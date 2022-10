Mit der Seilbahn zur HSG: Umweltfreisinnige lancieren Diskussion

St.Gallen Mit der Seilbahn an die HSG: Warum der Traum der Umweltfreisinnigen nur allzu schnell zerplatzt Wie sollen Studierende dereinst von der HSG zum neuen Campus am Platztor pendeln? Am besten per Seilbahn, finden die Umweltfreisinnigen St.Gallen und laden zur Podiumsdiskussion. Doch da weicht der Traum schnell der Ernüchterung. Christina Weder Jetzt kommentieren 25.10.2022, 18.15 Uhr

Der Traum von der Stadtseilbahn ist nicht neu: Es wäre nur zu bequem, mit der Gondel die Höhendifferenzen zu überwinden. Bildmontage: PD

Da ist er wieder, der Traum von der Stadtseilbahn in St.Gallen. Diesmal wird er von den kantonalen Umweltliberalen St.Gallen aufs Tapet gebracht. Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, wie Studentinnen und Studenten, Professorinnen und Professoren dereinst vom geplanten Campus am Platztor zum Uni-Hauptgebäude auf dem Rosenberg gelangen. Ihre Antwort: am besten per Seilbahn.

Die Idee scheint verlockend – gerade in einer Stadt mit einer Topografie wie St.Gallen. In kleinen Gondeln würde man dem Hügel entgegenschweben, statt beim Treppensteigen ausser Atem zu kommen. Seilbahnen seien emissionsarm, kostengünstig, flexibel und innovativ, zählen die Umweltfreisinnigen auf. Um die Seilbahn-Debatte zu lancieren, luden sie am Montagabend zu einem Podium an der Fachhochschule Ost. Rund 50 Interessierte fanden sich im Saal ein.

Warum Seilbahnen nicht nur in die Berge gehören

Den Einstieg ins Thema «Die Seilbahn als urbanes Transportmittel – auch in St.Gallen?» überliessen die Umweltfreisinnigen einem Experten. Claudio Büchel, Dozent für Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung an der Fachhochschule Ost in Rapperswil, machte schnell klar: Seilbahnen sind in Städten ernst zu nehmende Verkehrsmittel. Sie seien schnell, könnten Hindernisse überfliegen und eine ähnlich grosse Menge Fahrgäste befördern wie U-Bahnen. Und: Urbane Seilbahnen liegen im Trend.

Es gibt sie in Städten wie Ankara, Berlin, Brest, London, La Paz, New York oder Singapur. «In der Schweiz dagegen verbinden wir Seilbahnen mit Bergen, Skifahren und Wandern», sagte Büchel und machte keinen Hehl daraus: Hierzulande läuft es für urbane Seilbahnen harzig. In Zürich und Genf seien Projekte gestoppt oder gescheitert. In der Ostschweiz wurden die Pläne für eine «Arbobahn», eine Seilbahn zwischen Arbon und Roggwil, vor einem Jahr zu den Akten gelegt.

Das Killerkriterium

Wie aber stehen die Chancen für eine St.Galler Seilbahn zwischen Platztor und HSG? Der Experte dämpfte die Erwartungen der Umweltfreisinnigen schnell, als er das Killerkriterium Nummer 1 nannte: Die St.Galler Seilbahn müsste Privatgrundstücke überfahren.

«Und wer will schon, dass eine Seilbahn über das Hausdach schwebt?»

Claudio Büchel, Dozent Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung an der Fachhochschule Ost, erklärt, warum es Seilbahnen im urbanen Raum schwierig haben. Bild: Arthur Gamsa

Da sei Widerstand vorprogrammiert. Von Seiten der Grundeigentümerinnen und -eigentümer heisse es dann schnell einmal: «Ihr stellt uns eine Seilbahn in die Aussicht!» Die Folge sei ein langer Kampf.

