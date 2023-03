Tödlicher Arbeitsunfall auf St.Galler Autobahn: Das sagt die Suva

St.Gallen «Uns ist kein vergleichbarer Fall bekannt»: Suva ordnet den tödlichen Arbeitsunfall auf der Stadtautobahn ein Ein 60-jähriger Chauffeur ist am Mittwochvormittag auf einer Baustelle bei der St.Galler Stadtautobahn verstorben. Es ist davon auszugehen, dass er den Folgen der Inhalation von Zementstaub erlegen ist. Die Unfallversicherung Suva ermittelt – und ordnet das Unglück ein. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dieser Baustelle, kurz vor dem Stephanshorntunnel, kam es zum Unglück. Bild: Kapo SG

Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der Baustelle der Stadtautobahn ein tödlicher Arbeitsunfall. Zwei Männer waren damit beschäftigt, Betonstaub in Silos abzufüllen, als das Pulver plötzlich in unkontrollierter Menge aus einem Schlauch austrat. Einer der beiden Arbeiter, ein 60-jähriger Lastwagenchauffeur aus Solothurn, versuchte den Pumpvorgang zu beenden. Er kämpfte sich dafür durch eine massive Staubwolke und war dem Pulver für längere Zeit direkt ausgesetzt.

Nachdem sich der Staub gelegt hatte, wurde der 60-Jährige von einem Mitarbeiter bewusstlos am Boden liegend aufgefunden. Er konnte von den Rettungskräften zwar zunächst reanimiert werden, allerdings verstarb er wenig später.

Der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei St.Gallen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. An der Unfallabklärung beteiligt sich auch die Unfallversicherung Suva. Adrian Vonlanthen, Mediensprecher für den Bereich Arbeitssicherheit, ordnet den Fall ein.

Die Suva unterstützt den kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei St.Gallen bei der Abklärung zum Todesfall, der sich am Mittwoch auf der Stadtautobahn St.Gallen ereignet hat. Gibt es schon Erkenntnisse, die Sie öffentlich kommunizieren können?

Adrian Vonlanthen, Mediensprecher Suva. Bild: PD

Adrian Vonlanthen: Das ist richtig. Die Suva ist in die Unfallabklärung involviert. Allerdings dürfen wir gegenüber Dritten aus Gründen des Datenschutzes keine Auskunft zum konkreten Fall geben.

Dann ganz allgemein: Tod durch Inhalation von Betonstaub klingt erst einmal nach einem sonderbaren Arbeitsunfall.

Das ist es tatsächlich. Uns ist kein vergleichbarer Fall bekannt. Arbeitsunfälle mit flüssigem Zement kommen hingegen etwas häufiger vor. Die Substanz ist alkalisch, hat also eine ätzende Wirkung. Bei Personen, die regelmässig ungeschützten Kontakt damit haben, kann es zu chronischen Hautirritationen oder Verletzungen der Atemwege kommen. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse der Ermittlungen im Fall aus St.Gallen.

Die Darstellung der Kantonspolizei St.Gallen lässt auf technisches Versagen schliessen. Es stellt sich die Frage, wie man in einem solchen Fall richtig reagiert. Was empfiehlt die Suva?

Bei Arbeiten, bei denen man mit Zementstaub in Kontakt kommt, soll eine Atemschutzmaske getragen werden. Grundsätzlich kann man sagen: Oberste Priorität ist, den Gefahrenbereich so schnell wie möglich zu verlassen. Die Auswirkungen sind vor allem davon abhängig, wie lange und wie intensiv man mit der fraglichen Substanz in Kontakt ist.

Sie sagten, die Suva sei in die Unfallabklärung involviert. Worum geht es Ihnen bei den Ermittlungen?

Uns geht es vor allem darum, herauszufinden, was schiefgelaufen ist. Diese Erkenntnisse nutzen wir, um unsere Präventionsarbeit stetig weiterzuentwickeln. Entscheidend ist dabei immer auch die Frage, wie oft sich ein bestimmter Unfall ereignet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen