St.Galler Stadtrat will Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene

ST.GALLEN Stadtrat befürwortet Ausländerstimmrecht ‒ zwischen Bürgerlichen und Links-Grün scheiden sich die Geister Die St.Galler Kantonsregierung möchte es den Gemeinden ermöglichen, das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer einzuführen. Soll die Hauptstadt eine Vorreiterrolle einnehmen? Der Stadtrat und Links-Grün meinen: Ja. Bei den bürgerlichen Parteien stösst das Ansinnen aber auf Ablehnung. Luca Ghiselli 05.06.2021, 05.00 Uhr

Auch wer keinen Schweizer Pass hat, soll künftig auf kommunaler Ebene stimmen und wählen dürfen. Der Stadtrat steht diesem Schritt wohlwollend gegenüber. Bild: Keystone/Gaetan Bally

Die St.Galler Kantonsregierung will es den Gemeinden ermöglichen, das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer einzuführen ‒ sie empfiehlt dem Kantonsrat, eine entsprechende Motion der Grünen anzunehmen. Nun stellt sich die Frage: Wie steht man in der Kantonshauptstadt zur Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer? Der St.Galler Stadtrat zeigt sich offen dafür. Eine Umfrage bei den Stadtparteipräsidenten zeigt aber: Die Meinungen gehen weit auseinander.

Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Tobias Garcia

Stadtpräsidentin Maria Pappa sagt, der Stadtrat sei froh, wenn der Kanton den Gemeinden die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer ermögliche. «Wir sind klar der Meinung, dass es eine Verbesserung braucht.» Andere Gemeinden hätten damit gute Erfahrungen gesammelt.

Es gehe letztlich um Partizipation im engeren Sinn. «Ausländerinnen und Ausländer zahlen Steuern, schicken ihre Kinder in städtische Schulen, benutzen den ÖV. Was auf kommunaler Ebene entschieden wird, betrifft sie genauso.» Also sollen sie auch politisch mitbestimmen dürfen.

Das seien keine Gäste, sondern Teile der Gesellschaft. Mit dem Stimm- und Wahlrecht könne man sie in die Verantwortung nehmen und ihnen die Mitsprache zugestehen, die sie verdienen, ist die Stadtpräsidentin überzeugt. Dass das die politischen Mehrheitsverhältnisse grundlegend verändern würde, bezweifelt sie. «Unter Ausländerinnen und Ausländer gibt es eine grosse Meinungsvielfalt.»

Marcel Baur, Präsident der GLP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Marcel Baur, Stadtparteipräsident der Grünliberalen, lässt keine Zweifel offen: Seine Partei befürwortet die Einführung eines Stimm- und Wahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer in der Stadt. Dass der Kanton nun die Voraussetzungen dafür schaffen will, freut ihn.

«Es ist höchste Zeit.»

Das zeige sich auch, wenn man einen Blick nach Ausserrhoden werfe. Dort habe man den Gemeinden diese Kompetenz bereits vor über 20 Jahren erteilt.

Zum Anfang ist es für Baur denkbar, einige Hürden einzubauen. Beispielsweise, dass eine Ausländerin oder ein Ausländer mindestens fünf Jahre im Kanton wohnhaft sein muss und sich aktiv um das Stimm- und Wahlrecht bemühen muss. Befürchtungen, dass nur wenige Ausländerinnen und Ausländer das auch tun würden, teilt er nicht. «Auch 60 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer in der Stadt partizipieren nicht, wie die Stimmbeteiligung jeweils zeigt.»

CVP-Stadtparlamentarier Ivo Liechti. Bild: PD

Bei den Christlichdemokraten überwiegt die Skepsis. Stadtparlamentarier Ivo Liechti, dessen Wahl zum neuen CVP-Stadtparteipräsidenten demnächst in trockenen Tüchern sein sollte, sagt:

«Das Stimm- und Wahlrecht sollte ein Vorteil sein, den man nur erhält, wenn man auch die Hürde des Einbürgerungsverfahrens überwindet.»

Mitmachen könne man als Ausländerin oder Ausländer auch jetzt: Zum Beispiel über den vereinfachten Bevölkerungsvorstoss, den das überarbeitete Partizipationsreglement möglich gemacht hat. Zwar sei es richtig, dass die Kantonsregierung jetzt nicht abblocke. Aber das Stimm- und Wahlrecht bedürfe gewisser Hürden zum Wohle einer Verbindlichkeit und einer Dauerhaftigkeit in der politischen Ausrichtung. «Die Details kann man diskutieren, wenn es so weit ist. Stand jetzt sind wir aber skeptisch.»

Peter Olibet, Co-Präsident der SP Stadt St.Gallen. Bild: PD



Für Peter Olibet, Co-Präsident der SP-Stadtpartei, ist es ein schöner Zufall, dass das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer genau zehn Jahre nach «City of Change» wieder aufs politische Tapet kommt. Über 1100 Unterschriften hatte eine entsprechende Petition im Rahmen des Kunstprojekts von Regisseur Milo Rau damals zusammengebracht.

«Nun wird die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer möglich, und es ist Zeit!», sagt Olibet. Die SP habe auch während der Diskussion zum Partizipationsreglement immer die Haltung vertreten, Partizipation im Sinne aktiver Mitsprache sei nur auf diesem Weg zu erreichen.

Geht es nach Olibet, könnte man das Stimm- und Wahlrecht gleich auf kantonaler Ebene einführen. Eine solche Lösung kennt etwa der Kanton Jura. Sicher ist für ihn: Die Stadt sollte bei den ersten politischen Gemeinden sein, die das Stimm- und Wahlrecht im Kanton einführen. Und die Hürden sollen möglichst niedrig sein.

Oskar Seger, Präsident der FDP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Bei der FDP stösst die Idee eines Ausländerstimmrechts in der Stadt auf Ablehnung. «Das braucht es nicht», ist Parteipräsident Oskar Seger überzeugt. Er kritisiert, dass das Anliegen von den Grünen eingebracht wurde - ohne Beteiligung von Ausländerorganisationen. Das Bedürfnis sei also weiterhin fraglich. Und:

«Der Aufwand für die Lösung eines Nicht-Problems scheint uns unverhältnismässig.»

«Wer wirklich vollumfänglich mitbestimmen will, für den ist das Einbürgerungsverfahren das richtige Instrument.» Sollte der Stadtrat die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer anstreben, werde die FDP das bekämpfen, kündigt Seger an.

Christian Huber, Präsident der Grünen Stadt St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Die Grüne Stadtpartei stellt sich erwartungsgemäss hinter die Kantonalpartei. «Wir finden dieses Anliegen sehr unterstützenswert», sagt Präsident Christian Huber. Gerade in einer Stadt wie St.Gallen, wo die ausländische Bevölkerung über 30 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner ausmache, wirke die Einführung eines Stimm- und Wahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer einem «schleichenden Demokratieproblem» entgegen.

«Wenn immer weniger Personen politische Entscheidungen treffen können, die alle betreffen, dann braucht es Veränderungen.»

Die Schweiz verfüge über eines der strengsten Einbürgerungsregimes in Europa, da sei das Ausländerstimmrecht eine gute Möglichkeit, die fehlende politische Repräsentierung dieser Bevölkerungsgruppe zu korrigieren und Menschen aktiv am gesellschaftlichen und politischen Zusammenleben teilhaben zu lassen.

Donat Kuratli, Präsident der SVP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Wenig überraschend stellt sich auch die SVP gegen das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf kommunaler Ebene. Stadtparteipräsident Donat Kuratli sagt: «Das geht für uns gar nicht.» In einem anderen Land könne er auch nicht einfach mitbestimmen, würde er auswandern. «Ich müsste den Pass beantragen.» Das sei auch richtig so. Denn über das Einbürgerungsverfahren könnten Ausländerinnen und Ausländer zeigen, dass sie integriert seien.