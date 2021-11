Die «Schmatzinsel» am St.Galler Marktplatz soll zurückkehren

St.Gallen Nach Jahren des Stillstands tut sich etwas: Der Name «Schmatzinsel» soll auferstehen Das markante Eckhaus am St.Galler Marktplatz, bis 2002 Heimat der «Schmatzinsel», hat einen neuen Besitzer. Der will es aufmöbeln. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

2022 soll das Haus am Marktplatz 22, am Eingang zur Engelgasse, umgebaut werden.

Seit vier Jahren steht das Haus grösstenteils leer. Aus dem Gebäude am Marktplatz 22 ist in den vergangenen Jahren das Leben gewichen. Viele werden sich an die «Schmatzinsel» erinnern, die dort von 1996 bis 2002 beheimatet war. Anderen war das markante Eckhaus wegen der Time-out-Bar oder des City-Kebabs ein Begriff.

Vor vier Jahren kündigt die Eigentümerin der Liegenschaft, die Heredom AG, den Mietvertrag der Gastrobetriebe. Peter Jacobs, Geschäftsführer der Here­dium Immobilien AG, welche die Liegenschaft verwaltete, sagte damals, man wolle das Gebäude umbauen, die Haustechnik auf den neusten Stand bringen. Offenbar leere Versprechungen, denn bis jetzt darbte das Haus vor sich hin. Im Erdgeschoss sieht es noch immer so aus, als ob der Kebabladen erst gestern ausgezogen wäre. Durch die staubigen Fenster ist ein Tisch erkennbar, darauf Fernbedienungen für ein TV-Gerät. Von Renovation keine Spur.

Im Erdgeschoss ist in den vier Jahren nicht viel passiert. Bild: Sandro Büchler

Kein neuer Gastrotempel und viel Geheimnistuerei

Nun will Arben «Beni» Tairi dem Gebäude neues Leben einhauchen. Im September hat er das historische Haus mit seiner Immoplus GmbH gekauft. Wenn Tairi von ihm spricht, funkeln seine Augen. «Niemand kennt das Gebäude als Marktplatz 22, alle kennen es als ‹Schmatzinsel›. Es war immer ein beliebter Treffpunkt.»

Arben Tairi hat sich der ehemaligen «Schmatzinsel» angenommen. Bild: Sandro Büchler

Obwohl der 34-Jährige selbst zu jung ist und gar nie in der ehemaligen «Schmatzinsel» war, lässt ihn der Name des Esslokals nicht mehr los. «Es ist zur Passion geworden.» Der St.Galler ist fasziniert vom Haus und seiner Geschichte. «Darum wollte ich die Liegenschaft unbedingt.» Nun wolle er die «Schmatzinsel» neu erzählen. Also wieder ein Gastrotempel? Tairi verneint. Die Konzepte für das Gebäude stünden im Zeichen von Arbeiten, Wohnen und Unterhaltung unter einem Dach.

«Ich will der Stadt etwas zurückgeben.»

Aber was? Tairi will es trotz Nachfragen partout nicht verraten. Über ungelegte Eier wolle er nicht sprechen. In seinem Kopf wälze er zwei Konzepte. «Diese will ich erst der Stadt präsentieren, sie ins Boot holen.»

Der Geschäftsführer sagt, St.Gallen sei ihm wichtig, er achte auf das Energiekonzept 2050 der Stadt. «Ich will meinen Kindern, die hier aufwachsen, eine lebenswerte Stadt hinterlassen.» Dafür seien nicht nur die Stadtbehörden in der Pflicht, sondern auch Private, auch er als Immobilienentwickler. Da sei er etwas anders gewickelt als manch alteingesessener Liegenschaftsbesitzer. «Ich bin ein Jungunternehmer, der gerne experimentiert, Visionen für die Stadt hat. Deshalb war es mir wichtig, dass das Gebäude vom ausländischen Investor in St.Galler Hände zurückkehrt.»

