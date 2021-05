St.Gallen Weidende Wasserbüffel statt feiernde Festivalfans: Kann die Natur im Sittertobel aufatmen? Nach der erneuten Absage des Open Air St.Gallen ist klar: Es bleibt auch in diesem Sommer ruhig im Sittertobel. Zum ersten Mal seit 38 Jahren erlebt das Gelände eine zweijährige Verschnaufpause. Eine Chance für Flora und Fauna? Sebastian Rutishauser 10.05.2021, 17.00 Uhr

Eine Drohnenaufnahme des Open-Air-Geländes am ersten Tag nach dem Festival zeigt ein Mosaik aus Stroh und hellgrünen Flecken, dort, wo die Zelte standen. Benjamin Manser und Urs Bucher (4. Juli 2016)

Im kommenden Juni würden bis zu 180'000 Musikbegeisterte hinunter ins Sittertobel pilgern – wäre es ein normales Jahr. Doch Tobel zwischen Abtwil und Bruggen bleibt es auch in diesem Sommer ruhig. Zum ersten Mal seit 1981 erfährt das Gelände eine zweijährige Verschnaufpause. Keine wochenlangen Aufbauarbeiten, keine feiernde Meute in der Zeltstadt und kein grosses Aufräumen nach dem viertägigen Ansturm.

«Ein Sommer, in dem ich mich ganz dem Bauernhof widme»

Einer, dessen Alltag sich ohne all das spürbar verändert, ist Max Gmür. Seit 28 Jahren als Landwirt im Sittertobel ist er ein bekennender Festival-Enthusiast:

«Die erneute Absage des Open Airs finde ich unglaublich schade. Für mich fehlt einfach etwas.»

Die Situation sei für ihn nicht leicht. Im Grunde habe er schliesslich seinen ganzen Bauernbetrieb auf die Durchführung des Festivals ausgerichtet. «Wegen des Open Airs habe ich beispielsweise einen Wiesen-Schnitt weniger im Jahr.» Weniger Heu bedeute weniger Futter für die Kühe: «Deshalb halte ich auch weniger Tiere pro Hektar.»

Mit der Beteiligung am Festival, genauer mit der Mithilfe beim Aufbau, der eigenen VIP-Bar und dem Zusammenführen des Abfalls sowie der Rekultivierung der Wiese erhalte er jedoch einen ausreichenden finanziellen Ausgleich.

Heuer falle dieser weg. Zwar könne er sich ohne die zusätzliche Arbeit den Gehilfen sparen, dessen Unterstützung er normalerweise über die Sommermonate hinweg benötige. Trotzdem sei es mühsam, den gesamten Betrieb so kurzfristig umstellen zu müssen. «Glücklicherweise helfen meine Partnerin und mein Sohn häufig mit auf dem Hof.» Mit 20 Milchkühen, 20 Rindern sowie zwei jungen Wasserbüffelweibchen sei er froh um jede zusätzliche Hand.

40 Milchkühe und Rinder hält Max Gmür, Landwirt im Sittertobel, in diesem Jahr. Darunter seine Lieblinge: zwei junge Wasserbüffelweibchen. Bild: Sebastian Rutishauser

Der Landwirt ist sich sicher: «Für die restliche Tierwelt verändert sich nicht viel, auch wenn das Festival zweimal in Folge ausfällt.» Es handle sich schliesslich nur um ein paar Wochen, in denen das Tobel zur Baustelle werde. «Die restliche Zeit ist das Gelände ja openairfrei.» Die Wildtiere im Tal hätten sich an das Open Air gewöhnt und gelernt, sich während dieser Zeit anzupassen.

Nicht nur bei Musikbegeisterten beliebt

Mirko Calderara, Wildhüter der Region Fürstenland–St.Gallen–Bodensee–Rheintal. Bild: PD

Als Schutzgebiet steht das Sittertal unter einer entsprechenden Schutzverordnung. Die einzige Ausnahme bildet dabei das Open Air. «Wenn man ehrlich ist, beisst sich das natürlich», sagt Mirko Calderara, Wildhüter der Fürstenlandregion.

Das Sittertobel sei beispielsweise Teil eines wichtigen Wildtierkorridors. So nutzen wandernde Hirsche oder Wildschweine das Tal häufig als Verbindungsachse von Nord nach Süd. Vom Festival werden sie dabei natürlich gestört. Calderara sagt:

«Ich für meinen Teil wäre nicht böse, wenn das Open Air gar nicht mehr stattfinden würde. Die Wildtiere vermutlich auch nicht.»

Korridore wie jener im Sittertal ständen durch diverse Bauvorhaben und fix installierte Zäune auch so schon ausreichend unter Druck.

Was sind Wildtierkorridore? Verbindungsachsen von Wildtieren mit grösseren Wandertraditionen werden Wildkorridore genannt. Genutzt werden diese etwa von Rotwild, Wildschweinen oder Gämsen –vorwiegend im Frühling und Herbst. Meistens verlaufen die Korridore in etwa 300 Meter breiten Streifen entlang von Gewässern. In der Schweiz existieren 304 Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung. 72 Prozent davon gelten als beeinträchtigt oder unpassierbar. In St.Gallen sind ein Grossteil der Korridore im kantonalen Richtplan enthalten. Dieser schreibt vor, dass die Verbindungsachsen zum Schutz des Wilds weder verbaut noch über längere Zeit gestört werden dürfen. Im Plan enthalten ist auch der Gaiserwaldkorridor, auf dessen Fläche sich das Open-Air-Gelände befindet. Er gilt als beeinträchtigt. (ser)

Für eine Verschnaufpause zu kurz



Hat sich die Situation für Flora und Fauna im Tobel ohne Open Air nun geändert?

Das bleibt laut Mirko Calderara abzuwarten: «Die Natur braucht für solche Antworten immer ein bisschen länger», erklärt der Wildhüter. Ob im Sittertal während eines oder zweier Jahre kein Open Air stattgefunden habe, mache dabei keinen grossen Unterschied. «In einem solch kurzen Zeitfenster ist es beispielsweise unmöglich, Veränderungen im Verhalten oder in den Wandertraditionen von Wild zu messen und nachzuweisen.»

Jedoch: Bei der Betrachtung der unmittelbaren Einflüsse auf das Open-Air-Gelände seien in jedem Jahr, in dem das Festival stattfinde, kleinräumige Veränderungen festzustellen. Er sagt:

«Es ist logisch, dass Abertausende Menschen auf einem solch engen Raum über viele Tage hinweg einen Einfluss auf die Natur haben.»

Dabei seien gerade die Auswirkungen auf die Flora extrem: «Grün ist die Wiese nach dem Festival zwar schnell wieder. Allerdings handelt es sich dabei nicht um grüne Flächen, die wertvoll für Wildtiere oder die Biodiversität sind.» Vielmehr profitiere die Landwirtschaft von der eigens dafür verwendeten, schnell wachsenden und saftigen Wiesen-Saatmischung.