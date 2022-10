Stadtwerke St.Gallen: Wie sich Energiekrise auf Kunden auswirkt

St.Gallen «Viele Leute werden erst merken, dass wir eine Energiekrise haben, wenn sie ihre Rechnung erhalten» – ein Tag im Kundendienst der St.Galler Stadtwerke Alle reden über die Energiekrise. Der Bundesrat ruft zum Energiesparen auf, die Kantonsregierung ermutigt zum Lichterlöschen. Aber wie reagieren die Menschen? Zu Besuch bei denen, die den Puls der Energiekonsumentinnen und - konsumenten spüren: Im Kundendienst der St.Galler Stadtwerke. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

In St.Gallen haben die Einwohnerinnen und Einwohner noch Glück, der Strompreis steigt zum 1. Januar 2023 um «nur» rund 30 Prozent, Mittelfeld im Schweizer Durchschnitt. Bild: Christian Beutler / Keystone

Die Zeit, sie könnte kaum verrückter sein. Gaspipelines explodieren. Sicherheiten implodieren. Das, was man bisher als selbstverständlich hinnahm, Schalter an, Licht an, Heizung an, ist plötzlich zum kostbaren Gut geworden: Energie. Und wie sich die Preise entwickeln, weiss keiner. Macht das den Menschen Angst? Bestürmen sie das Kundenzentrum der St.Galler Stadtwerke? Oder anders gefragt: Ist die Energiekrise bei den Städterinnen und Städtern angekommen?

Cornel Gmünder schaltet wie jeden Morgen um 7 Uhr das Radio im Büro ein. SRF 3, auf diesen Musikmix können sich alle einigen. Das Radio wird den ganzen Tag laufen, wie an jedem Bürotag – ein unaufdringliches, musikalisches Hintergrundrauschen. Das manchmal im Stimmengewirr untergeht und dann wieder die Stille untermalt.

Gmünder ist Teamleiter des Kundendiensts der St.Galler Stadtwerke. Er und fünf Mitarbeitende nehmen Anrufe, E-Mails, Briefe entgegen. Wenn Menschen umziehen und sich ummelden. Wenn jemand Fragen hat zum Stromtarif. Wenn jemand die Rechnung nicht zahlen kann. Und neuerdings: Wenn Menschen fragen, wie sie Strom und Gas sparen können. Warum sie so viel Geld für Energie bezahlen müssen.

In St.Gallen haben sie noch Glück: Preise im Mittelfeld

In St.Gallen haben die Einwohnerinnen und Einwohner noch Glück, der Strompreis steigt zum 1. Januar 2023 um «nur» rund 30 Prozent, Mittelfeld im Schweizer Durchschnitt. Der Gaspreis steigt auch, ebenfalls Schweizer Mittelfeld – ist aber in St.Gallen nun fast doppelt so teuer wie noch vor einem Jahr.

Jeden Werktag sind Gmünder und sein Team, vier Kolleginnen und ein Kollege, erreichbar. Von 8 bis 17 Uhr, ausser über Mittag. Freitags bis 16.30 Uhr. Was er in seinen zehn Jahren bei den Stadtwerken noch nie erlebte: Dass Kunden am 31. August anrufen und fragen, wie die Energiepreise fürs nächste Jahr sind. Denn an diesem Stichtag müssen die rund 630 Schweizer Netzbetreiber der Stromaufsicht Elcom jeweils ihre Tarife für das kommende Jahr melden.

«Da haben wirklich um 8 Uhr die ersten angerufen und gefragt, wie die neuen Tarife sind.»

Das Telefon klingelt, eine ältere Dame. Sie erzählt und erzählt, eine halbe Stunde. Vom Wassermangel in Afrika, von Überschwemmungen, vom Leid der Flüchtlingskinder in der Ukraine, von Elefanten und Dürren. «Ja, ja, hm, hm», sagt Gmünder ab und an in sein Headset, immer freundlich, immer geduldig. Vielleicht zwei bis drei solcher Gespräche führen sie im Kundendienst im Monat. Im Lockdown kam es häufiger vor. In der Einsamkeit rufen manche bei den Stadtwerken an. Da hört jemand zu.

Cornel Gmünder arbeitet seit zehn Jahren im Kundendienst der St.Galler Stadtwerke. Bild: Julia Nehmiz

Gmünder bringt nichts so leicht aus der Ruhe. Sich 32 Minuten die Sorgen einer älteren Dame anhören? Wenn nichts Dringendes ansteht, gern. Doch wenn er von der Episode vom 31. August erzählt, staunt er noch immer.

Doch eigentlich findet er es ja gut, dass sich Kundinnen und Kunden mit den Energiepreisen auseinandersetzen. Dass sich jetzt einige melden und die Akonto-Zahlungen, also die Vorauszahlungen bis zur endgültigen Jahresrechnung, freiwillig erhöhen. Damit es bei der Jahresrechnung keine böse Überraschung gibt. Das sind informierte Kunden. Sorgen bereiten ihm die anderen. Die sich nicht informieren. Die sich nicht melden. Das sind dann oft die, die die Rechnung nicht zahlen können. Die auf Mahnungen nicht reagieren. Auf die erste, auf die zweite, auf die dritte nicht. Und dann steht die Abschaltung an.

