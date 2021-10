Spielplatz Lerchenfeld saniert, Senioren sind unzufrieden

St.Gallen Spielplatz beim Freibad Lerchenfeld umfassend saniert, Senioren sind unzufrieden Der Spielplatz im Freibad Lerchenfeld ist nach einer Totalsanierung neu auch ausserhalb der Badesaison zugänglich. Die Kleinen freuen sich ab den neuen Spielgeräten – die Alten kommen zu kurz, findet eine ehemalige Stadtparlamentarierin. Die Stadt ist bemüht, dies in Zukunft zu ändern. Pascal Keel 17.10.2021, 18.00 Uhr

Balanceakt: Die Slackline ist eines der vielen neuen Elemente auf dem sanierten Spielplatz Lerchenfeld. Bild: Pascal Keel

Eine Mutter hilft ihrem Kind, auf der neuen Slackline zu balancieren. Die Kleine scheint sich ab den neuen Spielgeräten auf dem Spielplatz Lerchenfeld zu amüsieren. Die Spielstätte wurde seit Frühling umfassend saniert und ist nun auch ausserhalb der Badesaison geöffnet.

Ein mobiler Zaun macht's möglich: Dieser trennt das Freibad im Winter vom Spielplatz ab. Zudem wurde ein neues Tor installiert, das den Zugang von der Zürcher Strasse ermöglicht. Dieses Konzept habe sich bereits im Familienbad Dreilinden bewährt, heisst es in einer Mitteilung der Stadt St.Gallen. Die Spielstätte schliesse eine Versorgungslücke an öffentlichen Spielplätzen im Quartier.

In die Jahre gekommen

Adrian Stolz leitet die städtische Dienststelle Stadtgrün. Bild: PD

Ausschlaggebend für die Sanierung sei das hohe Alter des Spielplatzes und der Zustand der Geräte gewesen, sagt Adrian Stolz, Leiter der städtischen Dienststelle Stadtgrün. Die Sicherheit der Geräte habe laut Stolz nicht mehr den Vorschriften entsprochen. Die Spielgeräte sind neu in Richtung Planschbecken platziert und schliessen an die Liegewiese an. «Dank der Neuanordnung des Spielplatzes konnte ein zeitgemässer und attraktiver Ort geschaffen werden», so Stolz.

Der sanierte Spielplatz lockt etwa mit hinkelsteinförmigen Kletterfelsen, die ihresgleichen suchen:

«Die Klettereinrichtungen sind in städtischen Spielplätzen bisher einmalig.»

Zudem wurde für Kleinkinder ein Sandkasten mit Wasserpumpe angelegt. Ältere können versuchen auf der Slackline oder dem fliegenden Teppich zu balancieren. Wer vom Hüpfen auf den Bodentrampolinen eine Pause braucht, kann in einer der Hängematten schaukeln.

Spielplätze für Jung und Alt

Aus dem Quartier gebe es schon vereinzelt positive Rückmeldungen, sagt Stolz. Auch der jungen Mutter und ihren beiden Töchtern auf der Slackline gefallen die neuen Einrichtungen. Einzig ein Kübel wäre vielleicht nicht so verkehrt gewesen, sagt sie und lacht.

Auf der Website der Stadt St.Gallen werden neben lobenden auch kritische Worte über den neuen Spielplatz geäussert. Die ehemalige Stadtparlamentarierin Maria Huber-Kobler schreibt in einem Kommentar, dass sie sich sehr über diese Aufwertung gefreut habe. Aber: «Leider vermisse ich bei den städtischen Spielplätzen nach wie vor generationengerechte Spielgeräte», schreibt sie. Solche seien schon an einigen Orten in der Schweiz und vor allem auch in südlichen Ländern in Betrieb.

Maria Huber-Kobler sass von 2002 bis 2016 im St.Galler Stadtparlament. Bild: PD (2012)

Schon während ihrer Amtszeit im Stadtparlament hat sich Maria Huber-Kobler zusammen mit Stefan Grob von der damaligen CVP für eine nachhaltige Alters- und Generationenpolitik eingesetzt. Dies sei schon damals ein wichtiges Thema gewesen, sagt die mittlerweile pensionierte St.Gallerin auf Anfrage dieser Zeitung. Sie habe immer wieder auf die Wichtigkeit generationengerechter Spielplätze aufmerksam gemacht. Es würde sie sehr freuen, wenn bei zukünftigen Revisionen das Anliegen der älteren Menschen berücksichtigt würde.

Viele der bestehenden Spielplätze können bereits heute durch mehrere Generationen genutzt werden, entgegnet Adrian Stolz von Stadtgrün. Der Fokus der Geräte liege jedoch bei Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen. Zudem sei zwischen Spiel- und Sportgeräten zu unterscheiden. Denn:

«Sportgeräte für Erwachsene müssten gemäss Sicherheitsvorschriften von den Spielplätzen abgetrennt werden.»

Dies hebe nicht unbedingt die Qualität eines Spielplatzes, so Stolz. Nicht zu vergessen seien zudem die zusätzlichen finanziellen Aufwände für solche kombinierten Anlagen. Die Stadt sei allerdings offen gegenüber der Idee von Spielplätzen für Jung und Alt, sofern der Bedarf nachgewiesen werden kann. Bei künftigen Projekten sollen entsprechende Überlegungen in die Planung einbezogen werden.

Huber-Kobler zeigt sich beruhigt über die Antwort von Stadtgrün. Sie habe sich auch bereits mit anderen Vertretern der Stadt St.Gallen bezüglich intergenerativen Spielstätten unterhalten. Diese haben ihr ebenfalls versichert, dass die Stadt ihr Anliegen bei zukünftigen Projekten zu Herzen nehmen werde. Sie sagt:

«Die Stadt St.Gallen befindet sich in Sachen Spielplätzen für Jung und Alt – wenn auch etwas verspätet – auf einem sehr guten Weg.»