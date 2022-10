Nach Sexismusvorfall: Palace droht Schützengarten mit Boykott

Der Skandal um die Brauerei Schützengarten AG ist längst nicht überwunden. Das St.Galler Kulturlokal Palace richtet sich in einem Brief an die Geschäftsleitung der Brauerei – und fordert sie dazu auf, ein Konzept zur Verhinderung von Sexismus zu erarbeiten.

2 Kommentare 28.10.2022, 08.53 Uhr