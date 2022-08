«Mehr Mut!»: Bernhard Hofstetter leitet St.Galler Altersheim

St.Gallen «Wir legen den Fokus nicht auf das Medizinische»: Der Heimleiter im Hof Riedern hat seinen eigenen Stil – nicht nur in Sachen Mode Im Osten von St.Gallen steht das Alters- und Pflegeheim Hof Riedern. Ein in jeder Beziehung spezieller Ort mit Bernhard Hofstetter, dem aussergewöhnlichen Heimleiter. Mit seiner grossen Modesammlung belegt er einen Teil des obersten Stocks im Schlösschen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heimleiter Bernhard Hofstetter inszeniert sich fürs Foto mit Hut und Sonnenbrille. Bild: Benjamin Manser

Das Wasser im Seerosenteich flimmert. Es ist heiss an diesem Nachmittag. Die Sonne brennt und die Sonnenschirme im Schlossgarten sind aufgespannt. Eine weisshaarige Frau mit einem Rollator grüsst freundlich, wünscht einen schönen Nachmittag und spaziert in Richtung Teich. Sie hat das Glück, im Alters- und Pflegeheim Hof Riedern den Lebensabend zu verbringen. «Früher hatten wir eine lange Warteliste. Betagte Menschen waren teilweise Jahre lang auf dieser Liste», sagt Heimleiter Bernhard Hofstetter. Eine Warteliste gibt es heute nicht mehr:

«Entweder haben wir ein Zimmer oder wir haben keins.»

Wer das Altersheim Hof Riedern schon gesehen oder betreten hat, ahnt, warum die Wartelisten lang waren: Das Gebäude ist ein wunderschönes «Schlössli», das aus der Zeit gefallen ist. Vor dem Gebäude stehend schweift der Blick der Besuchenden zuerst zur Balustrade. Kommen gleich Romeo und Julia, küssen sich und liefern eine herzzerreissende Liebesszene?

Nichts dergleichen geschieht. Doch: «Die Terrasse und die herrliche Abendsonne bieten Gelegenheit für kleinere Anlässe oder zum stillen Verweilen», sagt der Heimleiter. Das Haus im englischen Jagdhausstil wurde zwischen 1917 und 1919 erbaut – und nicht zur Zeit der englischen Adelsfamilie Tudor oder zu Zeiten von Julia und Romeo.

Idylle am Seerosenteich: Blick auf das Schlössli, in dem seit 1992 das Alters und Pflegeheim Hof Riedern untergebracht ist. Bild: Benjamin Manser

Ein spezielles Heim braucht einen speziellen Heimleiter

Das Alters- und Pflegeheim bietet 17 Zimmer für betagte Menschen, die ihren Lebensabend etwas abgeschieden im Osten der Stadt in einem wahrlich speziellen Haus verbringen möchten. «Wir bieten Plätze bis zur Besa-Stufe 12 an», sagt Heimleiter Hofstetter. 12 sei die höchste Pflegestufe und der Zeitaufwand für Besa-12-Betagte sei der höchste. Im Hof Riedern gibt es 17 Vollzeitstellen. 1:1-Betreuung, das ist Luxus? «Vielleicht. Aber wir haben hier alles. Von weitgehend selbstständigen Menschen bis zu hochkomplexen, umfassenden Pflegesituationen.» Hofstetter verhehlt nicht, dass er keine Probleme hat, Pflegepersonal zu finden.

Speziell ist nicht nur das Heim, speziell ist auch der Heimleiter. Bernhard Hofstetter ist eine Erscheinung – sogar in Wien, Paris, Mailand oder New York. «Er wird offen und versteckt von Passanten fotografiert und von Touristen und Wienern gleichermassen verständnislos und bewundernd angestarrt, während er an ihnen vorbei spaziert», schrieb ein Journalist über ihn in einem Porträt der Serie «Working People», das online nachzulesen ist.

Für das heutige Interview trägt der Heimleiter weite gestreifte Hosen und eine Brille mit grossem weissem Rand. «Ohne Hut möchte ich nicht fotografiert werden», sagt der Fashionist, verschwindet kurz und kommt mit einer Kopfbedeckung zurück, mit der er es abgestimmt auf das Outfit vermutlich auf die Laufstege von einigen Designern geschafft hätte. Der Hut ist schwarz-weiss, überdimensional, thront geradezu auf Hofstetters Kopf.

