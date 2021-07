St.Galler Stadtrat lehnt Umverkehr-Initiativen zum Stadtklima ab

St.Gallen Stadtrat lehnt Umverkehr-Initiativen ab – und unterbreitet dem Parlament zwei Gegenvorschläge Etliche St.Gallerinnen und St.Galler haben die Zukunfts-Initiative und die Gute-Luft-Initiative unterschrieben. Der Verein Umverkehr, der beide lanciert hatte, möchte mit den Initiativen das Stadtklima verbessern. Jetzt hat der Stadtrat geantwortet – und schlägt für beide Initiativen einen Gegenvorschlag vor. Julia Nehmiz 22.07.2021, 05.00 Uhr

Durch den Klimawandel werden sich Städte künftig weiter aufheizen. Die Gute-Luft-Initiative möchte dem in St.Gallen mit mehr Grünflächen statt Strassenflächen entgegenwirken. Bild: PD

Gleich zwei Initiativen haben das Stadtklima zum Thema. Und haben ähnliche Inhalte. Die Gute-Luft-Initiative will mehr Grün in den Strassenraum bringen. Die Zukunfts-Initiative will Strassenfläche in Fläche für Velo- und Fussverkehr umwandeln. Beide wurden vom Verein Umverkehr eingereicht, der für beide Klima-Initiativen auch in anderen Schweizer Städten noch Unterschriften sammelt. In St.Gallen war das Initiativ-Komitee als Erstes erfolgreich.

Jetzt hat der Stadtrat seine Antworten auf die 2020 eingereichten Initiativen veröffentlicht. Und schlägt für beide einen Gegenvorschlag vor. Mit diesen ist der Verein Umverkehr allerdings nicht zufrieden. Geplant ist, dass das Stadtparlament an der nächsten Sitzung im August über die Initiativen diskutiert – und entscheidet. Und je nach Ausgang könnten beide dann sogar vors Stimmvolk kommen. Doch warum ist der Stadtrat gegen die Umsetzung der Initiativen? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Die Initiative wurde am 17. November mit den Unterschriftenbögen eingereicht. Die Initiantinnen und Initianten vom Verein Umverkehr und das St.Galler Initiativkomitee haben fünf Forderungen für ein «gesundes Stadtklima» formuliert. Die Stadt soll die Bevölkerung vor den Auswirkungen der Klimaerwärmung (wie Hitzetage oder Tropennächte) schützen. Dies soll geschehen durch mehr Grünflächen und Bäume in der Stadt. Um diese anzupflanzen, sollen Strassenflächen umgewandelt werden – allerdings nicht solche, die von Velo-, Fuss- und öffentlichem Verkehr genutzt werden. Die Initiative verlangt, dass während zehn Jahren jährlich mindestens 0,5 Prozent der gesamten Strassenfläche auf Stadtgebiet in Grünflächen umgewandelt wird.

Um den Verkehr – allerdings mit ähnlichen Forderungen. Die «Initiative für eine zukunftsfähige Mobilität» wurde am ebenfalls am 17. November mit den Unterschriftenbögen eingereicht. Die Stadt St.Gallen soll die Bevölkerung vor negativen Auswirkungen des Verkehrs schützen. Dies soll erreicht werden, indem die Stadt während zehn Jahren jährlich 0,5 Prozent der gesamten Strassenflächen in Fläche für Velo- und Fussverkehr umwandelt. Zudem soll sie für ein attraktives Angebot im öffentlichen Nahverkehr sowie Fuss- und Veloverkehr sorgen. Mit Angeboten für diese Verkehrsarten soll das Wachstum im Gesamtverkehrsaufkommen abgedeckt werden.

Für mehr Veloverkehr in der Stadt: 120 Velofahrerinnen und Fahrer machten im Juli 2020 bei der ersten «Critical Mass» in St.Gallen auf ihre Anliegen aufmerksam. Raphael Rohner (31.7.2020)

Man teile das Anliegen der Initiantinnen und Initianten, dass die Bevölkerung vor den negativen Auswirkungen der Klimaerwärmung zu schützen sei, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort. Doch: Das Problem der Überhitzung der Stadt sei ganzheitlich anzugehen. Und zwar im Sinne des Stadtklimaberichts. Er kritisiert die ausschliessliche Fokussierung auf die Strassenfläche mit einer starren Quote. Wenn während zehn Jahren jährlich 0,5 Prozent der Strassenfläche in Grünfläche umgewandelt werden sollen, entspricht dies rund 18'000 Quadratmetern – in zehn Jahren also 180'000 Quadratmeter. Die Anliegen der Initiative könnten auch durch Schaffung von Begegnungszonen erreicht werden: Der Stadtrat rechnet dafür mit Kosten in Höhe von rund 97,1 Millionen Franken. Zusätzlich seien für Realisierung und Unterhalt dieser Begegnungszonen neun Vollzeitstellen erforderlich.

Die Stadt habe mit dem Umweltkonzept und dem Fachbericht Stadtklima bereits Grundlagen geschaffen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren und das Stadtklima zu verbessern, heisst es in der Antwort. Richtig konkrete Ziele werden aber nicht genannt.

Der Stadtrat schlägt mögliche Massnahmen vor. Das Reglement zu deren Umsetzung muss allerdings noch erlassen werden. So sollen Gebäude klimagerecht geplant und gebaut, Fassaden und Dächer begrünt, Grünflächen geschaffen und Wasserflächen gefördert werden. Denn: Das Problem der Überhitzung in der Stadt müsse ganzheitlich angegangen werden und nicht nur in Bezug auf Strassenflächen. Doch auch hier sind Massnahmen vorgesehen: So soll bei Strassenprojekten verstärkt auf Anliegen des Stadtklimas geachtet werden.

Rund 30'000 Quadratmeter Strassenfläche sollen in den nächsten zehn Jahren in Grünflächen umgewandelt werden. Laut Gegenvorschlag sollen für die Umsetzung der Massnahmen pro Jahr eine Million Franken zur Verfügung gestellt werden sowie eine Vollzeitstelle, nach rund fünf Jahren werde eine weitere Vollzeitstelle benötigt.

Auch Dachbegrünung kann zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen. Bild: PD

Zum einen die Kosten. Die Initiative stosse zwar in Richtung der Ziele, die die Stadt mit dem Verkehrsreglement für nachhaltige Mobilität verfolge. Doch die Zielvorgabe der Zukunfts-Initiative, die jährliche Umwandlung von 0,5 Prozent der Strassenfläche auf Stadtgebiet in Fläche für Velo-, Fuss- und öffentlichen Verkehr, sei nur mit ausserordentlichem finanziellem Aufwand umsetzbar.

Laut Berechnung des Stadtrats wären dies Kosten in Höhe von 49 Millionen Franken sowie fünf bis sechs zusätzliche Vollzeitstellen während zehn Jahren. Zum anderen würde ein Umsetzen der Initiative bedeuten, dass jedes Jahr 18'000 Quadratmeter, also 40 bis 55 Prozent der jährlich überhaupt zu sanierenden Gemeindestrassenfläche, in Fläche für Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehr umgewandelt werden müssten. Dies würde einer Reduktion der Strassenfläche für den übrigen Verkehr um rund die Hälfte gleichkommen. Und würde eine geordnete Verkehrsabwicklung auf den Gemeindestrassen verunmöglichen. Und: Bestehende Gemeindestrassen müssten zu einem Grossteil in Begegnungszonen umgewandelt werden, obwohl sie noch nicht sanierungsbedürftig seien. Somit würde Strassenrestwert vernichtet.

Gemäss Gegenvorschlag sollen in den nächsten zehn Jahren insgesamt 95'000 Quadratmeter Gemeindestrassenflächen zu Gunsten von Fuss- und Veloverkehr sowie zur Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs umgewandelt werden. Dies entspreche 0,5 Prozent der Gemeindestrassenfläche. Neben den bereits in der Investitionsplanung berücksichtigten Projekten sowie den Instandstellungsprojekten (zusammen rund 65'000 Quadratmeter) sollen also während zehn Jahren zusätzlich 30'000 Quadratmeter Fläche zu Gunsten von Fuss-, Velo und öffentlichen Verkehr umgewandelt werden.

Diese Umwandlung solle – wie bei der Zukunfts-Initiative – in erster Linie über die Schaffung von Begegnungszonen erreicht werden. Für die zusätzlichen Umwandlungsmassnahmen stelle der Stadtrat während zehn Jahren insgesamt 10 Millionen Franken plus eineinhalb Vollzeitstellen zur Verfügung.

Das Stadtparlament wird voraussichtlich an der nächsten Sitzung im August über beide Initiativen diskutieren und entscheiden. Folgt es beiden Initiativbegehren, unterstehen beide beschlossene Erlasse dem fakultativen Referendum. Nimmt das Stadtparlament die Gegenvorschläge an, kommt es zur Volksabstimmung über die Initiativbegehren und die Gegenvorschläge – ausser, das Initiativbegehren wird innert sieben Tagen nach Beschluss des Stadtparlaments zurückgezogen. Wenn das Stadtparlament weder dem Initiativbegehren noch dem Gegenvorschlag zustimmt, kommt es zur Volksabstimmung über das Initiativbegehren.