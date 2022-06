Grossanlass Warum Dabeisein fast so schön ist wie ein Sieg: Mit den Athletinnen und Athleten an den National Summer Games in St.Gallen Leichtathletik, Pétanque, Schwimmen: 1400 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Beeinträchtigung messen sich bis Sonntag in verschiedenen Disziplinen. Während einige mit Ehrgeiz um Podestplätze kämpfen, freuen sich andere einfach, dabei sein zu können. Das Schöne: Jede Leistung wird bejubelt. Eindrücke aus den Wettkampfarenen. Diana Hagmann-Bula und Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 17.06.2022, 19.00 Uhr

Höher, schneller, weiter: Bei den National Summer Games steht neben dem Sport vor allem der Spass im Mittelpunkt. Bild: Michel Canonica

«Auf die Plätze, fertig» – der erste Startschuss kracht am Donnerstagvormittag in den Sommerhimmel über der Leichtathletikanlage im Neudorf. Jubel, die Teams im Schatten auf der Tribüne feuern die Läuferinnen an. Mehrkampf, 100-Meter-Lauf.

Läuferin mit Startnummer 32 zieht davon, gewinnt mit grossem Vorsprung. Die anderen gratulieren. «Ich bin total happy.» Anja van Helden, die Läuferin mit der Nr. 32, strahlt. Sie ist vom BSC Wohlen-Lenzburg, Kanton Aargau. Sie habe sich lange vorbereitet auf die National Summer Games. Sie tritt im Fünfkampf an. Und ja, ein Podestplatz sei ihr Ziel.

Was auffällt am Wettkampf: die grossartige Stimmung. Jede Leistung wird bejubelt. Jeder Sportler, jede Sportlerin bekommt Applaus, wird angefeuert, bis er oder sie im Ziel ist. Ob mit Gehhilfe am 50-Meter-Lauf, mit Begleiterin an der Hand, ob verwegen-sportlich oder schüchtern – Hauptsache, man hat mitgemacht, hat sein Bestes gegeben.

Jede Athletin, jeder Athlet kämpft um die persönliche Bestleistung. Bild: Michel Canonica

Da ist der junge Mann, der sich beim Startschuss erschrocken die Ohren zuhält und stehen bleibt, die anderen rennen los. «Allez allez», ruft ein Coach, eine Helferin berührt ihn sachte am Arm, damit er seine Ohren loslässt, und deutet Richtung Ziel. Jubel, als auch er die 50 Meter spazierend ins Ziel geschafft hat. Jeder geht auf seine Art und Weise über sich hinaus.

Anfeuern von der Zuschauerempore aus: Jede Leistung, jede Sportlerin, jeder Sportler wird bejubelt. Bild: Michel Canonica

Gegenüber im Hallenbad Blumenwies müssen schon vor dem Start Grenzen untertaucht werden. Eine Athletin möchte nicht ins Wasser springen, sie klettert die Leiter ins Becken, muss zum Startblock schwimmen. Tauchen, unter der Bahnabsperrung durch? Nie und nimmer. Doch sie schafft es. Auch, ins Ziel zu kraulen.

Video: Julia Nehmiz

Dass sie zig Sekunden nach den anderen das Rennen beendet? Egal. Hier zählt anderes: die persönliche Bestleistung. Und die hat Antonia schon vor dem Start gemeistert. Auch sie ist glücklich, der Wettkampf habe riesigen Spass gemacht.

Glücklich nach dem Wettkampf im Hallenbad Blumenwies: Schwimmerin Antonia Maric und ihre Betreuerin. Bild: Michel Canonica (16. Juni 2022)

«Es war toll, den Jubel zu hören.»

Sie ist aus dem Rheintal, aus Oberriet, schwimmt schon lange, trainiert alle zwei Wochen. Jetzt wird sie ihre 14 Teamkolleginnen und -kollegen anfeuern.

«Ich bin ehrgeizig für sie, sie machen den Wettkampf für sich», sagt Trainer Jürg Meier vom BSC Wohlen. Er steht auf einer Bank der Zuschauertribüne im Leichtathletikstadion und feuert sein Mehrkampfteam an. Weitsprung.

