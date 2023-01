St.Galler Quartierpolizist Christoph Graf geht in den Ruhestand

Abschied Streitschlichter und Lebensretter: Der St.Galler Quartierpolizist Christoph Graf blickt auf 39 Jahre im Dienst zurück Alles zwischen der Teufenerstrasse und der Speicherstrasse gehörte zu seinem Gebiet. In seiner Polizeikarriere erlebte Christoph Graf vieles. Er schlichtete Streitigkeiten, wurde von Marius Bear getragen und rettete einem Mann das Leben. Ein Porträt. Davide De Martis Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

An genau dieser Stelle bei den Drei Weieren bewahrte Christoph Graf einen Mann vor dem Ertrinken im eisigen Gewässer. Bild: Davide De Martis

Ein letztes Mal steigt Christoph Graf in sein Dienstfahrzeug vor dem Polizeiposten an der Vadianstrasse. Während 39 Jahren leistete er in St.Gallen seinen Dienst als Stadtpolizist. An diesem Mittwoch, dem 25. Januar, legt er offiziell die Uniform ab. Graf ist Vater von zwei erwachsenen Kindern. Begleitet wird er von seiner Tochter Nicole. Es ist die letzte Möglichkeit für sie, ihren Vater auf Streife zu erleben.

Christoph Graf zusammen mit seiner Tochter Nicole. Bild: PD

Bereits zwei von Grafs älteren Brüdern waren Polizisten. Er, der jüngste von fünf Geschwistern, ist der dritte im Bunde, der in der blauen Uniform für Recht und Ordnung auf den Strassen St.Gallens sorgt. Lange war er Stadtpolizist, bevor er vor fünf Jahren Quartierpolizist in Riethüsli, St.Georgen und Notkersegg wurde. «Alles zwischen der Teufenerstrasse und der Speicherstrasse gehört zu meinem Gebiet», sagt der 65-Jährige. Erstere fährt er gerade hoch. Die Gegend kennt er in- und auswendig.

Bekannte Strassen, bekannte Gesichter

«Es war nicht immer einfach», sagt Graf. Oft arbeitete er in Schichten. An den Abenden war er häufig im Dienst. Das gesellschaftliche Leben habe teils darunter gelitten. Er spielte Handball. Musste sein Hobby jedoch aufgeben. Er verbrachte so viel Zeit wie möglich mit der Familie, auch wenn er den Beruf als zunehmend wochenendlastig beschreibt.

Bei der Fahrt durchs Riethüsli erzählt Graf, dass beim Schulhaus, der Altersresidenz und der Gewerbeschule umgebaut wird. Seinen Blick hat er immer auf die Strasse gerichtet, mit dem Finger zeigt er, ohne genauer hinzuschauen, wo die Gebäude stehen. «Hier sind viele Kinder unterwegs», sagt Graf. Die Quartierpolizei hilft auch bei der Schulwegüberwachung mit.

Einige Strassen weiter entdeckt Graf ein städtisches Fahrzeug und fährt hin. Einer der beiden Männer, die darin sitzen, sagt: «Fahrzeugausweis und Führerschein?» Sowohl er als auch der Polizist beginnt zu lachen. Sie kennen sich schon lange. Der Austausch zwischen den städtischen Angestellten sei sehr wichtig, sagt Graf. «Besonders bei kleineren Problemen können wir gleich auf der Strasse nach einer Lösung suchen.» Graf steigt wieder in den Streifenwagen. Es geht weiter in Richtung Drei Weieren.

Der Austausch mit anderen städtischen Arbeitern ist ein fester Bestandteil der Polizeiarbeit. Bild: Davide De Martis

Schlichter und Lebensretter

Während der Fahrt schwelgt Christoph Graf in Erinnerungen. Vor seiner Zeit als Polizist war er als Buch- und Offsetdrucker bei Zollikofer tätig. Doch er wünscht sich mehr Abwechslung im Beruf. 1984 beginnt er mit der Ausbildung an der Polizeischule. Eine seiner Weiterbildungen macht er in einem Spital. «Damals waren wir Stadtpolizisten unter anderem noch Krankenwagenchauffeure», sagt Graf. Später arbeitete er sich die Karriereleiter über alle Posten und Grade hoch.

