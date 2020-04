St.Gallen will Repetition, keinen neuen Stoff +++ in Gossau sieht man «Licht am Ende des Tunnels» +++ Kantischüler erhalten keine Zeugnisse +++ Rorschach intensiviert Fernunterricht

Am 11. Mai sollen die Schulen mit der Lockerung des Coronalockdowns wieder öffnen. Offen ist allerdings, ob die Schüler in Klassen oder in kleinen Gruppen unterrichtet werden dürfen. Daniel Wirth, Johannes Wey, Marlen Hämmerli, Jolanda Riedener Aktualisiert 17.04.2020, 12.13 Uhr

Blick in ein leeres Schulzimmer in der Kantonsschule am Burggraben: Die Schüler kehren noch länger nicht zurück. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Nach der Pressekonferenz des Bundes bereiten sich die Schulen in der Region auf das Ende der Frühlingsferien vor. Denn bevor am 11. Mai wieder mit Präsenzunterricht begonnen werden kann, stehen noch drei Wochen Fernunterricht an - und die Klärung vieler Unklarheiten.

Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit, erwartete die Lockerung des Lockdowns bei den Schulen so, wie es der Bundesrat am Donnerstag mitgeteilt hat. Allerdings, sagt er, sei längst noch nicht klar, wie es in drei Wochen in den Schulhäusern losgehe.

Schulhaus Feldli in St.Gallen. Noch herrscht hier gähnende Leere. Sandra Sutter

Denn der Bundesrat hält am Verbot von Ansammlungen von mehr als fünf Personen vorläufig fest. Dauert diese Weisung über den 11. Mai hinaus, bedeutet das gemäss Buschor für die Lehrerinnen und Lehrer, dass nur in kleinen Gruppen und nicht im Klassenverbund unterrichtet werden darf.

Unklar sei auch, wie die Schülerinnen und Schüler in den nächsten drei Wochen unterrichtet würden. In den vergangenen fünf Wochen im Coronalockdown wurde der Schwerpunkt gemäss Buschor auf das Vertiefen und Repetieren gelegt. Er wünscht sich, dass das so bleibt.

Schuldirektor Markus Buschor möchte Schulkinder und Eltern nicht überfordern. Urs Bucher

Das Amt für Volksschulen des Kantons St.Gallen habe auf den nächsten Montag eine Weisung angekündigt. Buschor hofft nicht, dass die Lehrkräfte den Kindern und Jugendlichen neuen Stoff beibringen müssen.

Das würde seiner Ansicht nach einen zu grossen Stress für die Kinder und auch für die Eltern bedeuten. Der St.Galler Schuldirektor betont:

«Wir müssen die Balance halten, damit der Stress für die Kinder und die Eltern nicht zu gross wird.»

Buschor sagt, er habe zum Unterricht im Lockdown mehrheitlich positive Rückmeldungen erhalten. Auf der Oberstufe lauf das Ganze einfacher als auf der Mittel- und der Unterstufe. Aber auch dort funktioniere es gut.

Urs Blaser, Schulpräsident Gossau. Ralph Ribi

Für den Gossauer Schulpräsident Urs Blaser ist die Ankündigung des Bundesrats, am 11. Mai zum Präsenzunterricht zurückzukehren, ein «Licht am Ende des Tunnels».

«Das gibt den Schulleiterinnen und Schulleitern sowie den Lehrerinnen und Lehrern eine neue Perspektive. So wird die Ausnahmesituation einfacher zu stemmen.»

Die Frühlingsferien seien für sie eine hektische Zeit gewesen, in der sie den weiteren Fernunterricht vorbereitet hätten – für voraussichtlich drei Wochen, wie sich nun zeigt.

Die Medienpädagogen schulten ihre Kolleginnen und Kollegen an der Technik für den Fernunterricht. Nächste Woche werden zudem rund 50 Tablets an Oberstufenschülerinnen und -schüler ausgeliefert, die zu Hause keine idealen Voraussetzungen hätten. Blaser sagt dazu:

«Zum Teil wird das einzige geeignete Gerät im Haus von den Eltern für Homeoffice benötigt.»

Auch in Gossau wird nun mit Spannung erwartet, welche Weisungen und Entscheidungen vom Bildungsdepartement und der Erziehungsdirektorenkonferenz kommen.