Selbst entworfene Mode, das Outfit aufeinander abgestimmt: Heimleiter Bernhard Hofstetter weiss um seine Wirkung auf andere. Bild: Benjamin Manser

Er zeigt ein Foto von sich mit einem übergrossen grünen Hut mit Tellerrand. Er weiss um seine Wirkung auf andere. Seine Antwort dazu: «Mehr Mut.» Er designt seine Outfits selber, wählt die Stoffe aus und lässt alles anfertigen.

«Ich hatte schon viele Angebote für Kollektionen, die ich kreieren sollte. Das ist mir zu stressig.»

Seinen Kleiderschrank hat er im Hof Riedern: Er wohnt im obersten Stock des kleinen Schlösschens. Seine Outfits nähmen nicht die ganze Etage ein, aber einen Teil.

Ursprünglich sollte auf dem Gelände ein Botanischer Garten entstehen

Im ersten und zweiten Obergeschoss sind Einzelzimmer und Zweizimmerwohneinheiten, teilweise mit Bad, sowie ein Pflege-Dienstzimmer und der Medikamentenraum untergebracht. Im östlichen Gebäudeteil sind zwei grosse Zimmer, mit eigenem Bad/WC oder Dusche/WC, eingerichtet.

Direkter Nachbar des Hofs Riedern ist die Rudolf-Steiner-Schule. Der gleichnamige Schulverein hat das Grundstück Hof Riedern im Baurecht abgetreten. Eigentlich sollte hier gar kein Gebäude stehen, sondern ein grossangelegter Garten blühen. 1890 hatte ein Industrieller aus Leipzig die Idee, einen botanischen Garten anzulegen. «Die Baumbestände sind noch aus dieser Zeit», sagt Bernhard Hofstetter.

Mitten im Grünen: Ursprünglich hätte auf dem Grundstück ein botanischer Garten angelegt werden sollen. Bild: Benjamin Manser

Doch das Grundstück ging in den Besitz des St.Galler Textilkaufmanns Viktor Mettler (1875 bis 1958) über, der für sich und seine Familie mit drei Kindern einen Landsitz baute. Beide Söhne kamen auf tragische Weise ums Leben. Die Tochter Marlies Knopfli-Mettler als älteste der drei Kinder schenkte das Anwesen Mitte der 1980er-Jahre der Rudolf-Steiner-Schule.

Vorlesungen, Musikabende und kulturelle Anlässe

Im Hof Riedern ist vieles anderes als in einem gewöhnlichen Alters- und Pflegeheim. Durch einen Torbogen geht’s zur Eingangstür mit Klingenzug, um die Säulen aus Sandstein ranken sich Blumen, im Aufenthaltsraum gibt‘s einen grossen offenen Kamin, das antike Buffet aus Massivholz wird immer noch genutzt, genauso wie die vielen Nischen mit Sitzgelegenheiten.

Originale Bausubstanz, sanft renoviert: Die Nischen dienen heute als Treffpunkte. Bild: Benjamin Manser

Das Alters- und Pflegeheim ist noch auf eine andere Art speziell. Heimleiter Hofstetter sagt:

«Wir legen den Fokus nicht auf das Medizinische.»

Kulturelle Anlässe, Vorträge, Gottesdienste, Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen der Rudolf-Steiner-Schule, das alles sei bereichernd. Hofstetter erzählt, dass er einmal den Direktor des Museums Albertina Wien für einen Vortrag eingeladen hatte. Hof Riedern habe diesem so gut gefallen, dass er mit seiner Familie anstelle des gebuchten Tages eine ganze Woche geblieben sei und weitere Vorträge und musikalische Soirees gehalten habe.

Überall Historisches: Das Haus wurde einst als Landsitz einer St.Galler Textilfamilie gebaut. Bild: Benjamin Manser

Kürzlich konnte im Alters- und Pflegeheim das 30-jährige Bestehen gefeiert werden. Bernhard Hofstetter leitet das Heim seit 25 Jahren. Er ist in Kopenhagen geboren und über Wien in die Schweiz gekommen. Ursprünglich hat er Musik studiert und war einige Jahre Berufsmusiker; er hat Oboe gespielt. Er mag nicht nur klassische Musik, sondern auch Bildhauerei, Malerei, Literatur, Reisen – und eben Fashion.

Stoffe kaufe er hauptsächlich in St.Gallen und der Ostschweiz ein. Modisch gekleidet tritt er überall auf. In den Fashion-Metropolen, an Vernissagen – und natürlich im Alters- und Pflegeheim. «Die Heimbewohner kennen mich so», sagt er lachend.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen