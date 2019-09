St.Gallen will im Areal der Burgweier rasch vorwärts machen: Im Winter gibt’s bereits eine Loipe

Eine Gruppe von Mauerseglern fliegt in der Abendämmerung. So sind die flinken Flieger derzeit regelmässig über der Stadt St.Gallen zu sehen. Von Schwalben, mit denen sie nicht verwandt sind, können sie aufgrund ihrer sichelförmigen Flügel gut unterschieden werden. (Bild: Schweizer Vogelschutz SVS/KEY - 1. Juli 2005)

Mauer- und Alpensegler in St.Gallen: Flinke Flieger über der Stadt

Mauer- und Alpensegler sind Zugvögel, die in Afrika überwintern und hier bei uns ihre Jungen aufziehen. Derzeit sind die Vögel in dieser Hinsicht an verschiedenen Orten in der Stadt St.Gallen aktiv, unter anderem im Klosterviertel und im Tröckneturm an den Burgweiern. Am 20. Juni spürt den flinken Fliegern ein Abendspaziergang der Aktion «Natur findet Stadt» nach.