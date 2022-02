Trotz Ladensterben: St.Gallen wird Hochburg der Secondhandläden

St.Gallen Trotz Ladensterben machen immer mehr Secondhandläden auf: Ein Streifzug durch St.Galler Boutiquen St. Gallen hat sich zu einer Stadt der Vintage-Boutiquen gemausert. Ein Besuch bei drei Inhaberinnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die erste steht auf Gucci und Louis Vuitton. Die zweite protestiert gegen die Konsumgesellschaft. Und die dritte fand durch ein Arbeitslosenprojekt zu ihrem Traumberuf. Melissa Müller Jetzt kommentieren 14.02.2022, 18.19 Uhr

Haben ihre Leidenschaft für Secondhand-Mode in St.Gallen zum Beruf gemacht: Maria Gavric, Luzia Nobel und Asya Razai. Bilder: Andri Vöhringer

Eine Pianistin legt sich einen lachsrosa Kunstpelzkragen um den Hals, aber die Farbe beisst sich mit den roten Haaren. Dann probiert die Dame einen schwarzen Kragen mit Strasssteinchen an. «Der steht Ihnen richtig gut», sagt Luzia Nobel, Inhaberin des St. Galler Secondhandladens Eigenart in der Hinterlauben 10. Die Kundin lächelt geschmeichelt. Kleider und Accessoires sind auch Streicheleinheiten für die Seele. «Den Kragen können Sie gut auch zu einem Abendkleid kombinieren», sagt Nobel. Danach gönnt sie sich eine Zigarettenpause mit Espresso. Die braucht sie, denn der Laden brummt. «Reich werde ich damit nicht», sagt Luzia Nobel.

«Dafür stehe ich jeden Morgen gerne auf, da mir meine Arbeit auch nach 20 Jahren noch Spass macht und mich bereichert.»

Es ist ein reges Kommen und Gehen. Zwei Studentinnen probieren Männerpullis an, die sie cooler finden als Frauensachen. Sie kaufe praktisch alles secondhand, vom Tisch bis zum Teller, sagt die eine. «Alles, was ich will, gibt’s schon. Warum neu kaufen? Ich will diese Wegwerfgesellschaft nicht unterstützen.» In solchen Läden gehe man auf Schatzsuche. Eine Studentin sagt: «Ich liebe Überraschungen. Die Dinge finden mich und rufen mir zu: Zieh mich an und nimm mich mit!»

Luzia Nobel berät eine Kundin. Bild: Andri Vöhringer

«Das finde ich sexy: Armstulpen mit Rollkragentop»

St. Gallen hat sich zu einer Stadt der Secondhandläden gemausert: Trotz Ladensterben gibt es immer mehr Vintage-Boutiquen. Es sind rund zehn, die Brockis nicht mitgezählt. Sie heissen zum Beispiel Goldmarie, Stoffwechsel, Coco, Kleidsam, Gstellerei, PVE Closet. Als Luzia Nobel vor gut 20 Jahren ihren Laden eröffnete, gehörte sie zu den Pionierinnen. Es war ihr damals schon bewusst, dass die Modeindustrie einer der grössten Umweltverschmutzer des Planeten ist. Sie konnte sich daher nie vorstellen, in einem normalen Modegeschäft zu arbeiten.

«Mit Kleidern aus zweiter Hand kann ich mich und andere individuell einkleiden, kann Mode abseits der Massenproduktion entdecken», sagt Luzia Nobel. An ihren Handgelenken schimmern silbergraue Stulpen. «Ich trage gerne lange Armstulpen zu einem ärmellosen Rollkragentop», sagt die Tochter einer Schneiderin. «Das finde ich sexy.» Sie liebt es, Kundinnen auf Ideen zu bringen. Zum Beispiel ein Top mit Spitzen unter einer transparenten Bluse zu tragen, sodass es verführerisch durchschimmert.

Nobel gehört zu den wenigen, die auch Stücke von H & M oder Zara anbieten. «Viele sagen: Ich kaufe sicher nicht H & M aus zweiter Hand», sagt Nobel. Natürlich solle man keine neue Fast Fashion von Billiglabels kaufen. «Aber die Ressource, die Arbeitskraft der Transport, das ist alles schon verbraucht. Wenn es schon da ist, sollte man es nutzen.» Natürlich müssten die abgegebenen Stücke top und gepflegt sein. «Ich finde unsere Konsumgesellschaft schrecklich.»

