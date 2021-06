Nach UBS-Auszug: Zukunft des Bankenpalasts am Multertor ist offen

St.Gallen Nach dem Auszug der UBS: Zukunft des Bankpalasts am Multertor noch offen 130 Jahre diente der prächtige Renaissancebau am Multertor als Bankhaus. Nun endet diese Ära. Die UBS hat ihre Geschäftsstelle am Multertor geschlossen und zieht aus. Die Eigentümer der Liegenschaft, die Brüder Kriemler, sind auf der Suche nach einem Nachmieter. Christina Weder 15.06.2021, 05.00 Uhr

Die UBS hat ihre Filiale am Multertor geschlossen und empfängt ihre Kundinnen und Kunden in der wiedereröffneten Geschäftsstelle am Bahnhofplatz in St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Die UBS hat am Montag ihren Geschäftssitz am Bahnhofplatz in St.Gallen nach 20 Monate langem Umbau wiedereröffnet. Gleichzeitig hat die Grossbank ihre Filiale am Multertor geschlossen. Mit dem Auszug der Bank endet an der Neugasse 54 eine Ära. 130 Jahre lang hat der prächtige Renaissancebau an prominenter Lage als Bankhaus gedient.

Die UBS hat die Liegenschaft bereits vor sieben Jahren verkauft. Sie passe nicht mehr in ihr Immobilienportfolio, begründete die Bank damals. Seither befindet sich die Liegenschaft im Besitz der Wildegg Immobilien AG, die den Brüdern Albert und Peter Kriemler vom Modelabel Akris gehört.

Die UBS, die im Gebäude eingemietet blieb, hat ihren Mietvertrag per Ende Juli 2021 gekündigt. Sie ist derzeit mit ihrem Auszug beschäftigt. Die 35 Mitarbeitenden, die am Multertor beschäftigt waren, erhalten alle einen neuen Arbeitsplatz in der wiedereröffneten Geschäftsstelle am Bahnhofplatz, wie Igor Moser von der Kommunikationsstelle der Grossbank auf Anfrage mitteilt. Die Tresorfachanlage am Multertor wird stillgelegt. Bankkundinnen und Bankkunden können am Bahnhofplatz ein neues Fach mieten.

Mietersuche läuft schon länger

Wie die frei werdenden Räumlichkeiten am Multertor in Zukunft genutzt werden, ist derzeit noch unklar. Akris-CEO Peter Kriemler sagt auf Anfrage: «Wir haben noch keine konkreten Pläne.» Die Suche nach einem Nachmieter laufe schon länger. Sie gestalte sich allerdings schwierig, da die Coronakrise dem bereits angeschlagenen Detailhandel nochmals zugesetzt habe.

«Wir streben eine langfristige und solide Lösung an», sagt Kriemler. Der ehemalige Bankpalast sei ein wichtiges Eingangstor zu den Einkaufsgassen der Altstadt. Auf je zwei Stockwerken sind weiterhin die Akris AG und Mode Weber untergebracht.