Er zeigt mit den Händen an, wie viel verschenkt wurde, aber meistens zeigt er: Daumen hoch. «Super!» Das sei doch das Schönste, wenn die Sportlerinnen und Sportler ihre persönliche Bestleistung abrufen könnten. Und diese vielleicht noch verbessern könnten. Dafür braucht es manchmal einen nationalen Wettkampf.

Die Wettkämpfe brauchen Sportlerinnen und Sportler. 1400 sind es dieses Jahr. Und es benötigt Zeitnehmerinnen, Stadionspeaker, Punktezählerinnen, Helfer. 1700 unterstützen den Grossanlass an diesem Wochenende. Einer von ihnen ist Mike Basler.

Die National Summer Games haben am Donnerstag begonnen, er steht schon seit Montag im Einsatz. Basler ist Mitglied des Pétanque-Clubs St.Gallen-Appenzell. Er hat geholfen, den Platz aufzubauen, hat erlebt, wie drei Kipplaster 30 Tonnen Kies heranfahren. 108 Frauen und Männer in 36 Teams zielen hier auf das Schweinchen, die kleine Kugel. Ein Mann klopft seine Kugeln laut gegeneinander, andere jubeln, beklatschen sich selber. «Supercool», beschreibt Basler die Stimmung. Die Sportlerinnen und Sportler würden ihren Emotionen freien Lauf lassen.

«Die Energie fliesst und reisst mich mit.»

Andreas Müller Pathle, Präsident des Pétanque-Clubs St.Gallen-Appenzell, fügt hinzu: «Keine sakrale Stimmung wie auf unserem Platz in St.Fiden.» Stattdessen werde man umarmt von Wildfremden im Freudentaumel.

«Oulala, ça marche»: das Team La Corolle aus Versoix in St.Gallen. Bild: Michel Canonica

«Oulala, ça marche», ruft ein Spieler. Er visiert das Cochonnette an, verleiht der Kugel mit einer Bewegung aus dem Handgelenk den nötigen Drall, entlässt sie fast schon liebevoll auf ihre Reise. Gelungen! «Ich bin der Beste.» Er gehört zum Team La Corolle aus Versoix, stammt aus der Westschweiz, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser Disziplin. Sie mögen den Sport, der aus Südfrankreich kommt. «Die Partie ist noch nicht fertig», ermahnt ihn seine Betreuerin.

Veronika Abächerli tritt als Velofahrerin an, versucht sich auf einer freien Bahn aber in Boccia. Bild: Michel Canonica

In der Boccia-Halle kauert Veronika Abächerli am Boden. Sie küsst die Kugel, bevor sie sie wegrollt, zu stark. «Eigentlich fahre ich Velo», sagt die Frau aus Sachseln (OW). Um die Zeit bis zum Start am Nachmittag zu überbrücken, vertut sie sich auf einer leeren Bahn. «Nächstes Jahr nehme ich auch in der Disziplin Pétanque teil», nimmt sie sich vor.

Kollektiver Freudentaumel: Der Erstplatzierte Stefan Gutknecht geniesst Medaille, Ruhm und Hymne. Bild: Michel Canonica

Im Museumsviertel gilt es für andere Velofahrerinnen und Velofahrer schon ernst. Vier Runden à 600 Meter, und das in dieser Hitze. Die Zuschauerinnen und Zuschauer feuern die Athleten mit Herzblut an. Als gäbe es für die beste Zujublerin oder den besten Zujubler ebenfalls eine Medaille. Gold geht an Stefan Gutknecht vom Raceteam Bernaville aus dem bernischen Schwarzenburg. Er geniesst seinen Ruhm. Siegerpose, 20 Sekunden lang. «Das hier ist eure Hymne», sagt die Moderatorin.

Lisi Germann, Helferin aus St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Musik geht an, kein Arm bleibt unten. Erst recht nicht bei der dreifachen Welle. Alle sind sie hier Siegerinnen und Sieger, die Athleten, mit oder ohne Medaille, die Zuschauenden. Lisi Germann aus St.Gallen rüstet eigentlich in der Helferzentrale Volunteers aus. «Ich habe Kontakt zu den Helferinnen und Helfern, nicht aber zu den Athletinnen und Athleten», sagt sie. Nun sucht sie ihn in ihrer Pause, am Rande der Velostrecke.

«Diese Gefühle, megaschön.»

