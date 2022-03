-3,3 Millionen: ein herausforderndes Jahr für Olma Messen

Säntisgebiet Nach Absturz von Kleinflugzeug im Alpstein: 63-jähriger Italiener war in Siegen gestartet und alleine an Bord +++ Pilot wollte nach Italien fliegen

In der Nähe des Säntis ist am Mittwoch eine Cessna abgestürzt. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig: Aufgrund des schlechten Wetters und der Gefahr von Steinschlag konnten vorerst keine Einsatzkräfte im Unglücksgebiet abgesetzt werden. Die Unglücksmaschine war in Deutschland gestartet und auf dem Weg nach Italien, als es zum Absturz kam.