Knapp 58'000 Stromzähler hängen am Netz der St.Galler Stadtwerke. 60 bis 70 Abschaltungen nehmen sie aktuell pro Monat vor. Also bei 0,12 Prozent der Stromzähler. Dabei seien sie noch kulant, sagt Gmünder. Wer Schwierigkeiten hat und sich meldet, der kann auch mal in Raten zahlen.

Keine Versorgungskrise, sondern eine Kostenkrise

Der höhere Strompreis sollte für den grössten Teil der Bevölkerung bezahlbar sein, sagt Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing der St.Galler Stadtwerke. Sorgen macht er sich, wenn er an den nächsten Frühsommer denkt. Mai, Juni, dann, wenn die Nebenkosten für Mieterinnen und Mieter abgerechnet werden. «Die Gaspreise stiegen so stark, dass die Kosten für Heizenergie um beinahe Faktor zwei gestiegen sind», sagt Peter Graf. Er fände es sinnvoll, die Akonto-Zahlungen für die Miete vorab freiwillig zu erhöhen.

Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing der St.Galler Stadtwerke. Bild: PD

Sorgen macht sich Graf auch um einige der 500 Grosskunden der Stadtwerke. Diese kaufen den Strom für ein, zwei oder drei Jahre am jeweiligen Stichtag zum tagesaktuellen Marktpreis ein. In den letzten Jahren waren diese Preise immer günstiger als die für Privatkunden. Jetzt gingen die tagesaktuellen Marktpreise durch die Decke. Vor zwei Jahren bekam ein Grosskunde die Kilowattstunde für fünf Rappen. Jetzt sind es teilweise 80 Rappen. Graf befürchtet, dass einige lokale Unternehmen Probleme bekommen werden.

«Man redet immer von einer Versorgungskrise. Aber wenn die Sparappelle zur erforderlichen Verbrauchsreduktion führen, gehen wir von einer stabilen Versorgung über den Winter aus», sagt Graf. Die Versorgungskrise werde zu einer Kostenkrise.

Die Sparappelle scheinen zu fruchten. Während der Präsident der deutschen Bundesnetzagentur vergangene Woche auf Twitter warnte, dass der Gasverbrauch der letzten Wochen in Deutschland höher sei als in den vergangenen Jahren, ist er in St.Gallen gesunken. Peter Graf hat nachgerechnet – und als Vergleich die Jahre 2016 bis 2019 gewählt, da Coronajahre allenfalls nicht so aussagekräftig seien. Im September dieses Jahres haben die St.Gallerinnen und St.Galler zwölf Prozent weniger Gas verbraucht gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Beim Strom ist der Verbrauch im selben Vergleichszeitraum um rund vier Prozent zurückgegangen. Graf kann diesen Verbrauch sogar aufsplitten: Gewerbe und Industrie haben 1,6 Prozent weniger Strom verbraucht, Haushalte und Kleingewerbe sogar 7,3 Prozent weniger.

Verglichen mit den Daten vom Vorjahr, ist der gesamte Stromverbrauch in der Stadt im September 2022 praktisch unverändert geblieben. Allerdings sei dies differenzierter zu betrachten, so Graf. Der Verbrauch der Messstellen über 100 Megawattstunden ist um 2,3 Prozent gestiegen (Gewerbe und Industrie). Bei den Messstellen unter 100 Megawattstunden Jahresverbrauch ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 3,5 Prozent feststellbar (Haushalte und Kleingewerbe).

St.Galler Haushalte und Kleingewerbe haben im September 2022 weniger Strom verbraucht als im September 2021. Bild: Michel Canonica

Was sagen die Nachbarn zur Weihnachtsbeleuchtung am Haus?

Doch die Kostenkrise, von der Peter Graf spricht, sie scheint noch nicht bei den Menschen angekommen zu sein. Von den täglich rund 90 Anrufenden beim Kundendienst fragen vielleicht zehn bis 15 nach den Preisen und Energiespartipps. An diesem Freitag meldet sich ein Dutzend deswegen. Cornel Gmünder sagt: «Viele Leute werden erst merken, dass wir eine Energiekrise haben, wenn sie ihre Rechnung erhalten.» Die meisten würden erst mit Stromsparen beginnen, wenn sie es im Portemonnaie spüren.

Wie aufs Stichwort blinkt ein Anruf auf seinem Bildschirm. Gmünder setzt sein Headset auf. Tippt die Daten der Anruferin ein, ruft ihr Kundenprofil auf. Aber wie viel Strom ihre Weihnachtsbeleuchtung verbraucht, das kann er ihr nicht sagen. «Im Internet finden Sie Seiten, die erklären, wie Sie das berechnen können.» Ob sie die Dekoration aufhängen solle, möchte die Dame wissen, sie würde schon gerne das Haus schmücken, nicht so üppig wie sonst, nur eine Lichterkette. Vielleicht fänden das die Nachbarn aber nicht so gut? Gmünder sagt, ja, das könne es schon geben, dass Nachbarn anfangen zu reden. Er berichtet, dass die Kathedrale die Fassade nicht mehr beleuchtet, und in den Schulen nur ein Weihnachtsbaum aufgestellt werde. Die Dame bedankt sich.

Gmünder setzt das Headset ab. Kritisieren möchte er den Stadtrat nicht. Aber der viel diskutierte Entscheid, die Sterne in der Innenstadt zu installieren, macht es nicht unbedingt einfacher, Menschen vom Energiesparen zu überzeugen. «Wie gesagt, die meisten werden erst sparen, wenn sie es auf der Rechnung sehen.»

