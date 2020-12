st.gallen Stadt St.Gallen will bis 2050 klimaneutral werden und führt neue Förderung für Photovoltaikanlagen ein Am 1. Januar 2021 tritt das revidierte Energiefondsreglement der Stadt St.Gallen in Kraft. Neu wird der Bau von Photovoltaikanlagen mit einem zusätzlichen Beitrag gefördert. 11.12.2020, 09.46 Uhr

Der Anteil an Solarstrom soll in den nächsten Jahren in St.Gallen gesteigert werden. Bild: Benjamin Manser

(pd/red) Im September hat die Stadtbevölkerung der Zielsetzung, bis im Jahr 2050 klimaneutral zu werden, deutlich zugestimmt. «Um dieses Ziel zu erreichen muss unser Strom zu 100 Prozent erneuerbar und der Anteil an Solarstrom in den nächsten Jahren massiv gesteigert werden», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt St.Gallen. Deshalb unterstützt die Stadt St.Gallen neu den Bau einer Photovoltaikanlage bis 100 kWp, ergänzend zum Beitrag des Bundes, mit Geldern aus dem Energiefonds.