Anders als die Primarschulen dürfen die Mittelschulen erst ab dem 8. Juni wieder öffnen. «Bis dahin ist es eine lange Zeit, die uns allen viel abverlangt», schreibt dazu Mathias Gabathuler, Rektor der Kantonsschule am Brühl, auf der Website der Schule. Der persönliche Kontakt fehle. Andererseits mache die Schule derzeit wertvolle Erfahrungen mit dem konsequenten Einsatz der digitalen Medien im Fernunterricht.

Mathias Gabathuler, Rektor der Kantonsschule am Brühl.

PD

Viele Fragen sind jedoch weiterhin offen. Etwa, inwiefern die Maturitätsprüfungen stattfinden werden. Dieser Entscheid liegt bei der Erziehungsdirektorenkonferenz, die voraussichtlich nächste Woche einen Beschluss treffen wird. Die Details werden danach wohl die Kantone regeln. Die Kantonale Rektorenkonferenz (KRK) trifft sich am Freitagnachmittag zu einer Lagebesprechung.

Eines ist jedoch bereits klar: Diesen Sommer wird es an den Kantis keine Zeugnisse geben. Es findet folglich diesen Sommer keine Promotion statt. Sie wird nächsten Januar nachgeholt. Das hat Stefan Kölliker, Regierungsrat und Präsident des Erziehungsrats, beschlossen. Die Promotion und die Vormaturitätsprüfung wurden befristet neu geregelt.

Für Kantischüler der ersten Klasse bedeutet das zum Beispiel, das für die Zeugnisnoten die Leistungen dieses Frühlingssemesters und des kommenden Herbstsemester gezählt werden. Nächsten Sommer sind dann die Noten des ganzen Schuljahrs 2020/21 für die Promotion massgebend. Jene des Herbstsemesters 2020 zählen also doppelt. Dies ist einem Schreiben des kantonalen Amts für Mittelschulen zu entnehmen.

Rorschachs Schulpräsident Guido Etterlin (SP) ist erleichtert über die Anweisung des Bundesrats, am 11. Mai den Präsenzschulbetrieb wieder aufzunehmen. Am Montag sind die Frühlingsferien vorbei und die Schülerinnen und Schüler müssen wieder von Zuhause aus büffeln. «Wir werden die verbleibenden drei Wochen im Distanzlernen noch besser nutzen und intensivieren», sagt Etterlin. Nichtsdestotrotz ersetze der Fernunterricht den vollwertigen Unterricht nicht.

Rorschachs Schulpräsident und Stadtrat Guido Etterlin (SP).

Urs Bucher

Wie es danach mit dem Unterricht weitergehen soll, ist noch offen. Etterlin sagt:

«In den Klassenzimmern ist Social Distanzing nicht möglich.»

Es werde eine grosse Herausforderung sein, den Schutz der Kinder und Lehrpersonen sicherzustellen und die Distanzregeln konsequent einzuhalten. Die Verantwortlichen der Rorschacher Schulen werden sich nun intensiv damit auseinandersetzen, wie der Unterricht ab dem 11. Mai aussehen könnte - zum Beispiel, inwiefern in Halbklassen unterrichtet wird.

Im Schulhaus Burghalde in Rorschach sollen ab dem 11. Mai wieder Oberstufenschülerinnen und -Schüler lernen.



Bisher zieht Guido Etterlin ein mehrheitlich positives Fazit zum Fernunterricht, oder Distanzlernen, wie er es nennt und das nicht zu verwechseln sei mit Homeschooling. Denn die Lehrerinnen und Lehrer unterrichten die Schüler, nicht die Eltern. Deren Aufgabe sei es vielmehr, verbindliche Strukturen zu schaffen und den Alltag der Kinder in Lern- und Freizeitsequenzen zu gliedern.

Einige Schüler würden laut Etterlin sehr gut auf den Fernunterricht und die digitalen Hilfsmittel reagieren. Auch solche, die in der Klasse normalerweise eher zurückhaltend sind. Andererseits gebe es auch Schüler, die Mühe haben mit dieser Unterrichtsform und auf die Nähe zur Lehrperson angewiesen sind.