In der Pingponghalle wird mit psychologischen Tricks wie im Profisport gearbeitet. Ein Schüler der Heilpädagogischen Rafaelschule in Zürich liegt im Rückstand. «Durchschnaufen, ruhig bleiben», rät ihm sein Coach. Also nimmt der Jugendliche ein paar Schlucke aus der Wasserflasche, bindet sich die Schuhe. Inbrünstig, in aller Ruhe.

Hochkonzentrierte Pingpongspielerin an den National Summer Games in St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Nach Nervenkitzel und Anstrengung das Mittagessen. Eine Halle voller Tische und Stühle, langsam füllen sie sich. Gulasch mit Kartoffelstock und Rüebli für Fleischesser, Hörnli mit Tomatensauce für Vegetarier. Volunteers verteilen Salat, die Getränke stehen auf den Tischen bereit, auch Kraftsäfte mit Namen wie «Protein Infused Mango Kokos». Diese vielen zufriedenen Gesichter, diese vielen Helfer, es wimmelt von ihnen.

In der Essenshalle ist am deutlichsten ersichtlich, welcher organisatorische Aufwand hinter dem Grossanlass steckt. Hier stärken sich die Athleten für die weiteren Wettkämpfe, einen Stock weiter unten sorgen zahlreiche Köchinnen und Köche dafür, dass das möglich ist.

Logistische Grossleistung: das Mittagessen. Bild: Michel Canonica

Rico Zindel, Geschäftsführer der Säntis Gastronomie AG, ist für die Mahlzeiten zuständig. Eine Tonne Lebensmittel haben er und seine 300 Mitarbeitenden sowie Volunteers an diesem Vormittag verarbeitet. «Und das war nur für den Kartoffelstock, die Erbsen und die Rüebli.» Bis zum Abschluss des Anlasses werden es wohl 9,6 Tonnen Lebensmittel sein, schätzt er. Hinzu kommen 550 Kilogramm Salat. «Dessert und Frühstück noch nicht eingerechnet», sagt Zindel. Kaum Schlangen vor den Ausgabestationen, nur Lob für das Essen und die Grösse der Portionen.

Egal, mit wem man spricht: dem Stadtrat Mathias Gabathuler, der eine Gruppe Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten durch das Areal führt, Teilnehmer, Helfende, Trainerinnen, alle sind sie begeistert. Auch Alexandros Melidis, Captain des Basketballteams St.Gallen Lions. Fix und fertig ist er, aber überglücklich, als er verschwitzt vom Spielfeld tritt. «Wir haben gewonnen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft.»

Hinter Melidis schnelle Ballwechsel, nervöses Dribbeln. Basketballspieler, die es gerne im Alleingang versuchen, andere, die aufs Team setzen. Ein Trainer, der den Spielern alle paar Sekunden energisch zuruft, eine zurückhaltende Trainerin, die das Spiel meist ihren Schützlingen anvertraut. «Hast du die Nummer 3 gesehen? Unglaublich, wie er spielt», raunt der Schiedsrichter den Punktezählerinnen zu. Sie drücken immer beiden Teams den Daumen, betonen sie.

Einzelkämpfer, Teamplayer, alles vertreten. Bild: Michel Canonica

Und dann: ein Korb. «Schön, Michaelaaa!!!», schreit ein junger Mann so laut durch die Halle, dass man zusammenzuckt. Eine Mitspielerin tanzt vor Freude, bis sie hinfällt. Nummer 12 vom Team Gonzen Rockets sticht heraus. Mitten im ehrgeizigen Tumult konzentriert er sich zwei, drei Sekunden ganz auf sich, den Ball, das Ziel. Mit Erfolg. Mühelos endet der Wurf im Netz.

Auf der Tribüne sitzen Oberstufenschülerinnen aus Gossau. Sonderwoche, Spezialprogramm. Sie essen Brötchen, applaudieren, nehmen wieder einen Bissen. Eine von ihnen sagt:

«Mir gefällt, dass die Menschen mit Beeinträchtigung für einmal im Vordergrund stehen.»

Ein Grossanlass, vielfältig, gefühlvoll, herzlich, echt, deshalb so reich. Kaum möglich, dass das jemandem zu wenig ist. Falls doch, kann er sich an diesem Nachmittag noch immer mit Christa Rigozzi, Miss Schweiz 2006 und Botschafterin von Special Olympics, fotografieren lassen.