Einhelliger Tenor: Cool, aber unrealistisch

So brachte der Experte den Seilbahn-Traum der Umweltfreisinnigen abrupt auf den Boden der Realität zurück. Auch an der Podiumsdiskussion bekam er nur wenig Auftrieb – obwohl Moderator Thomas Percy, Vizepräsident der Umweltfreisinnigen, hartnäckig nachfragte. Doch letztlich erwies sich keiner der vier geladenen Podiumsteilnehmer als flammender Fürsprecher. Der Tenor war einhellig: coole Idee, aber unrealistisch.

Sebastian Frankenberger, Präsident des Quartiervereins Rotmonten, sagt, sein Quartier sei gut mit dem ÖV erschlossen. Bild: Arthur Gamsa

Auch Sebastian Frankenberger, Präsident des Quartiervereins Rotmonten, konnte sich nicht richtig dafür erwärmen. Klar, eine schöne Idee, sagte er. Aber wenn er daran denke, wie viel Aufwand es bedeute, nur schon eine Bushaltestelle um 100 Meter zu verschieben, dann wolle er sich gar nicht ausmalen, welche Hürden eine Seilbahn nehmen müsste. Zudem sei er der Meinung, dass das Quartier mit seinen zwei Buslinien gut mit dem ÖV erschlossen sei.

Bruno Hensler, Verwaltungsdirektor der Universität St.Gallen, hält die Seilbahn für eine spannende Ergänzung - aber kein zwingendes Bedürfnis. Bild: Arthur Gamsa

Auch Bruno Hensler, als Verwaltungsdirektor der Universität St.Gallen ebenfalls direkt betroffen, sprach von einer «spannenden Ergänzung, aber keinem zwingenden Bedürfnis». Die Uni haben Erhebungen gemacht, mit wie viel Personenverkehr dereinst zwischen dem Uni-Hauptgebäude und dem Platztor zu rechnen sei. Man gehe von 1000 Personen pro Tag und Richtung aus. Während der Semesterferien schrumpfe der Wert auf rund 300 bis 500 Personen.

Studien von Stadt und Kanton mit ernüchternden Ergebnissen

Die Umweltfreisinnigen sind nicht die Ersten, die von einer Seilbahn in St.Gallen träumen. Bereits in den 1950er-Jahren gab es Pläne für eine Schwebebahn zwischen Stadtpark und Freudenberg. Dabei blieb es nicht. Vor rund zwei Jahren gab der Kanton St.Gallen eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, um die Möglichkeiten einer Seilbahn in der Hauptstadt auszuloten. Untersucht wurden Verbindungen in der Talachse, zwischen Platztor und HSG sowie die Weiterführung nach Engelburg.

Patrick Ruggli, Podiumsteilnehmer und Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr Kanton St.Gallen, sagte dazu: «Wir hätten noch so gerne ein Vorzeigeprojekt.» Doch die Ergebnisse der Studie seien ernüchternd gewesen. Kosten und Nutzen seien in keinem Verhältnis gestanden. Ruggli wählte deutliche Worte:

«Gerade in der Stadt St.Gallen müssen wir Innovation nicht mit der Seilbahn suchen.»

Patrick Ruggli (l.), Leiter Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons St.Gallen, Stadtplaner Florian Kessler (Mitte) und Moderator Thomas Percy an der Podiumsdiskussion der Umweltfreisinnigen. Bild: Arthur Gamsa

Stadtplaner Florian Kessler sieht das genauso. Die Stadt habe ihrerseits eine Seilbahn-Studie in Angriff genommen – mit grosser Freude, wie Kessler betonte. Aber: «Es ist nichts herausgekommen, was wir weiterverfolgen könnten.» Zwischen Platztor und Rosenberg seien die Frequenzen zu gering, um neben dem 10-Minuten-Takt der Busse noch eine Seilbahn zu betreiben.

Am Ende blieben die 50 Interessierten im Saal fast ernüchtert zurück. «Aber man darf doch gross denken», meldete sich eine Zuhörerin zu Wort. Und eine andere hätte sich gerne mehr Enthusiasmus für die Seilbahn-Idee gewünscht. Es blieb dem Vizepräsidenten der Umweltfreisinnigen noch, jedem Podiumsteilnehmer einen Biber zu überreichen. «Schliesslich brauchen wir Kraft, wenn wir weiterhin Treppen steigen müssen.»

