juso/PFG-Fraktionspräsidentin, einen Ordnungsantrag. Die Fraktionen hätten keine Möglichkeit für eine Konsultation gehabt. Das solle nachgeholt werden.

Evelyne Angehrn, SP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD/Anna Tina Eberhard

Über den Ordnungsantrag wird abgestimmt – ironischerweise im neuen Modus, da die Abstimmungsanlage bereits auf diesen eingestellt ist. Das Parlament nimmt den Antrag an mit 50 Ja, 9 Nein und 1 Enthaltung. Für den Rest der Sitzung wird die Anlage auf den alten Modus zurückgestellt.

Immerhin einen Vogel Patrik Angehrn (Mitte) versuchte sich an einem Sprachbild und versuchte so zu verdeutlichen, wie gross der Unmut der Fraktion ist über die Konditionen für die Regionale Förderorganisation Kultur: «Wir halten einen Spatz in der Hand, immerhin einen Vogel.» Tatsächlich, ein Regenwurm wäre unangenehmer.

Tatsächlich, ein Regenwurm wäre unangenehmer. Die SP/Juso/PFG-Fraktion beantragte, den Beitritt zur Regionalen Förderorganisation für die Kultur auf drei Jahre zu befristen, die Zusammenarbeit also erst zu testen. Die SVP-Fraktion lehnte den Antrag ab, wie René Neuweiler erklärte. Drei Jahre seien zu wenig, fünf bis zehn Jahre seien für einen Test sinnvoller. Und sowieso: «Wir sollten etwas wagen.» Für einmal leicht gesagt. Neuweiler hatte zu Beginn selbst festgehalten, die SVP könne dem Geschäft zustimmen, dieses sei budgetneutral.

Für einmal leicht gesagt. Neuweiler hatte zu Beginn selbst festgehalten, die SVP könne dem Geschäft zustimmen, dieses sei budgetneutral. Auch Andreas Hobi (Grüne) versuchte sich an einem Sprachbild. «Elefanten isst man scheibchenweise.» Eine Weisheit aus dem Projektmanagement. Hobi hofft, dass der Elefant namens Grünes Gallustal bald gegessen ist, dass sich die Stadt nicht nur homöopathischen Scheibchen genehmigt, sondern zwischendurch auch mal eine dickere Scheibe.

Donat Kuratli (SVP) sagte es im Verlauf seines Votums irgendwann selbst: «Sie hören es, wir sind so zufrieden wie selten.» Der Postulatsbericht zum Geothermie-Bohrloch sei so ausführlich, noch Parlamentarierinnen und Parlamentarier in fünf, zehn Jahren könnten das Papier zur Hand nehmen und seien nach der Lektüre informiert. Sogar darüber, wie sich eine vorläufige von einer definitiven Verschliessung des Lochs unterscheide.

Donat Kuratli, SVP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Der Stadtrat habe sich um mögliche Nutzungen bemüht und verschliesse sich nicht. «Ich möchte dem Stadtrat herzlich danken, wirklich herzlich danken für diesen Postulatsbericht.»

Stadtrat Peter Jans kam nicht umhin, zu reagieren: «Danke, ich bin schon fast rot geworden über so viel Lob. Vor allem von Herrn Kuratli bin ich das nicht gewohnt.»

Die Stadt St.Gallen geht davon aus, dass 80 Prozent der Kulturanlässe in der Stadt teilweise eine überregionale Bedeutung haben. Das ging aus dem GPK-Bericht hervor zur Frage, ob die Stadt einer Regionalen Förderorganisation für die Kultur beitreten soll.

Swimmingpool? Der Ideenwettbewerb ist eröffnet: Für die FDP/JF-Fraktion schlug Konstantin Hälg (Jungfreisinnige) vor, die Stadt könnte einen Ideenwettbewerb lancieren, wie das Bohrloch genutzt werden könnte. Wie wäre es mit einem Swimmingpool? Allenfalls liesse es sich sogar beheizen.

