Unfall in St.Gallen: Mercedes schrottreif, Lenker flüchtig

Wer ist schuld? Spektakulärer Crash beim St.Galler Hauptbahnhof: Halterin sass vermutlich nicht selber im Unfall-Mercedes Nach dem spektakulären Unfall beim St.Galler Hauptbahnhof versucht die St.Galler Stadtpolizei nach wie vor zu klären, wer am Steuer des Mercedes sass. Eventuell wurde das Fahrzeug unberechtigt verwendet. Aktualisiert 08.06.2021, 10.17 Uhr

Unfall beim Hauptbahnhof: Wer am Steuer des weissen Mercedes sass, ist nach wie vor nicht restlos geklärt. Bild: BRK News

(sae/vre/rar/dwa) Wer sass am Steuer des weissen Mercedes mit Thurgauer Kennzeichen, der am frühen Montagmorgen an der Rosenbergstrasse in St.Gallen verunfallt und in den Mast der Eisenbahn-Oberleitung gekracht ist? Diese Frage beschäftigt die St.Galler Stadtpolizei auch mehr als 24 Stunden nach dem Crash, nach dem Fahrerflucht begangen wurde. Mediensprecher Dionys Widmer erklärt am Dienstagmorgen auf Anfrage, man habe ziemlich konkrete Hinweise, um wen es sich handle – «es laufen aber noch Befragungen diverser Personen», so Widmer.