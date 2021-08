St.Galler Fest 2021 wegen Coronamassnahmen abgesagt

St.Gallen Wegen neuer Coronamassnahmen des Bundesrates: St.Galler Fest 2021 abgesagt Das OK des St.Galler Fests musste den Event, der im Herbst hätte stattfinden sollen, absagen. Grund dafür waren die neuesten Massnahmen des Bundesrates. 25.08.2021, 19.04 Uhr

Zuletzt fand das St.Galler Fest im Jahr 2019 statt. Bild: Michel Canonica

(pd/sae) Das OK hat das St.Galler Fest für diesen Herbst abgesagt. In der Hoffnung, dass sich die Lage bis Herbst 2021 einpendelt, haben die Veranstalter den Event bereits vom 20. und 21. August auf Anfang Oktober verlegt. Doch: «Die neusten Massnahmen des Bundesrates gestalten eine Umsetzung des Anlasses dermassen schwer, dass wir das St.Galler Fest 2021 schweren Herzens absagen müssen», heisst es nun in der Medienmitteilung.