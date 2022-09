St.Gallen: Abfallschock nach HSG-Party auf Drei Weieren

St.Gallen «So etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen»: HSG-Studierende feiern Party auf Drei Weieren und hinterlassen Abfallberge In der Nacht auf Dienstag haben über 100 Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer auf Drei Weieren gefeiert. Gemäss der Stadtpolizei dürfte es sich um HSG-Studierende der Startwoche gehandelt haben. Hinterlassen haben sie jede Menge Glasflaschen, Pizzakartons und Bierdosen. Perrine Woodtli 1 Kommentar 13.09.2022, 15.13 Uhr

Der Morgen danach: Ein Teil des Abfalls, der liegengeblieben ist. Christina Weder (13. September 2022)

Dienstagmorgen auf Drei Weieren: Ein paar Badegäste geniessen die Sonnenstrahlen an diesem warmen Spätsommermorgen. Für manche Anwohnerinnen und Anwohner sowie einige Badmeister begann der Tag aber alles andere als friedlich. In der Nacht auf Dienstag feierten mehrere Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer – offenbar Studierende der HSG – eine Party im Naherholungsgebiet oberhalb der Stadt St.Gallen.

So weit, so unspektakulär. Auf Drei Weieren wird regelmässig gefeiert. Für Unmut sorgt nun aber der Abfall, den das Partyvolk liegen gelassen hat. Überall liegen leere Glasflaschen, Pizzaschachteln, Becher und Bierdosen herum. Während einige Feierende sich offenbar wenigstens die Mühe gemacht haben, den Güsel rund um die Abfallkübel zu platzieren, haben andere diesen verteilt auf der Möslengutwiese liegen gelassen.

Abfall so weit das Auge reicht. Christina Weder (13. September 2022)

«So etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen», sagt eine Anwohnerin, die anonym bleiben möchte. Sie habe die jungen Leute schon in der Nacht bemerkt. «Die Party an sich störte mich nicht. Das weiss man ja, wenn man hier wohnt.» Als sie am Morgen dann aber mit ihrem Hund raus sei, sei sie geschockt gewesen:

«Hier oben ist Littering immer wieder ein Problem. Aber so extrem war es noch nie.»

Es sei nicht korrekt, dass nun andere sich um dieses Puff kümmern müssen. Sie habe gleich bei der HSG angerufen, sagt die Anwohnerin. «Die HSG ist für viele eine heilige Kuh. Ich finde aber, dass die Uni Bescheid wissen sollte.»

Polizei hat Partyvolk sensibilisiert

Auch die Stadtpolizei St.Gallen hat Kenntnis von der Party – und war in der Nacht vor Ort. Man sei während einer Patrouille auf die Personen aufmerksam geworden und habe daraufhin auf die Ordnung und Nachtruhe hingewiesen, sagt Stadtpolizei-Sprecher Dionys Widmer auf Anfrage. «Zu einem späteren Zeitpunkt ging eine Lärmklage ein, worauf wir erneut bezüglich Lärms und Abfall sensibilisiert haben.»

Dionys Widmer, Sprecher Stadtpolizei St.Gallen. PD

Die Stimmung sei sehr friedlich gewesen. Widmer bestätigt, dass es sich um HSG-Studierende der Startwoche gehandelt haben dürfte. Die Polizei geht von rund 150 Personen vor Ort aus. Ein Bademeister spricht derweil von 300 bis 400 Personen.

Die Polizei sei am Montagmorgen erneut vor Ort gewesen. Angesprochen auf das Littering, sagt Widmer, dass zwar einiges liegen gelassen wurde, jedoch auch viel Abfall zusammengenommen und in den Kübeln deponiert worden sei. Das Bademeisterteam habe den Abfall am Morgen schliesslich zusammengenommen.

Das Bademeisterteam räumte am Morgen das Chaos auf. Christina Weder (13. September 2022)

HSG erinnert Studierende an ihre Verantwortung

Wie die Anwohnerin hat auch die Stadtpolizei die Universität über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Diese betont auf Anfrage, dass es sich nicht um eine von der HSG organisierte Party gehandelt hat. Ein Professor der HSG, der unweit der Weieren wohnt, habe am Montagabend mit den Feierenden gesprochen und die Organisatoren der Startwoche informiert, teilt HSG-Mediensprecher Joachim Podak mit. Die Feierenden hätten sich kooperativ verhalten und auch beim Einsammeln des Abfalls geholfen.

Littering solle vermieden werden. Abfall einfach fortzuwerfen entspreche nicht den Erwartungen, welche die HSG an ihre Studierenden richte. «Die HSG bedauert, dass Anwohner gestört wurden», so Podak.

Littering ist auf Drei Weieren ein altbekanntes Problem. Christina Weder (13. September 2022)

Wie der Stadtpolizei sei auch der HSG daran gelegen, die neuen Studierende über ihre Rolle und Verantwortung bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum aufzuklären. Die neuen Studierenden werden während der Startwoche von 139 Tutorinnen und Tutoren begleitet. Diese seien informiert worden, sagt Podak. «Auch die Vertretung der Studentinnen und Studenten, die SHSG, wird sich an die neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen wenden, um sie an ihre Verantwortung zu erinnern.»

