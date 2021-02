ST.GALLEN Stadt hilft Gastrobranche: Wirte dürfen Chalets weitere drei Monate ohne Bewilligung aufstellen, müssen sie im März vorerst aber abbrechen Die Stadt lockert erneut die Vorschriften für Hütten im Aussenbereich von Restaurants. Die Wirte nehmen dankend an, manche hätten ihre temporären Bauten jedoch gerne auch im Sommer betrieben. Diana Hagmann-Bula 11.02.2021, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Holzhaus vor dem Café Blumenmarkt war nur 17 Tage in Betrieb. Dann kam der zweite Lockdown. Gerne hätte es Geschäftsführer Thomas Hauser über Sommer stehen lassen. Falls es regnerisch wird.

Bild: Ralph Ribi

Mitten im Lockdown ein kleiner Aufsteller für die gebeutelten Gastronomen: Sie dürfen dieses Jahr Hütten und Chalets für sechs Monate aufstellen. Normalerweise erlaubt die Stadt St.Gallen diese sogenannten temporären mobilen Bauten ohne Baubewilligung nur drei Monate. Erst vergangenen Herbst war sie den Restaurants diesbezüglich entgegengekommen. «Wir haben uns nun für diese Ausnahmeregelung entschieden, weil die Gastronomen ihre Chalets im Januar, Februar und vermutlich teilweise im März nicht nutzen können», begründet Stadträtin Sonja Lüthi, Direktion Soziales und Sicherheit. Mit den Hütten wollten acht Wirte in der Stadt Sitzplätze wieder gut machen, die wegen der Corona-Abstandsregeln weggefallen sind. Nur vier der Bauten stehen jedoch auf öffentlichem Grund.

Umständlich und mit Kosten verbunden

Allerdings hat die Ausnahme zwei Haken. Der erste: Die Hütten dürfen nicht über Sommer stehen bleiben. Ende März müssen sie verschwinden, im Oktober dürfen sie dann bis Dezember wieder aufgebaut werden. Gastronomen, die das Chalet nur gemietet haben, bezahlen meist für Auf- und Abbau. Dieses Jahr doppelt, wenn sie den neuen Spielraum ausschöpfen wollen und sich im Herbst abermals für eine Hütte im Aussenbereich entscheiden. Lüthi:

«Wir wissen, dass das umständlich und mit Kosten verbunden ist. Wir haben das aber von Anfang an so kommuniziert.»

Die mobilen Bauten sollten während der Wintersaison Gäste vor der kalten Witterung schützen, in der Sommersaison solle der öffentliche Grund anderweitig genutzt werden können, so Lüthi weiter. Das kantonale Planungs- und Baugesetz gebe den Rahmen vor. «Wir hätten gar keine Handhabe, die Hütten über Sommer zu bewilligen.»

Der zweite Haken: Es kann sein, dass die Stadt die Gastronomen im Oktober auffordert, das Mobiliar für einige Zeit «aus dem Weg zu räumen». Im Fall, dass abgesagte Anlässe vermehrt in den Oktober verschoben würden und «es zu gewissen Überschneidungen bei der Nutzung des öffentlichen Grundes kommt». Dennoch ist Lüthi überzeugt, dass die aktuelle Regelung «sehr kulant» ist.

So sieht es auch Giuseppe Ventre von der Osteria San Gallo am Bohl. «Eine gute Sache», kommentiert er die Neuerung. Bereits im Oktober hatte Ventre eine Hütte im Aussenbereich montieren lassen. Der Preis: 20'000 Franken für sechs Monate Miete. Ob er sich das im Herbst noch einmal leistet, will er sich dennoch gut überlegen. «Die Liquidität ist gerade sehr tief. Und wir wissen noch immer nicht, wo Corona uns in den nächsten Monaten hinführt.» Hätte er den Holzbau gerne über Sommer stehen lassen? Ventre verneint. Im Sommer würden seine Gäste die «herrliche» Terrasse geniessen. Ventre:

«Im Chalet würde es sehr heiss werden. Wer will schon in einer Sauna Pasta essen.»

