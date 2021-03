Party mit über 90 Personen: Polizei löst Veranstaltung in St.Galler Wohnung auf – alle Gäste wurden gebüsst

In der Nacht auf Donnerstag ist es in der St.Galler Innenstadt zu einer verbotenen Party gekommen. Die Stadtpolizei traf vor Ort über 90 Personen an. Die Veranstaltung wurde aufgelöst. Die Teilnehmenden erhielten eine Busse.