Das freigespielte Areal im Bereich Marktplatz und Marktgasse könne so für eine Bündelung des Wochen- und Bauernmarkts sowie für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden, schreibt die Stadt St.Gallen in einer Medienmitteilung. (Bild: Visualisierung)

28 Millionen Franken für den neuen St.Galler Marktplatz – das Volk stimmt über die Grobkosten ab

Am 17. Mai 2020 kommt die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl zum dritten Mal an die Urne. Der St.Galler Stadtrat beantragt beim Stadtparlament einen Verpflichtungskredit in der Höhe von rund 27,7 Millionen Franken, um den Siegerbeitrag «Vadian» aus dem Ideenwettbewerb umzusetzen.