Auch René Rechsteiner, Präsident von Gastro St.Gallen, begrüsst den Entscheid des Stadtrates. «Er ist viel wert in dieser schwierigen Zeit.» Rechsteiners Lokal an der Spisergasse, der «Bierfalken», geht ohne Chalet durch den Winter. «Wir müssen Rücksicht auf den Schneeräumdienst nehmen und auf anliefernde Lastwagen. Da bliebe nur Platz für eine ganz kleine Hütte und die wäre nicht rentabel», sagt er. Wirte, die es sich anders als er überlegt hätten, seien sich des unternehmerischen Risikos bewusst gewesen. Rechsteiner freut sich zudem, dass die Stadt der Branche in einem anderen Punkt entgegenkommt: «Wir werden im Sommer die Aussenfläche wieder ohne Bewilligung vergrössern dürfen, um die Sicherheitsabstände zwischen den Tischen einhalten zu können.»

Konsumation auf der Terrasse wie in den Bündner Bergen?

Ruedi Gampers Glühweinhäuschen, das neben dem «Süd» vergeblich auf Gäste wartet, steht seit Mitte Oktober bereit. «Spinnst du? Wir werden bald wieder schliessen», haben ihm Berufskollegen damals gesagt. Er glaubte dennoch an das Gute. Und beantragte bei der Bewilligungsstelle eine Verlängerung bis Ende März. Zwar stehe die Hütte auf einem Privatplatz, dieser gehöre jedoch zum Stadtgarten. «Deshalb müssen wir uns trotzdem an Vorschriften halten», erklärt Gamper. Er ist dankbar für das Entgegenkommen der Stadt, meint jedoch auch:

«Eigentlich sollten Wirte in dieser ausserordentlichen Zeit gar keine zeitlichen Beschränkungen auferlegt bekommen, sondern ihre Infrastruktur das ganze Jahr über nutzen können. Schliesslich sind wir fast die einzige Branche, die so geplagt ist.»

Gamper ist froh, dass ihm die Hütte gehört und er sie nicht gemietet hat, dass er sie selber aufbaut und nicht dafür bezahlen muss. Fast schon neidisch schielt er in die Bündner Skigebiete, wo er als angefressener Snowboarder oft unterwegs ist. «Dort ist Take-away mit Konsumation auf der Restaurantterrasse erlaubt. Warum hier in der Stadt nicht? Das würde uns helfen.» Das werde vom Kanton festgelegt und sei nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt, kontert Stadträtin Sonja Lüthi.

Die gleiche Idee wie Gamper hatte Thomas Hauser vom Café Blumenmarkt. Angedacht war ein Apéro-Take-away, die Gäste hätten Drinks auf den Aussenplätzen des Holzhauses konsumieren sollen, das seit dieser Saison vor dem Lokal im Stadtzentrum steht. Doch die Bewilligungsstelle lehnte ab. Auch mit einem anderen Antrag kam der Geschäftsführer nicht durch. Er fragte bei der Stadt an, ob er das Holzhaus über Sommer bei schlechtem Wetter betreiben darf. Nein, hiess es. 100'000 Franken hat das Café Blumenmarkt in «schönste Zimmermannsarbeit» investiert. Eine stolze Summe, die noch lange nicht zurück in der Kasse ist. «Wir hatten das Holzhaus gerade mal 17 Tage offen, dann kam der zweite Lockdown», sagt Hauser. 100 Gäste haben im «Blumenmarkt» Platz, 48 noch durften eintreten wegen der Abstandsregeln, also erweiterte das Team draussen, mit dem Holzhaus, um 32 Plätze. Gebracht hat es bisher wenig. Ebenso Hausers kreative Querdenkerei. Er hofft nun auf einen schönen, guten Sommer. Auf einen ausgesprochen schönen, guten Sommer.