Luzia Nobel hat schon von Modegeschäften erfahren, die Kleider nach dem Ausverkauf verbrannten, um die Preise hochhalten zu können. «Das zeigt die kranken Auswüchse unserer Überflussgesellschaft. Wenn du die Ausstellung ‹Fast Fashion› im Textilmuseum gesehen hast, wird dir einfach schlecht. Das hat manche Kundin zu uns gebracht.»

Die Boutique Eigenart ist von der Tigerbergstrasse in die Altstadt gezogen. Bild: Andri Vöhringer

Stilikonen jagen Vintage-Kleidung

Secondhand ist längst keine Nische mehr, sondern ein weltweites Geschäft. Stilikonen wie die New Yorker Schauspielerin Chloë Sevigny bekennen, süchtig danach zu sein, Vintage-Kleidung zu jagen. Auch die Kardashian-Schwestern zeigen sich regelmässig in Vintage-Looks. Aber auch die Schweizer Schriftstellerin Simone Lappert («Der Sprung») steht auf Retrochic und kauft in Secondhandläden ein. Die Analysefirma Global Data rechnet damit, dass der weltweite Handel mit gebrauchter Kleidung im Jahr 2028 ein Volumen von 64 Milliarden US-Dollar haben wird – und damit mehr umsetzen wird als das Geschäft mit Neuware. «Der Hype zeigt, dass sich auch günstige Mode, richtig kuratiert, problemlos wiederverkaufen lässt», heisst es in der Zeitschrift «Annabelle».

Gebrauchte Luxusmode auf zwei Stockwerken

Die 23-jährige St. Gallerin Asya Razai hat sich in ihrem Secondhandladen am Burggraben 16 dem Luxus verschrieben. «Gucci und Louis Vuitton sind meine Favourites», sagt die Geschäftsfrau, die den Laden ihrer ehemaligen Chefin Erika Bruderer abgekauft hat. «Ich habe das Gefühl, ich bin die neue Erika», sagt Razai, die vor 13 Jahren mit ihrer Familie aus Afghanistan geflohen ist. Als Teenager machte sie sich wenig aus Mode – bis sie zu Erika Bruderer in die Lehre ging und Feuer fing. «Früher gab ich mein ganzes Gehalt für schöne Kleider aus. Jetzt halte ich mich zurück», erzählt sie und lacht. Sie habe alles von ihrer Mentorin Erika gelernt: das Selbstbewusstsein, die Art, mit Kundinnen umzugehen, den Sinn fürs Geschäftliche.

Im doppelstöckigen Laden sind exklusive Stücke zu finden. Bild: Andri Vöhringer

Hype um Louis-Vuitton-Kollektion

Asya Razai hat den Laden mit ihrem Team neu eingerichtet und luftiger gestaltet – mit weissen Barcelona-Sesseln, einer neuen Verkaufstheke und Perserteppich beim Eingang. Jupes, Mäntel, Cashmerepullover und Blazer von Marken wie Prada, Valentino und Max Mara sind zu einem Bruchteil des Neupreises zu haben. Samstags lädt das Team Kundinnen auf ein Cüpli ein. Asya Razai nutzt auch Kanäle wie Instagram fürs Geschäftliche und lädt Influencerinnen ein. Als sie kürzlich von einer Modesammlerin eine Louis-Vuitton-Kollektion bekam, drehte sie mit Freundinnen spontan ein Tictoc-Video. Darin führten sie die begehrten Taschen und Kleider vor. «Wir hatten über Nacht 200 000 Likes. Am nächsten Tag standen Leute aus Flawil, Uzwil und Zürich vor unserem Laden an. Sie haben mir die Sachen aus der Hand gerissen.»

