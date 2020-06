St.Gallen setzt Zeichen gegen Rassismus: Über 1000 Personen ziehen an Black-Lives-Matter-Demo durch die Altstadt In St.Gallen findet heute Samstag die erste Black-Lives-Matter-Demo statt. Laut Schätzungen der Stadtpolizei ziehen über 1000 Personen friedlich durch die Altstadt. 13.06.2020, 15.12 Uhr

Nach Lausanne und Zürich ist die Black-Lives-Matter-Bewegung in St.Gallen angekommen. Am Samstagnachmittag um 14 Uhr versammelten sich die Demonstrierenden am Bärenplatz, um ein Zeichen gegen Rassismus, Diskriminierung und Gewalt an Schwarzen zu setzen.

In St.Gallen hatten offenbar viele das Bedürfnis, ein Zeichen zu setzen. Laut Schätzungen der Stadtpolizei St.Gallen ziehen über 1000 Personen durch die St.Galler Altstadt. Erlaubt sind derzeit allerdings nur Demonstrationen mit höchstens 300 Teilnehmenden.

Bisher verlaufe die Kundgebung friedlich. Ab und zu halten die Demonstrierenden an, singen Lieder und halten Anti-Rassismus-Reden.

In den USA wird seit Jahren gegen Polizeigewalt gegenüber Schwarzen demonstriert. Seit der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weissen Polizisten in der US-Stadt Minneapolis Ende Mai sind die Proteste nach Europa geschwappt.

Gleich zwei Kundgebungen in der St.Galler Innenstadt

«Black Lives Matter» ist nicht die einzige Demonstration in der Stadt St.Gallen an diesem Nachmittag. Ein Jahr nach dem nationalen Frauenstreik vom 14. Juni 2019, an dem auch in St.Gallen Tausende für die Gleichberechtigung demonstrierten, veranstalten die Organisatorinnen des Streiks einen Sternmarsch.