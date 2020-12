St.Gallen Wer an Silvester auswärts in guter Gesellschaft anstossen will, muss in die Trickkiste greifen Den Jahreswechsel bei einem Glas Wein und einem feinen Essen zu verbringen, ist dieses Jahr fast unmöglich. Restaurants und Bars sind wegen der Coronapandemie geschlossen. Feiern ist ausschliesslich in Hotelrestaurants möglich – aber nur mit einer Übernachtung dazu. Sandro Büchler 28.12.2020, 17.00 Uhr

Im Hotel Einstein sind für den Silvesterabend noch Plätze im Bistro frei. Bild: Raphael Rohner (23. November 2020)

Wer in diesem Jahr in Gesellschaft auf das neue Jahr anstossen will, muss in die Trickkiste greifen – und ins Portemonnaie. Da Restaurants und Bars landesweit geschlossen sind, bieten einzig einige Hotels in der Region entsprechende Arrangements an. Denn nur als Hotelgast kann man sich auch im hoteleigenen Restaurant verköstigen lassen.