Mit 60 Jahren merkt Graf, dass ein Wechsel nötig ist, er wird Quartierpolizist. «In dieser Rolle geht es mehr darum, mit den Leuten zu sprechen und Lösungen zu suchen», sagt der Polizist. Genau das tut er auch auf den Drei Weieren. Er erzählt, dass er oft mit stark alkoholisierten Jugendlichen zu tun hatte. Hierbei suchte er stets den Dialog und und eine zufriedenstellende Lösung für alle. Es gab auch Situationen, in denen er Verstärkung holen musste. Es sei wie mit den Fussballfans: «99 Prozent machen es super, der Rest macht eine Sauerei.» Trotzdem stellt er fest, dass die Eigenverantwortung bei vielen jungen Menschen gesunken sei.

Einen Einsatz behält Graf besonders in Erinnerung. Die Stadtpolizei hatte die Nachricht erhalten, dass ein Mann sich in einer kalten Februarnacht in einem der Weiher das Leben nehmen will. Als Graf ankommt, sieht er nur noch eine Mütze an der Wasseroberfläche. Schnell zieht der Polizist seine Jacke aus und hangelt sich am Geländer ins eiskalte Wasser. Beim ersten Griff hat er nur den Pullover des Mannes in der Hand. Graf wirft sich zu ihm ins Wasser und zieht ihn raus. Weitere Polizisten, die in der Zwischenzeit antreffen, helfen ihm. Der bewusstlose, unterkühlte Mann wird ins Spital gebracht.

«Solche Situationen lassen einen charakterlich reifen.»

In seiner Karriere fand er sich selten in Extremsituationen wieder, wie als ihm ein Mann bei einem Streit in einem Wirtshaus ins Gesicht stechen wollte. «Ich konnte gerade noch meinen Arm zum Schutz davor halten», sagt Graf. Die Narbe ziert noch heute seinen linken Unterarm.

Bei den Drei Weieren hatte Graf viele Einsätze. Am Weihern Open Air lernt er den Sänger Marius Bear kennen, der ihn für ein Foto hochhebt – hinsichtlich Grafs Grösse keine leichte Aufgabe. Der Polizist grinst: «Marius ist halt ein kräftiger Typ.»

Er steigt in den Polizeiwagen und fährt weiter ins nächste Quartier. «St.Georgen hat noch einen richtigen Dorfgeist», sagt Graf. Am Morgen erfährt er beim Kaffee im «Spunten», was los ist, am Nachmittag bei Gesprächen in einem Café. Der Skilift im Quartier ist für ihn ein Höhepunkt.

Ein Höhepunkt für Christoph Graf ist der Quartier-Skilift. Mit den Betreibern – hier mit Martin Breitenmoser – pflegt er ein enges Verhältnis. Bild: Davide De Martis

Waffe und Uniform bleiben zurück

Auf der Rückfahrt zum Polizeiquartier erzählt Christoph Graf vom Wandel der Zeit: «Früher wussten die Leute, dass es schlecht ist, wenn der Polizist das schwarze Büchlein zückt.» Mittlerweile sei alles digitalisiert, für Medienmitteilungen gibt es Fachleute. Früher schrieb er diese nach dem Aussendienst noch selbst. Als er begann, gab es weder Funk noch Social-Media-Polizisten.

Zurück im Polizeiposten zieht Graf zum letzten Mal seine Uniform aus. «So schnell geht der Wechsel vom Polizisten zum Zivilisten», sagt Graf. Seine Waffe und die Dienstkleider habe er stets auf dem Posten gelassen. Auf der Heimfahrt konnte er jeweils seine Gedanken sacken lassen. Zu Hause konnte er sich mit seiner Familie vom Alltag erholen. Das gehöre zur Psychohygiene.

Waffe und Uniform verstaut Graf in einem Sack, den er auf dem Posten lässt. Seine Zeit als Polizist ist nun vorüber:

«Es war eine harte, aber erfüllende Aufgabe. Könnte ich zurück, würde ich diesen Beruf wieder wählen.»

Nun beginnt ein neues Kapitel. Graf möchte in Italien an Weindegustationen teilnehmen und lernt dafür Italienisch. Und er möchte in möglichst vielen Schweizer Seen schwimmen. Er freut sich auf diese Zeit: «Das Leben ist nicht vorbei.»

