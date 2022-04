Statt Schlagerhits gibt es jetzt Kaffee im Kafi Schatz

St.Gallen Statt Schlagerhits gibt's jetzt Kaffee im Kafi Schatz an der Goliathgasse Das Kafi Schatz hat im vergangenen November seinen zweiten Standort in der St.Galler Innenstadt eröffnet. Eigentlich sollte aus dem Lokal an der Goliathgasse 32 eine Schlagerbeiz werden. Corona machte diesen Plänen aber ein Strich durch die Rechnung. Samantha Wanjiru 27.04.2022, 15.00 Uhr

Sandro Gelpke bereitet einen Milchkaffee im Kafi Schatz zu. Bild: Samantha Wanjiru

Wer in den vergangenen Monaten der Goliathgasse in St.Gallen entlang spaziert ist, dem dürfte eine Neuerung aufgefallen sein: Denn dort, bei der Hausnummer 32, steigt einem nun Kaffeegeruch in die Nase. Seit November haben Kaffeeliebhaberinnen und -liebhaber die Möglichkeit, ihre Tasse Kaffee im Kafi Schatz zu geniessen. Das St.Galler Unternehmen führt bereits in der Shopping Arena eine Filiale. Inhaber Ronny Spitzli war schon länger auf der Suche nach einem geeigneten Standort in der St.Galler Innenstadt.