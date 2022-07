St.Galler Stadträtin Sonja Lüthi fordert Elternzeit

ST.GALLEN «Wir brauchen die Elternzeit»: Stadträtin Sonja Lüthi spricht sich nach der Geburt ihres dritten Kindes für flexiblere Betreuungsmodelle aus Die St.Galler Stadt- und Kantonsrätin Sonja Lüthi ist Mitte Juli zum dritten Mal Mutter geworden. Aktuell befindet sie sich im Mutterschaftsurlaub. Dieser gilt allerdings als abgebrochen, sobald Lüthi zum Beispiel an Sitzungen teilnimmt. Das sei nicht mehr zeitgemäss, sagt die Politikerin. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Sonja Lüthi geht davon aus, dass sie zur Septembersession in den Kantonsrat zurückkehrt. Spätestens dann würde ihr Mutterschaftsurlaub ohnehin als beendet gelten. Bild: Benjamin Manser

Sonja Lüthi hat am 14. Juli einen Sohn zur Welt gebracht. Die frohe Kunde überbrachte die Stadt in einer Medienmitteilung vor einer Woche. Mutter und Kind seien wohlauf, die grünliberale Stadträtin habe nun ihren Mutterschaftsurlaub angetreten. Und weiter: «Sie wird je nach Möglichkeit vereinzelte Termine wahrnehmen. Zudem wird sie während ihrer Abwesenheit in engem Kontakt mit ihrem Stab sowie ihren Dienststellenleitenden stehen.»

Mutterschaftsurlaub und Termine wahrnehmen, das schliesst sich nach Schweizer Gesetzgebung eigentlich immer noch aus. Während der seit Anfang 2021 geltende zweiwöchige Vaterschaftsurlaub unterbrochen und später weitergeführt werden kann, ist das beim 14 Wochen dauernden Mutterschaftsurlaub nicht der Fall. Nimmt die Mutter während dieser Zeit nach der Geburt die Arbeit auch nur punktuell wieder auf, gilt der Mutterschaftsurlaub als abgebrochen und die Entschädigung an den Arbeitgeber wird nicht mehr ausgezahlt.

Im vergangenen Jahr gab es gleich zwei ähnliche Fälle im National- und im St.Galler Kantonsrat. Nationalrätin Kathrin Bertschy (GLP/BE) etwa nahm einige Wochen nach der Geburt an Abstimmungen teil und verlor so ihren Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung. Sie zog bis vor Bundesgericht – und blitzte dort ab. Die St.Galler Kantonsrätin Franziska Steiner-Kaufmann konnte im vergangenen November nicht an der Session teilnehmen, weil das sonst als Abbruch des Mutterschaftsurlaubs gegolten hätte.

Mutterschaft und Politik – bei geltendem Recht ist das gerade in den Wochen nach der Geburt nur schwer kombinierbar, wenn Frauen keine finanziellen Einbussen in Kauf nehmen möchten. Wie löst das die Sozial- und Sicherheitsdirektorin der Stadt?

Lüthi kürzt den Mutterschaftsurlaub wohl ab

Einen wichtigen Unterschied zu Kathrin Bertschy und Franziska Steiner-Kaufmann gibt es im Fall von Sonja Lüthi: Sie sitzt zwar ebenfalls in einer Legislative, dem St.Galler Kantonsrat, ist von Beruf aber Stadträtin und damit Exekutivpolitikerin. Sobald sie also wieder Termine und Sitzungen in ihrem Amt als Stadträtin wahrnimmt, ist die Mutterschaftsentschädigung ohnehin obsolet. Bei der Direktion Soziales und Sicherheit heisst es dazu auf Anfrage:

«Die Stadt wird nur so lange Mutterschaftsentschädigung geltend machen, wie Sonja Lüthi während des Mutterschaftsurlaubs nicht arbeitet.»

Sobald die Stadträtin ihre Tätigkeit wieder aufnehme, der Mutterschaftsurlaub aber noch andauere, erlösche auch der Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung. «Es gibt insofern keine Sonderlösung für Exekutivpolitikerinnen bei der Stadtverwaltung.»

Der lange Weg zur Mutterschaftsversicherung Höchstens 196 Franken am Tag Erwerbstätige Mütter haben für die ersten 14 Wochen oder 98 Tage nach der Geburt des Kindes Anspruch auf eine Mutterschaftsentschädigung. Als Entschädigung für den Lohnausfall erhalten sie 80 Prozent des durchschnittlichen früheren Einkommens, höchstens aber 196 Franken pro Tag. Leistet die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber für die Dauer des Anspruchs Lohnfortzahlungen, so zahlt die Ausgleichskasse die Mutterschaftsentschädigung der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber aus. Die Mutterschaftsversicherung und damit auch die Entschädigung gibt es seit 1. Januar 2005. Im September 2004 hatten die Schweizer Stimmberechtigten einer entsprechenden Vorlage mit rund 55 Prozent Ja-Stimmen relativ knapp zugestimmt, nachdem die SVP dagegen das Referendum ergriffen hatte. Noch 1999 war eine ähnliche Vorlage vom Stimmvolk deutlich abgelehnt worden. (ghi)

14 Wochen der Arbeit fernbleiben, das ist für Stadträtinnen eine Utopie. Das weiss auch Lüthi selbst: «Ich kann in meiner Position nicht einfach dreieinhalb Monate nicht arbeiten», sagt sie auf Anfrage. Entsprechend gehe sie davon aus, dass sie ihren Mutterschaftsurlaub abkürze und früher wieder einsteige. Und entsprechend sieht es derzeit auch so aus, dass Lüthi zur nächsten Kantonsratsession im September erscheint. «Ich gehe zumindest davon aus.»

«System ist nicht mehr zeitgemäss»

Die Stadträtin spricht deutliche Worte: «Das aktuelle System in der Schweiz mit dem Mutterschaftsurlaub ist für Frauen nachteilig, weil es ihnen nicht ermöglicht, während des Mutterschaftsurlaubs Teilzeit wieder mit dem Arbeiten zu beginnen.» Es sei höchste Zeit, dass jeder Familie freigestellt ist, welches Familienmodell sie lebt und wie sie sich die Familienarbeit aufteilt – und dies auch schon wenige Wochen nach der Geburt.

«Deshalb brauchen wir in der Schweiz die Elternzeit.»

Dass es bis dahin noch ein langer Weg sein dürfte, zeigte in diesem Mai die Abstimmung im Kanton Zürich über eine Initiative der SP. Sie hatte 18 Wochen Elternzeit für Mutter und Vater gefordert, rund 65 Prozent der Stimmberechtigten lehnten die Vorlage ab.

