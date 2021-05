Zukunft St.Gallen will das Zentrum der Ostschweiz bleiben: Stadtregierung stellt ihre Ziele für 2021 bis 2024 vor Die Stadt St.Gallen will in jeder Hinsicht das Zentrum der Ostschweiz bleiben. Dafür hat der Stadtrat vor Jahren eine Vision 2030 entwickelt. Jetzt beginnt die zweite Etappe der Realisierung dieser Vision. Reto Voneschen 18.05.2021, 15.30 Uhr

Der St.Galler Stadtrat bei der Vorstellung seiner Legislaturziele 2021 bis 2024 am Dienstag im Rathaus. Coronakonform sitzen von links nach rechts Peter Jans, Mathias Gabathuler, Maria Pappa, Markus Buschor und Sonja Lüthi. Bild: Tobias Garcia

«St.Gallen ist als lebenswerte, weltoffene, ökologische und innovative Stadt das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Zentrum der Ostschweiz.» Das soll gemäss Vision des Stadtrats 2030 Realität sein. Erreicht werden soll das grosse Ziel in drei Amtsdauern der Stadtbehörden, sogenannten Legislaturperioden. Eine davon, die Periode 2017 bis 2020, haben wir hinter uns. Die zweite Etappe hat gerade begonnen.

Am Dienstag hat die Stadtregierung die drei Dutzend Ziele vorgestellt, die bis Ende 2024 erreicht sein sollen. Der Stadtrat habe sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Erarbeitung dieser Ziele beschäftigt, sagte Stadtpräsidentin Maria Pappa vor lokalen Medienschaffenden. Sie seien zudem durch die Mitwirkung der Dienststellen der Stadtverwaltung breit abgestützt.

Drei Dutzend Einzelziele in neun Handlungsfeldern

Ein Flyer listet 35 Einzelziele in den Handlungsfeldern Lebensraum, Kultur und Sport, Gesellschaft, Bildung, Smarte Stadt, Mobilität, Kooperation, Wirtschaft und Forschung sowie Umwelt auf. Die stadträtlichen Legislaturziele 2021 bis 2024 unterscheiden sich dabei nicht wesentlich von jenen der Vorperiode. Was nicht überraschend sei, da ja die Basis in beiden Fällen die Vision 2030 der Stadtregierung sei, konterte Stadtpräsidentin Maria Pappa eine Medienfrage.

Für Maria Pappa sind die Legislaturziele 2021 bis 2024 für St.Gallen die ersten, die sie als Stadtpräsidentin zu verantworten hat. Rechts im Bild Baudirektor Markus Buschor. Bild: Tobias Garcia

Unterschiede werde man finden, wenn man die Details anschaue; viele Projekte hätten sich weiterentwickelt, sagte Pappa weiter. Ebenfalls auf die Details verwies Stadtrat Peter Jans. Abstraktere Ziele müssten jetzt konkretisiert und umgesetzt werden. Dahinter stecke viel Arbeit, an der von Tag zu Tag viele Leute beteiligt seien.

Von sehr allgemein bis sehr konkret

Unter den 35 Zielen hat es tatsächlich solche, die ziemlich allgemein formuliert sind. Etwa: «Die Bevölkerung ist für das Thema Inklusion sensibilisiert.» Oder: «Für den Erhalt der Lebensqualität im dichten städtischen Raum werden auf der Grundlage des Umweltkonzepts Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umgesetzt.»

Klar messbare Grössen geben im Gegensatz dazu etwa jene Legislaturziele vor, die auf dem Energiekonzept 2050 basieren: «Im Stadtgebiet werden (bis 2024) 33 Millionen Kilowattstunden Strom mit Fotovoltaik produziert.» Im Konkretisierungsgrad zwischen den Extremen liegen Ziele zu Projekten: Bis Ende 2024 soll das Volk der grossen Bibliothek am Marktplatz zugestimmt haben, während die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl in Abstimmung mit dem Bibliotheksprojekt weit fortgeschritten sein soll.

Internationales U16-Fussballturnier nach St.Gallen holen?

«Sportminister» Mathias Gabathuler will nationale und internationale Sportanlässe nach St.Gallen holen. Bild: Tobias Garcia

Unter den Legislaturzielen stechen einige heraus. Etwa wenn Stadtrat Mathias Gabathuler davon spricht, zusätzlich ein bis zwei regelmässig wiederkehrende Sportanlässe mit nationaler und internationaler Ausstrahlung in St.Gallen zu etablieren. Die Rede war an der Medienorientierung vom Dienstag von Bemühungen, eine U16-Weltmeisterschaft im Fussball in die Stadt zu holen.

Vorwärts gehen soll es gemäss Stadtrat Markus Buschor bei der Veloschnellroute zwischen dem Westen und Osten der Stadt. Bis Ende 2024 sollen erste Schlüsselprojekte und Zubringerstrecken verwirklicht sein. Auf dem Programm stehen etwa die Verbreiterung des Gehwegs entlang dem Sitterviadukt der SBB, der Tunnel für den Langsamverkehr zwischen Reithalle und Geschäftshaus St.Leonhard oder die Passerelle über die Eisenbahn bei der Leonhardsbrücke.

Baudirektor Markus Buschor will St.Gallen grüner machen. Bild: Tobias Garcia

Die Umsetzung solcher Vorhaben sei allerdings nicht ganz einfach, sagte Buschor. Es gebe Unwägbarkeiten in ihrem Umfeld, die auf die Planung grossen Einfluss haben könnten. Dazu zählen erfahrungsgemäss Einsprachen. Und, wie man etwa vom SBB-Viadukt her bereits weiss, ist auch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen nicht immer ganz einfach.

Im Internet oder als Broschüre

Zur Vision 2030 und den Legislaturziele 2021 bis 2024 gibt die Stadt St.Gallen einen Faltprospekt heraus. Er ist - genau wie die Unterlagen zur Medienorientierung - im Internet abrufbar. Der Prospekt kann aber auch bei der Stadtkanzlei unter Telefon 071'224'53'25 oder per E-Mail bestellt werden.