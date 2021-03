St.Gallen Wieder musste das Los entscheiden: 79 Sechstklässler erhalten keinen Platz an der Flade Über die Hälfte der künftigen Sekundarschülerinnen und -schüler aus der Stadt haben sich für die Flade angemeldet. Weil diese aber nur 30 Prozent der städtischen Schulkinder aufnehmen darf, landeten die Anmeldungen zum dritten Mal im Lostopf. Christina Weder 30.03.2021, 05.00 Uhr

Blick in ein Schulzimmer an der Buebeflade: Gemäss einer Vereinbarung mit der Stadt darf die Flade nur 30 Prozent der städtischen Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Bild: Lisa Jenny

Der Andrang an die Katholische Kantonssekundarschule Flade hält an. Das bestätigt Schulpräsidentin Margrit Stadler auf Anfrage. Wiederum hat sich mehr als die Hälfte der Sechstklässlerinnen und Sechstklässler, die nach den Sommerferien die Sekundarstufe besuchen, für die Flade angemeldet. Es handelt sich um 221 von insgesamt 411 künftigen Sekschülern. Das entspricht einem Anteil von 54 Prozent.

Margrit Stadler, Schulpräsidentin an der Flade. Bild: PD

Die Flade darf aber gemäss Vereinbarung mit der Stadt maximal 30 Prozent der städtischen Schulkinder übernehmen. Diese Obergrenze wurde zusammen mit der Stadt ausgehandelt und 2019 eingeführt, als sich die Flade erstmals allen städtischen Schülerinnen und Schülern öffnete – egal ob katholisch, evangelisch, muslimisch oder konfessionslos, ob Sek oder Real.

Vorher war der kostenlose Schulbesuch katholischen Kindern vorbehalten. Seit drei Jahren aber übernimmt die Stadt das Schulgeld für alle städtischen Schülerinnen und Schüler. Diese können seither zwischen der Flade und der städtischen Oberstufe wählen. Die 30-Prozent-Obergrenze, die an der Flade gilt, wird mit der Planungssicherheit für die Schulträger begründet.

Eltern und ihre Kinder haben bereits Post erhalten

Da wiederum mehr Anmeldungen eingegangen sind, hat an der Flade das Los entschieden, wer nach den Sommerferien einen Platz an der Schule erhält. Es ist der dritte Losentscheid in Folge. Schon 2019 und 2020 hatte sich rund die Hälfte der künftigen Sekundarschüler, die in der Stadt wohnen, für die Flade angemeldet.

Die Lose wurden vergangene Woche gezogen. Die Eltern haben den Bescheid bereits per Post erhalten. Von den 221 angemeldeten Sechstklässlern dürfen sich 128 über eine Zusage freuen. Darunter sind 58 Buben und 70 Mädchen. Die Chance, einen Platz an der Flade zu erhalten, lag damit bei 60 Prozent. 79 Kinder hatten kein Losglück. Sie werden von der Stadt einem der städtischen Oberstufenschulhäuser zugeteilt. 14 weitere angemeldete Sechstklässler haben in der Zwischenzeit die Aufnahmeprüfung ins Untergymnasium bestanden. Diese wurde erstmals vor dem Losentscheid durchgeführt. Damit konnte auf eine lange Warteliste verzichtet werden.

Überraschend ist für Schulpräsidentin Margrit Stadler, dass die Zahlen zum dritten Mal in Folge fast identisch sind. Seit 2019 erhielten jährlich zwischen 70 und 80 Schüler einen negativen Losentscheid.

Auf der Realstufe brauchte es kein Losglück

Erspart blieb das Losverfahren wiederum jenen Sechstklässlern, die sich für die Realstufe angemeldet haben. Die Quote von 30 Prozent wurde dort genau erreicht. 56 von insgesamt 186 künftigen Realschülern, die in der Stadt wohnen, werden nach den Sommerferien die Flade besuchen. Zudem werden dort 6 von 18 städtischen Kleinklässlern unterrichtet.

Das Losverfahren hatte bei seiner Einführung vor zwei Jahren viel Unmut ausgelöst. Schulpräsidentin Margrit Stadler erhielt damals zahlreiche Telefonate und Briefe von enttäuschten Eltern. Zwei Jahre später haben sich die Wogen geglättet. Sie sagt:

«Die Emotionen gehen nicht mehr so hoch wie am Anfang.»

Sechstklässler, die sich für die Flade anmelden, wüssten unterdessen, dass sie mit einem Losentscheid rechnen müssen. «Dieser gehört nun einfach dazu.»