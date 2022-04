Stadt St.Gallen Die Schweiz ist seine zweite Heimat: Stefano Vigano feiert seinen 100. Geburtstag im Pflegeheim St.Otmar mit der Stadtpräsidentin Maria Pappa Im Pflegeheim St.Otmar in St.Gallen feierte der gebürtige Italiener Stefano Vigano mit seiner Familie seinen 100. Geburtstag. Stadtpräsidentin Maria Pappa stattete ihm einen Ehrenbesuch ab. Auf Italienisch unterhielten sie sich über sein Leben in der Schweiz und seine Liebe zur Oper. Samantha Wanjiru 06.04.2022, 17.32 Uhr

Stadtpräsidentin Maria Pappa feiert mit Stefano Vigano seinen 100. Geburtstag im Pflegeheim St.Otmar. Bild: Samantha Wanjiru

Am 5. April feierte Stefano Vigano seinen 100. Geburtstag. Der gebürtige Italiener durfte sich über einen Besuch von Stadtpräsidentin Maria Pappa freuen. Diese beschenkte ihn mit lokalen Süssigkeiten und einer Glückwunschkarte. Seine Familie hielt den Moment in Bildern fest.

Geboren wurde Stefano Vigano in der norditalienischen Gemeinde Besana in Brianza. Nach dem 2. Weltkrieg zog er im Alter von 26 Jahren in die Schweiz. In St.Gallen fand er seine zweite Heimat. Seine ersten Lebensjahre in der Schweiz beschrieb Vigano als eine seiner glücklichsten Momente. Ihm gefiel das System und die hohe Lebensqualität in der Schweiz.

Lithograf und Familiengärtner

Beruflich arbeitete er unter anderem in einer Druckerei, in der Freizeit engagierte er sich als Familiengärtner. Als Lithograph beherrschte er die Kunst, Bilder welche auf speziellen Steinen graviert wurden, kunstvoll auf Papier zu drucken. In der Erker-Galerie in St.Gallen kam er eng mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt.

Seine mittlerweile verstorbene Frau lernte er im ehemaligen Restaurant Tiefenhof kennen. Das Restaurant diente als Treffpunkt für lokale Italiener. Dort tauschten sie sich über das Leben in der Schweiz aus. «Meine Ehe war sehr glücklich», sagte Vigano. Im Jahr 1959 kam sein einziges Kind, eine Tochter, zur Welt. Mittlerweile ist er stolzer Opa von zwei Enkelkindern und einem Urgrossenkel.

Im Gespräch mit Stadtpräsidentin Maria Pappa erzählte Vigano von seiner Liebe zur Oper. Einen grossen Teil seiner Freizeit verbrachte er damit, die Scala in Mailand zu besuchen, um sich Opern von Faust und Wagner anzuhören. Das Reisen zwischen seinen beiden Heimaten, Italien und der Schweiz, genoss Vigano sehr. Zu seinen liebsten Hobbys gehörte unter anderem das Velofahren. Mit dem Zug fuhr er in die Berge der Schweiz und Italiens, um am Wochenende lange Velotouren zu machen. Geflogen ist Vigano kein einziges Mal in seinem Leben.

Nach einigen Stürzen mit Knochenbrüchen entschied er sich dazu, fortan im Pflegeheim St.Otmar zu leben. Dort ist er seit zweieinhalb Jahren wohnhaft. Das Altersheim gefiele ihm sehr, da es einen schönen Garten für Spaziergänge hat. Während der Coronapandemie fielen wichtige soziale Kontakte weg. Viele seiner Mitbewohner verstarben an Corona. Auch ihn erwischte das Virus. Doch durch die Unterstützung seiner Familie schaffte er es heil durch die Zeit.

Auf die Frage, was sein Geheimnis für ein langes Leben sei, antwortete er mit einem Lächeln:

«Nicht rauchen, nicht trinken und viel Sport.»