Wahlen und Vorstösse Traktandum 1: Das Stadtparlament hat einstimmig seinen Präsidenten für 2023 gewählt, es ist Stefan Keller von der FDP. Den abtretenden Präsident Jürg Brunner verabschiedeten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit Applaus. Vize-Präsident ist dieses Jahr Vica Mitrovic (SP). Auch er wurde einstimmig gewählt. Yves Betschart (GLP), Mischa Herzog (Grüne) und Louis Stähelin (Mitte) wurden einstimmig zu Stimmenzählern gewählt.

gewählt, es ist Stefan Keller von der FDP. Den abtretenden Präsident Jürg Brunner verabschiedeten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit Applaus. Vize-Präsident ist dieses Jahr Vica Mitrovic (SP). Auch er wurde einstimmig gewählt. Yves Betschart (GLP), Mischa Herzog (Grüne) und Louis Stähelin (Mitte) wurden einstimmig zu Stimmenzählern gewählt. Traktandum 2: Stadtrat Peter Jans sowie die Stadtparlamentarier Roger Bechtiger (Mitte) und Andreas Dudli (FDP) nehmen im Verwaltungsrat der City Parking St.Gallen AG Einsitz. Das Parlament hat sie mit 51 Ja, 4 Nein bei 5 Enthaltungen gewählt für die Amtsdauer von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2025.

St.Gallen AG Einsitz. Das Parlament hat sie mit 51 Ja, 4 Nein bei 5 Enthaltungen gewählt für die Amtsdauer von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2025. Traktandum 3: Die Stadt tritt 2023 einer Regionalen Förderorganisation für Kultur bei, die als Sektion der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee gegründet wird. Am Budget beteiligt sich die Stadt jährlich mit 1.25 Franken pro ständiger Einwohnerin, ständigem Einwohner. Das Parlament hat dies mit 44 Ja bei 9 Nein und 7 Enthaltungen genehmigt. Fakultatives Referendum.

bei, die als Sektion der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee gegründet wird. Am Budget beteiligt sich die Stadt jährlich mit 1.25 Franken pro ständiger Einwohnerin, ständigem Einwohner. Das Parlament hat dies mit 44 Ja bei 9 Nein und 7 Enthaltungen genehmigt. Fakultatives Referendum. Traktandum 4: Das Parlament hat den Postulatsbericht zur Geothermie diskutiert und mit einstimmigen Beschluss als erledigt abgeschrieben. Das Bohrloch bleibt vorläufig provisorisch verschlossen.

diskutiert und mit einstimmigen Beschluss als erledigt abgeschrieben. Das Bohrloch bleibt vorläufig provisorisch verschlossen. Traktandum 5: Die Diskussion über den Postulatsbericht zu Solaranlagen unter Wahrung des Ortsbildschutzes ist verschoben.

ist verschoben. Traktandum 6: Das Stadtparlament diskutierte über den Entscheid des Stadtrats, die Weihnachtsbeleuchtung trotz möglicher Energiemangelanlage zu installieren.

trotz möglicher Energiemangelanlage zu installieren. Traktandum 7: Der Stadtrat möchte Massnahmen aus dem Konzept Grünes Gallustal aufnehmen. Das Parlament diskutierte die Interpellationsantwort.

aufnehmen. Das Parlament diskutierte die Interpellationsantwort. Traktandum 8: Die Antwort zur Interpellation « Konzernverantwortung , was ist mit den Wirtschaftspartnern der Stadt?» wurde aufgrund von Zeitmangel nicht behandelt.

, was ist mit den Wirtschaftspartnern der Stadt?» wurde aufgrund von Zeitmangel nicht behandelt. Traktandum 9: Auch die Antwort auf die Interpellation «Professioneller Betrieb von Parkierungsanlagen» wurde nicht diskutiert.

Die nächste Parlamentssitzung findet am 28. Februar statt. Sie wird von 16 bis 20 Uhr dauern.