Der Schriftzug soll weg. Bild: Sandro Büchler

Der Schriftzug des Vorbesitzers soll weg

Am Marktplatz 22 soll laut Tairi etwas entstehen, das für die Stadt, für Familien und für die Kultur interessant sei. Ein Ort, wo sich Jung und Alt austausche. «Es soll frisch und nicht langweilig daherkommen. Und es wird überraschen.» Mehr sagt der Geheimniskrämer nicht. Laufe alles nach Plan, soll im nächsten Frühling die Baubewilligung vorliegen und der Umbau beginnen. Fertig soll alles im Frühling 2023 sein. Klar ist aber schon jetzt: Der alte Schriftzug «Heredium» soll möglichst schnell entfernt werden.

Investorabenteuer eines Niederländers Auf dem Runderker am Marktplatz 22 prangt der Schriftzug Heredium. Es ist das letzte Relikt der früheren Besitzerin des Gebäudes, der Heredom AG. Hinter der Firma steckt der Niederländer Wolf Herwegh Vonk. Er hatte ab 2008 zahlreiche prominente Immobilien für mehrere Millionen Franken in der Stadt St.Gallen erworben. Damals sagte der Investor, er sei ein international tätiger Anwalt, der in Amsterdam, London und Tokio gearbeitet habe. Er sei oft zu Besuch in St.Gallen gewesen und kenne die Stadt gut. Ihm gehe es darum, das Familienkapital durch langfristige Investitionen zu sichern – «und historische Gebäude sind die sicherste Investmentkategorie der Welt». Doch in den vergangenen Jahren stiess der 63-Jährige, der auch im Tessin lebte, die Immobilien in St.Gallen nach und nach wieder ab, darunter Gebäude an der Spisergasse, an der Vadian- und Poststrasse sowie im Lachen- und Linsebühl-Quartier. Die letzte St.Galler Liegenschaft im Portfolio von Vonk blieb der Marktplatz 22. Im September hat er auch diese verkauft – und somit sein Investorabenteuer in der Stadt beendet. Er lebt mit seiner Familie nun in Neuseelands Wirtschaftsmetropole Auckland. In Christchurch hat der inzwischen pensionierte Anwalt vor einem Jahr ein Bürogebäude gekauft – für 80 Millionen Dollar. (sab)

Wirtshaus, Bierhalle, Hotel, Modegeschäft

Erstmals taucht die Adresse Marktplatz 22 in den Handänderungen von 1774 auf. Pulvermacher und Richter Hector Locher hatte das Wirtshaus «Zum goldenen Hirschen» samt Nebenhaus, Schopf und Mostpressen gekauft. Bis 1870 bleibt der «Hirschen» in Familienbesitz. Dann verkaufen Lochers Wohn- und Gasthaus mit Stallung und Remise an den Berner Anton Fellmann – für 175'000 Franken.

1889: Hotel und Gasthof «Zum goldenen Hirschen» im 19. Jahrhundert. Bereits vor dem Abriss und Neubau war im Marktplatz 22 ein Hotel. Bild: Archiv

Stadt St.Gallen St.Gallen im Jahr 1931: Nach einem Jahr Bauzeit wird 1913 das neue Hotel Hirschen fertiggestellt. Im Rund des Erkers steht dann in grossen Lettern «Bierhalle». Die Gastwirtschaft wird zu einem beliebten Treffpunkt. Bild: Sammlung

Foto Gross Ein Bild aus dem Jahr 1956: Im Sommer 1952 hat die Firma E. Kaufmann & Co. AG das Gebäude übernommen und ein Modegeschäft mit Herren- und Damenbekleidung einrichtet. Bild:Sammlung

Foto Gross

1912 veräussert Kaufmann Benjamin Dreyfuss dann das Gebäude und lässt es abreissen. Nach einem Jahr Bauzeit wird 1913 das neue Hotel Hirschen fertiggestellt. Im Rund des Erkers steht dann in grossen Lettern «Bierhalle». Der Hotelbetrieb endet jedoch knappe 50 Jahre später im Sommer 1952, als die Firma E. Kaufmann & Co. AG das Gebäude übernimmt und ein Modegeschäft mit Herren- und Damenbekleidung einrichtet. Gasthof und Hotel samt Inventar wechseln für 780'000 Franken den Besitzer. Welchen Betrag Arben Tairi für das Haus bezahlt hat, will er nicht sagen.