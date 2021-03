Die Projektidee für die Neugestaltung des Marktplatzes heisst Vadian. Sie ging im Januar 2019 aus einem Ideenwettbewerb als Siegerin hervor und überzeugte die Jury durch Schlichtheit und Grosszügigkeit. Sie sieht vor, die Rondelle aus den 1950er-Jahren abzubrechen. An ihrer Stelle soll es einen zweiteiligen Pavillon für den ständigen Markt geben. Dieser wird zentraler auf dem Marktplatz zu stehen kommen, wodurch zwischen Marktplatz und Bohl eine neue Freifläche entsteht, auf der künftig die periodischen Märkte stattfinden.

Zudem ist vorgesehen, den öffentlichen Verkehr zu entflechten. Die Busse und Postautos stadtauswärts halten wie heute am Bohl; der öffentliche Verkehr in Richtung Hauptbahnhof wird aber neu weiter westlich halten, an einer neuen Wartehalle beim Marktplatz. Die Calatrava-Halle bleibt auf dem Bohl. Bei Vadian handelt es sich um eine Projektidee, die in den kommenden Monaten definitiv ausgearbeitet wird. (cw)