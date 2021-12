So oft hatten wir in der Stadt St.Gallen weisse Weihnachten

St.Gallen Weisse Weihnachten oder nicht? Der Meteorologe sagt: «Das ist oft Zufall» Der viele Dezemberschnee schmilzt langsam, aber sicher. Bis Weihnachten schneit es ziemlich sicher nicht mehr. In St.Gallen sind aber weisse Weihnachten gar nicht so selten. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Dieses Jahr zeigt der meteorologische Blick in die Kristallkugel: Weisse Weihnachten sind in St.Gallen sehr unwahrscheinlich. Bild: Getty

Das Weihnachtsfest ist schön, aber noch besser sind weisse Weihnachten. Die Chancen darauf stehen in St.Gallen derzeit aber schlecht. Drei Tage vor Heiligabend liegen auf der Notkersegg, wo auf 776 Metern über Meer die Messstation von Meteo Schweiz steht, noch sechs Zentimeter Schnee. In den vergangenen Tagen ist er stetig geschmolzen und zusammengesackt.

Bis an Weihnachten wird wohl kaum neuer Schnee fallen. Das sagt Stephan Bader von Meteo Schweiz. Und: Pünktlich zu Heiligabend kommt es zu einem Wetterwechsel. Es wird wechselhaft, gegen Abend könnte es Niederschlag geben. Aber statt Schnee wird Regen fallen.

Dasselbe gilt für die Region: Wo noch Schnee liegt, da schwindet er. Und am See, wo es wärmer ist, liegt sowieso keiner. Ein Blick auf die Daten der Messstelle Arbon zeigt: Der eine Zentimeter, der Ende November fiel, ist längst Geschichte. Aber was sagt die Statistik aus über weisse Weihnachten?

Seit den 1980er-Jahren ist es wärmer

Für den Bodenseeraum gibt es nur wenige Schneedaten. Die Messreihen sind zudem sehr lückenhaft, wie Bader sagt. Generell lässt sich aber sagen: Die Ausgangslage für weisse Weihnachten in tiefen Lagen ist schlechter geworden. Seit den 1980er-Jahren sind die Dezembertemperaturen spürbar milder, wie Bader auf Anfrage schreibt.

Trotz der wärmeren Dezember sind aber weisse Weihnachten nicht grundsätzlich seltener geworden. Das zeigen die Daten der Messstandorte im Flachland oder an leicht erhöhten Lagen. Stephan Bader schreibt: «Dominant bleibt offenbar der Zufall.»

Ob in tieferen Lagen während der Weihnachtstage Schnee liegt, hängt jeweils von der Wetterlage ab, die in den Tagen davor vorgeherrscht hat. Für weisse Weihnachten ist feuchte Kaltluft nötig, die in der Regel aus Norden oder Nordwesten zur Schweiz fliesst, sagt Bader. «Von Jahr zu Jahr ist es natürlich sehr zufällig, ob sich diese Strömung genau auf die Weihnachtszeit hin einstellt.»

Weisse und grüne Weihnachten halten sich die Waage

Schaut man sich für St.Gallen die Weihnachtstage der letzten 60 Jahre an, zeigt sich: In 21 Jahren lag an allen drei Weihnachtstagen Schnee, in 13 Jahren lag an zweien Schnee. Am häufigsten sind grüne Weihnachten: 23 Mal war das der Fall:

Der Grund dafür ist einfach: Um die Weihnachtszeit herrschen oft just keine winterlichen Bedingungen, so die Erfahrung. Der Schnee, der allenfalls vor Weihnachten gefallen ist, schmilzt auf die Festtage hin oft wieder. In der Meteorologie redet man von Weihnachtstauwetter.

Im Dezember ist der Atlantik, der als Wetterküche Europas bezeichnet wird, noch relativ warm, da sich das Meerwasser nur langsam abkühlt. West- und Südwestlagen bringen dadurch im Dezember milde Luft nach Mitteleuropa und in die Schweiz.

So auch dieses Jahr: Die milde Luft, die vom Atlantik her zu uns fliesst, ist «schuld» am fehlenden Weiss. Am 24. Dezember wird die Schneefallgrenze auf etwa 1800 Meter liegen. Wer also weisse Weihnachten möchte, lagert etwas Schnee im Tiefkühler – oder fährt in die Berge.

