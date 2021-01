St.Gallen Veränderungen bei den Einzugsgebieten der städtischen Oberstufe Die Einzugsgebiete der Oberstufe werden angepasst. Zum einen gibt es einheitliche Gebiete für Sekundar- und Realklassen, zum anderen werden die klaren Grenzen mit flexiblen Zuteilungsgebieten ergänzt. Die neuen Einzugsgebiete kommen erstmals im Hinblick auf das Schuljahr 2021/22 zur Anwendung. 12.01.2021, 11.10 Uhr

Oberstufenschulhaus Blumenau. Bild: Urs Bucher (2. Juli 2019)

(pd/nat) Seit der Umsetzung des Projekts «Oberstufe 2020» werden in jedem Oberstufenschulhaus der Stadt St.Gallen sowohl Sekundar- als auch Realklassen unterrichtet. Zuvor gab es reine Sekundar- und Realschulhäuser und unterschiedliche Einzugsgebiete für die beiden Schultypen. Neu gelten einheitliche Einzugsgebiete, wie die Dienststelle Schule und Musik mitteilt. Bei der Zuteilung zur Oberstufe wird auf Folgendes geachtet:

Schülerinnen und Schüler können ein Schulhaus in der Nähe ihres Wohnorts besuchen.

Der vorhandene Schulraum wird gut genutzt.

Es wird auf ausgeglichene Klassengrössen geachtet.

Um diese Zuteilungsziele noch besser erfüllen zu können, werden die fixen Grenzen der Schuleinzugsgebiete der Oberstufe durch flexible Zuteilungsgebiete ergänzt. An der Grenze des Oberstufenschuleinzugsgebiets Centrum wird sowohl gegen Osten als auch gegen Westen neu je ein Gebiet definiert, aus welchem eine Zuteilung ins benachbarte Schuleinzugsgebiet möglich ist.

Damit wird die Flexibilität im Zuteilungsverfahren deutlich erhöht und Klarheit für Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen geschaffen. Bei der Zuteilung zu den Primarschulen gelten bereits seit 2010 flexible Gebiete.

Wohnadresse ausschlaggebend

Die neue Zuteilungspraxis ab 2021 sieht vor, dass die Wohnadresse ausschlaggebend ist. Befindet sich eine Wohnadresse in einem flexiblen Zuteilungsgebiet, kann eine Zuteilung in ein Schulhaus des einen oder anderen Schuleinzuggebiets erfolgen. Alle Eltern können im Rahmen des Übertrittverfahrens von der Primarstufe zur Oberstufe einen Schulhauswunsch angeben. Das gilt auch dann, wenn ein Übertritt an die flade gewünscht wird.

Eine Veränderung erfährt das Gebiet Rotmonten-Gerhalde. Während die Realschülerinnen und -schüler aus dem Gebiet östlich der Gerhaldenstrasse schon seit jeher dem nahe gelegenen Realschulhaus Buchental zugewiesen wurden, besuchten die Sekundarschülerinnen und -schüler aus diesem Gebiet die Sekundarschule Blumenau.

Seit der Umsetzung des Projekts «Oberstufe 2020» werden im Schulhaus Buchental sowohl Real- als auch Sekundarklassen geführt. Deshalb werden künftig alle Schülerinnen und Schüler aus dem Gebiet östlich der Gerhaldenstrasse der Oberstufe Ost dem nahe gelegenen Schulhaus Buchental zugeordnet.

Die neuen Einzugsgebiete sind online mit Abfragemöglichkeit der Wohnadresse abrufbar.