Fatima Razai, Chefin Asya Razai mit Hündin Barfy und Kristina Djordjevic im Secondhandshop am Burggraben. Bild: Andri Vöhringer

Die Tausenden exklusiven Kleider, die auf den zwei Stockwerken hängen, sind kaum getragen. Eine Tasche des St. Galler Labels Akris ist für 980 Franken zu haben. «Ein fairer Preis, da die Tasche neu 3500 Franken kostet», findet Razai. «Ich google jedes Teil ab.» Das Teuerste, was sie kürzlich verkauft habe, sei eine Tasche von Hermes für 3900 Franken gewesen. Die paillettenbesetzten Abendkleider sind hingegen Ladenhüter. Es gebe kaum mehr Anlässe, um festliche Kleider zu tragen, bedauert Asya Razai. «Die Leute kaufen lieber Trainerhosen, seit sie so viel Zeit zuhause verbringen.»

Wenn sich das Leben Zuhause auf dem Sofa statt auf der Party abspielt, fristen elegante Schuhe ein Schattendasein. Bild: Andri Vöhringer

Modern und hochwertig statt muffig und verstaubt

Jeder Secondhandladen ist anders, geprägt vom Stil der Inhaberin. Es sind Idealistinnen, die ihre Leidenschaft für Mode ausleben und mit Engagement beraten. Wie Maria Gavric, die seit zwei Jahren die kleine Secondhandboutique Nomol an der Gartenstrasse 5 beim Roten Platz führt. «Bei mir muss es nicht Gucci sein», sagt sie. Früher dachte sie bei Secondhand «an muffige alte Kleider, Estrich und Mottenkiste». Heute sieht sie das anders – es gebe nichts Zeitgemässeres, als Pullis, Hosen und Röcken ein zweites Leben zu geben.

Maria Gavric in ihrem Laden «Nomol» beim Roten Platz. Bild: Andri Vöhringer

Was brauchte sie zum Umdenken? Mit 48 Jahren wurde Maria Gavric, die in einer teuren Boutique arbeitete, gefeuert. Zwei Jahre kassierte die zweifache Mutter Absagen. «Niemand wollte mich. Ich verlor mein Selbstbewusstsein, zweifelte an mir.» Dabei wollte sie nur eins: unbedingt arbeiten. Das RAV vermittelte ihr ein Praktikum im Arbeitslosen-Secondhand-Projekt Kleika. Verwundert stellte Maria Gavric fest, dass «coole Frauen schöne Kleider vorbeibringen».

Die Chefin im Kleika erkannte Gavrics Talent und ermutigte sie, einen eigenen Laden zu eröffnen. Erst traute sie sich nicht. «Mein Deutsch ist nicht perfekt, ich bin erst mit 20 Jahren aus dem Krieg in Kroatien in die Schweiz geflohen.» Doch mit Hilfe ihrer Freundin Natalia Bezzola, die sich um die administrativen Belange des Ladens kümmert, packte sie es an. Nomol war vom ersten Tag an proppenvoll mit hochwertiger Ware aus ihrem Bekanntenkreis. Maria Gavric streift über Blusen und Mäntel, «alles wie neu, schönste Qualität aus Seide und Wolle». Neben der Kasse hockt ein Froschkönig aus Porzellan neben einer Schale mit Bonbons. Da der Platz im kleinen Lokal begrenzt ist, muss sie bei der Entgegennahme der Kleidungsstücke wählerisch sein und oft Nein sagen.

Damit alles perfekt aussieht, arbeitet Maria Gavric oft über zehn Stunden am Tag. Bild: Andri Vöhringer

Vorliebe für Blazer

Manche Kundinnen suchen nach bestimmten Marken wie Odd Molly oder Closed. Andere probieren aus Jux etwas an, was dann unverhofft zum Lieblingsstück wird. Maria Gavric steht oft zehn bis zwölf Stunden am Tag in ihrem Laden, damit alles perfekt aussieht. «Ich bin dabei keine Sekunde müde, denn ich liebe diesen Job. Erst zu Hause überkommt mich die Müdigkeit.» Sie bringt Frauen dazu, einen anderen Look als Jeans und T-Shirt auszuprobieren. «Blazer verkaufe ich sehr gut», sagt die 51-Jährige. «Ob zu Jeans, zu einer Bluse, im Ausgang oder im Büro: Mit einem Blazer ist man für jeden Anlass gut angezogen.» Zwischen dem Anprobieren bietet sie Kundinnen in einer gemütlichen Sofaecke Kaffee und selbst gebackene Guetzli an. Man hat das Gefühl, zu Besuch bei einer Freundin zu sein – und kommt gerne wieder.

