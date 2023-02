St.Gallen: Bistro Rubens am Roten Platz eröffnet neu

ST. GALLEN Von Schloss Oberberg an den Roten Platz: Das Bistro Rubens eröffnet am Montag neu Das Bistro Rubens am Roten Platz in St. Gallen feiert am Montag Wiedereröffnung. Zur Bistroleitung gehört auch Daniel Schneider, der bis Ende 2022 im Schloss Oberberg wirtete. Rita Bolt 10.02.2023, 17.00 Uhr

Die neue Führungscrew des «Rubens» (von links): Daniel Schneider, Mario Feistauer, Geraldine Vonwiller und Sarah Feistauer. Bild: Rita Bolt

Das «Rubens» mitten in St. Gallen war fast drei Jahre lang geschlossen, am Montag ist Wiedereröffnung. Jetzt führt es eine Vierercrew: Daniel Schneider ist für Marketing und Administration zuständig, Mario Feistauer ist Küchenchef, seine Frau Sarah und Geraldine Vonwiller sind für den Service und die Bar verantwortlich.

«Jeder hat seinen Aufgabenbereich und wir unterstützen uns gegenseitig», sagt Schneider, der zusammen mit seiner Frau Brigitte zwölf Jahre lang Gastronom auf Schloss Oberberg in Gossau war. Der Küchenchef Mario Feistauer und die beiden Frauen gehörten ebenfalls zur Schloss-Gilde. Nun beschreiten alle vier mit dem Bistro neue Wege – auch im Speiseangebot. Das zeigt sich in der Speisekarte: Da stehen keine Gourmet-Menüs, sondern saisonale, eher leichte, «einfache» Gerichte wie Gemüserisotto oder Gnocchi mit Pilzen und Kräutern.

Das wöchentlich wechselnde Mittagsangebot besteht aus zwei Vorspeisen, zwei Hauptgängen und Dessert. Ergänzend dazu werden Klassiker, wie Thai-Curry/Basmatireis mit Poulet oder Tofu sowie die «Rubens»-Salatbowle angeboten. «Es gibt immer vegane und auch Fleischgerichte. «Die Klassiker werden saisonal wechseln», sagt der Küchenchef. Für diejenigen, die auf dem Sprung seien, werde ein Take-away angeboten.

Blickfang ist eine grosse florale Tapete

Das «Rubens» hat einen neuen Look erhalten: Das Farbkonzept wurde geändert, die Wände sind neu rot-schwarz gestrichen. Blickfang ist eine grosse florale Tapete mit üppigem Blumenmotiv. «Rubens ist ja abgeleitet von Ruber, lateinisch Rot und die runden üppigen Formen und die Farbigkeit sind auch bekannt durch den berühmten Barockmaler Peter Paul Rubens», erklärt Schneider.

«Das ‹Rubens› liegt am Roten Platz und wir haben das Rot der Stadtlounge ins ‹Rubens› geholt.» Rot sind auch einige Deko-Elemente wie die Vögel, rot sind die Servietten auf den gedeckten Tischen und die Schürzen der beiden Servicefachfrauen. Die Dekoration stammt von «Verzauberte Momente» in Rorschach. Die Deko kann im «Rubens» werden. Der Dekoladen gehört Schneiders Frau Brigitte, die vom Schloss Oberberg bekannt ist.

Das «Rubens» mit 30 Innen- und etwa 30 Aussenplätzen will nicht nur Bistro, sondern auch Apérobar, Café und ein Treffpunkt sein. «Wir möchten hier auch Anlässe durchführen», sagt die neue Crew. Zudem wird das Rubens für Apéros, Familienfeiern, Geburtstage oder Geschäftsanlässe zur Verfügung gestellt.

Küchenchef muss sich an Küche gewöhnen

Das «Rubens» ist von Montag bis Samstag geöffnet. Unter der Woche ab 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends und am Samstag von 8.30 bis 14.30 Uhr. Bis 10.30 Uhr werden Frühstück oder Znüni serviert, am Mittag sind kalte oder warme Speisen im Angebot, am Nachmittag gibt’s Kaffee und Kuchen und ab etwa 16.30 Uhr wird auf Apéro und Fingerfood gewechselt. «Wichtig für uns sind auch vegane Varianten», sagt Küchenchef Feistauer, der sich noch an seinen Küchenbereich gewöhnen muss.

Die Küche im Schloss Oberberg sei natürlich anders ausgestattet gewesen. Er freue sich auf die neue Herausforderung. Er lege Wert auf marktfrische Produkte und darauf, alles selber herzustellen – auch Kuchen zu backen. Einzig bei den Broten und speziellen veganen Süssbackwaren greife er gerne auf die Bäckerei zurück.