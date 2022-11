Sushi statt Tapas: Das Klubhaus in St.Gallen öffnet die Türen

St.Gallen Neuanfang hinter den Gleisen: Statt Tapas gibt es im Klubhaus jetzt Sushi und Pad Thai Sam Stephens und Mark Seman eröffnen am Donnerstag das Klubhaus am Bahnhof Nord neu. Aus dem altehrwürdigen «Hogar Español» ist ein modernes, panasiatisches Restaurant geworden. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 09.11.2022, 17.00 Uhr

«Wir tauchen in eine neue Welt ein»: Sam Stephens und Mark Seman führen gemeinsam bereits zwei Restaurants in der Stadt. Bild: Benjamin Manser

Das Klubhaus ist vieles. Eines aber ist es nicht: ein gewöhnliches Lokal. Zu viel macht es einzigartig in der Stadt St.Gallen. Etwa, dass das 1888 gebaute Lokal der einzige noch erhaltene Gesellschaftssaal aus der Zeit der Textilblüte ist. Oder, dass es vor nicht allzu langer Zeit dem Abbruch geweiht war – nur um auf Drängen des Quartiers und der engagierten Zivilbevölkerung doch gerettet zu werden. Dass mehr als eine Generation den Ort mit Tapas und lauter spanischer Geselligkeit verbindet.

Mit letzterem ist es bereits seit knapp zwei Jahren vorbei. Der «Hogar Español» ist Geschichte, der zweite Corona-Gastro-Lockdown wurde dem, ehrenamtlich als Verein geführten, Betrieb zum Verhängnis. Dann wurde es still um das Lokal, das von der Stadt 2018/2019 noch baulich so ertüchtigt worden war, dass es mindestens so lange durchhält, bis klar ist, was mit dem Areal darum herum geschehen soll.

Im März 2022 wurde dann bekannt, wer das Klubhaus nach fast 40 Jahren spanischer Pächterschaft zu neuen Ufern führen wird: Die Stadt gab Sam Stephens und Mark Seman den Zuschlag. Der Australier und der US-Amerikaner führen bereits das Restaurant The Pinch an der Davidstrasse und seit Mai das Restaurant Toscana an der Lämmlisbrunnenstrasse. Stephens und Seman sind auch an «Radio Mumbai» im ehemaligen «Hörnli» beteiligt. Und nun also das Klubhaus.

Helle und multifunktionale Räume

Am Donnerstag ist Eröffnung. Vorab gewähren die neuen Pächter einen Einblick in die neu gestalteten Räume. Wenige Tage vor dem Eröffnungstermin ist das Werk noch nicht ganz vollbracht. Bauarbeiter erledigen letzte Details, machen den Feinschliff.

Die Bausubstanz ist dieselbe, doch einiges hat sich getan: Statt rustikalem iberischen Vereinshausflair ist die europäisch-asiatische Leichtigkeit eingezogen. Der Speisesaal wirkt durch den weissen Anstrich hell und freundlich, durch die grossen Fenster lässt sich das bunte Treiben in Bahnhofsnähe nach wie vor gut beobachten. Bambuspflanzen entlang der Ostseite geben einen grünen Farbtupfer, eine grosse Wandmalerei auf der Westseite zeigt eine typische Strassenszene in Thailand.

Hier entsteht eine Sushibar, wo der Chefkoch persönlich die japanische Spezialität zubereitet. Bild: Benjamin Manser

Der Vorraum ist etwas heimeliger gestaltet. Rote Vorhänge, dunkles Holz. Hier entsteht eine Sushibar, der Chefkoch bereitet die Spezialitäten direkt vor den Gästen zu. Auch im Obergeschoss wollen Stephens und Seman dereinst Gäste bewirten. Dort befinden sich noch einmal vier Räume, in denen je rund 20 Personen essen können. Gestartet wird vorerst aber mit dem Erdgeschoss.

Auch im Obergeschoss stehen Räume zur Verfügung. Bild: Benjamin Manser

«Es war eine intensive Zeit», sagt Stephens im Gespräch nach der Führung und meint damit die rund acht Monate, seit klar ist, dass er den Zuschlag für das Klubhaus erhält. Viel habe sich getan, man habe investiert und ein zukunftsfähiges Konzept erarbeitet.

«Jetzt freuen wir uns, dass es endlich losgehen kann.»

Im Klubhaus soll alles zusammenfliessen

Das Projekt hat allerdings, nüchtern gesehen, ein Ablaufdatum. Bereits jetzt ist klar, dass das Gebäude irgendwann weichen soll – der Pachtvertrag ist auf zehn Jahre befristet. Ändert das etwas an der Herangehensweise? «Nein», sagt Stephens. Das Ziel sei von Anfang an gewesen, das Beste herauszuholen. Denn: «Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir am besten so wie immer an die Sache herangehen: Denn niemand weiss, was in zehn Jahren ist.»

Eine Wandmalerei im Speisesaal soll helfen, Asien hinter den St.Galler Bahnhof zu holen. Bild: Benjamin Manser

So haben sich Stephens und Seman gemeinsam mit ihrem rund 15-köpfigen Team an die Arbeit gemacht, eine Art panasiatischen Tempel einzurichten. Thai und Japanisch sind die beiden Grundpfeiler, hinzu kommen Kreationen, die sich an Klassiker der europäischen Küche anlehnen und mit einem asiatischen Twist versehen sind – etwa thailändische Bolognese oder eine neu gedachte, asiatische Rösti.

Sie wurden gemeinsam mit dem grösstenteils asiatischen Küchenteam entwickelt. «In Australien, wo ich herkomme, unterscheidet man nicht zwischen den verschiedenen nationalen Strömungen asiatischer Küche», erklärt Sam Stephens. Sie verschmelze zu einem grossen, spannenden Potpourri. Genau das versuche man im neuen Klubhaus zu leben.

Der Name bleibt, so simpel und treffend er ist. Klubhaus. Er soll nicht nur eine Hommage an vergangene Tage sein, sondern auch ein Bekenntnis an das, was der Ort in Zukunft sein soll. Ein Treffpunkt, in dem es auch, aber nicht nur ums Essen geht.

Der Name und die Fassade bleiben unverändert. Bild: Benjamin Manser

Das Klubhaus hat sieben Tage die Woche geöffnet, zum Mittags- und zum Abendservice. Stephens kann sich auch vorstellen, zwischen den Hauptmahlzeiten zu öffnen.

«Wir werden gemeinsam herausfinden, was am besten funktioniert.»

Eine versteckte Bar

In der alten Kegelbahn haben die neuen Klubhaus-Pächter eine versteckte Bar eingerichtet. Bild: Benjamin Manser

Dass es im neuen Klubhaus vieles zu entdecken gibt, was auf den ersten Blick verborgen bleibt, zeigt ein Detail. Wer durch den Hauseingang geht und nach rechts blickt, sieht lediglich eine antike Standuhr. In der Uhr verbirgt sich bei genauem Hinsehen eine Türklingel. Wer sie betätigt, dem öffnet ein Barkeeper die Tür samt Uhr.

Dahinter: eine versteckte Bar in der Westflanke. Darin war einst eine Kegelbahn untergebracht. Sie bietet Platz für rund 20 Gäste. Fast wähnt man sich bei der Einrichtung im Kolonialstil im Orient-Express. Die Fahrt geht nach Fernost.

