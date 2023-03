St.Gallen: Baustelle Zürcher Strasse führt zu Verkehrsverlagerung

St.Gallen Wegen der Baustellen: 2022 verkehrten weniger Autos auf der Zürcher Strasse, dafür mehr auf der Fürstenlandstrasse Im vergangenen Jahr fuhren deutlich weniger Fahrzeuge über die Zürcher Strasse. Die Baustelle in der Lachen könnte der Grund sein, aber auch jene auf der Stadtautobahn. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 06.03.2023, 12.00 Uhr

2022 verkehrten werktags 7 Prozent weniger Fahrzeuge auf der Zürcher Strasse. Bild: Michel Canonica

Der Verkehr auf der Zürcher Strasse ist vergangenes Jahr deutlich zurückgegangen. Das zeigen Zahlen der Messstelle vor dem Freibad Lerchenfeld. Im Vergleich zum Vorjahr passierten werktags rund 7 Prozent weniger Autos die Zürcher Strasse. In der Spitzenstunde am Morgen waren es stadteinwärts 13 Prozent weniger, abends rund 10 Prozent. Stadtauswärts zeigte sich der Effekt weniger deutlich mit einer Abnahme von rund 3 Prozent am Morgen und rund 5 Prozent am Abend.

All das geht aus einer Auswertung des Bundesamts für Verkehr (Astra) hervor. Das Astra hat diese erstellen lassen, um die Verkehrsentwicklung auf der Stadtautobahn und die Auswirkungen der dortigen Baustelle zu beobachten. Dabei zeigt sich: Auch auf der Stadtautobahn ist das Verkehrsaufkommen zurückgegangen. Dafür verkehren mehr Fahrzeuge über die Fürstenlandstrasse.

Vor allem stadteinwärts nahm der Verkehr ab

Während der Verkehr stadteinwärts auf der Zürcher Strasse sank, nahm er auf der Fürstenlandstrasse zu. In der Spitzenstunde am Morgen um rund 29 Prozent, in jener am Abend um rund 24 Prozent. Auch hier hat sich stadtauswärts weniger verändert: Morgens verkehren rund 4 Prozent mehr Fahrzeuge auf der Fürstenlandstrasse und passieren die Messstelle auf Höhe Ahornstrasse. Abends beträgt die Zunahme rund 1 Prozent, ist also kaum signifikant.

Für die A1 gilt: Eine wesentliche Veränderung im Vergleich zu 2021 ist nur in den Spitzenstunden feststellbar und zwar in Fahrtrichtung St.Margrethen. In der Stosszeit am Abend sank das Verkehrsaufkommen hier um fast 10 Prozent gegenüber 2021. Am Morgen beträgt der Rückgang rund 5 Prozent.

Astra-Mediensprecher Julian Räss hält fest, die während der Bauzeit angestrebte Verkehrsreduktion sei erreicht worden. Inwiefern dies der Einfluss der Kampagne oder der Baustelle auf der A1 sei, könne nicht abgeschätzt werden. «Im Unterschied zu Autobahnabschnitten in der Nordostschweiz haben die Verkehrszahlen in St.Gallen seit dem Ende der Pandemie nicht mehr zugenommen. Das lässt darauf schliessen, dass Verkehrsteilnehmende bereit sind, ihr Verhalten vorübergehend anzupassen.» Eine umfassende Analyse, inwiefern und warum dies geschehen sei, sei aufgrund des Monitorings nicht möglich.

Werktags verkehren noch 76’000 Fahrzeuge über die Stadtautobahn

Der Einschnitt durch die Pandemie auf der A1 zeigt sich in einem Wert besonders gut: dem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen pro Werktag. Auf dem Sitterviadukt stagniert das Verkehrsaufkommen seit der Pandemie. 2020 sank es um 9 Prozent gegenüber 2019. Seither bewegen sich die Zahlen bei rund 76’000 Fahrzeugen pro Werktag. 2022 nahm die Zahl ganz leicht ab. Das könnte aber auch an den vielen Nachtsperrungen liegen. Zu den Ergebnissen sagt Räss: «Der Bund geht nicht davon aus, dass die Verkehrsnachfrage auf der Stadtautobahn langfristig stagnieren oder abnehmen wird.»

Nicht nur in den Spitzenstunden sind weniger Fahrzeuge auf der Zürcher Strasse unterwegs: Der durchschnittliche Werktagsverkehr sank 2022 um 7 Prozent. Damit passierten werktags rund 16’000 Fahrzeuge die Messstelle im Lerchenfeld.

Der Verkehr verlagerte sich wohl wegen der Baustelle in der Lachen. Denn auf der Fürstenlandstrasse stieg das Verkehrsaufkommen 2022 um 13 Prozent. Damit wurde dort die 10’000er-Marke geknackt. Verkehrten 2021 an Werktagen noch durchschnittlich 9’800 Fahrzeuge über die Fürstenlandstrasse, waren es 2022 rund 11’100 Fahrzeuge.

Für die Verkehrsführung im Baustellenbereich ist die Stadtpolizei St.Gallen zuständig. Polizeisprecher Roman Kohler sagt, eine Baustelle sei immer beschwerlich und umständlich für alle. Die Fussgängerführung etwa werde immer wieder angepasst und optimiert. Doch grundsätzlich: «Es funktioniert sehr gut mit dem Verkehr auf der Zürcher Strasse.»

